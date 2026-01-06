LA NACION

Llegan las tormentas al AMBA: advierten por una ciclogénesis que avanza

Expertos en meteorología anuncian un frente de nubes; se espera que la lluvia vuelva a caer en esta región del país; qué hay que tener en cuenta sobre este fenómeno climático

Se espera una posible ciclogénesis para el fin de semana próximo
Se espera una posible ciclogénesis para el fin de semana próximo(Fuente: Pexels)

Luego del respiro para muchos argentinos después de las altas temperaturas del 31 de diciembre, el termómetro volvió a posicionarse para la primera semana completa de enero cerca de los 30 °C para el AMBA. Esta ambivalencia decantaría en fuertes precipitaciones y una posterior ciclogénesis, por lo que se esperan tormentas aisladas para los siguientes días.

Desde este lunes que la orientación del viento dejó de provenir del sur hacia el norte y por ello se registraron temperaturas cálidas, razonables para esta época del año. Sin embargo, a mediados de la semana un frente frío volverá a percibirse y esto producirá las primeras lluvias de 2026 en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana.

Pronóstico para toda la semana en la Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico para toda la semana en la Ciudad de Buenos Aires(Fuente: SMN)

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el martes está previsto un descenso de la temperatura aproximándose a los 30°C y recién por la tarde noche se espera la probabilidad de precipitaciones en el AMBA. Esto también marca el comienzo de un periodo con más viento del este y mayor nubosidad.

El mapa del AMBA en la tarde del miércoles 7 de enero, con probabilidades de precipitaciones
El mapa del AMBA en la tarde del miércoles 7 de enero, con probabilidades de precipitaciones(Fuente: SMN)

El miércoles se prevé la presencia de tormentas aisladas y chaparrones intermitentes a lo largo de la jornada, lo que provocará el descenso en el mercurio. Además, el viento rotaría al sudeste, con una velocidad de 45 km/h a 55 km/h. Estas ráfagas impulsarían la crecida del Río de la Plata y por consiguiente una ciclogénesis hacia el fin de semana, con baja presión y precipitaciones continuas, específicamente el sábado 10 de enero.

Recién el domingo 11 se espera una jornada con nubosidad variable y un ascenso de la temperatura cercana a los 30 °C, y viento proveniente del este, entre 13 km/h y 22 km/h, lo que marcaría una mejora para climática para la siguiente semana.

