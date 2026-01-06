Llegan las tormentas al AMBA: advierten por una ciclogénesis que avanza

Luego del respiro para muchos argentinos después de las altas temperaturas del 31 de diciembre, el termómetro volvió a posicionarse para la primera semana completa de enero cerca de los 30 °C para el AMBA. Esta ambivalencia decantaría en fuertes precipitaciones y una posterior ciclogénesis, por lo que se esperan tormentas aisladas para los siguientes días.

Desde este lunes que la orientación del viento dejó de provenir del sur hacia el norte y por ello se registraron temperaturas cálidas, razonables para esta época del año. Sin embargo, a mediados de la semana un frente frío volverá a percibirse y esto producirá las primeras lluvias de 2026 en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana.

Pronóstico para toda la semana en la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: SMN)

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el martes está previsto un descenso de la temperatura aproximándose a los 30°C y recién por la tarde noche se espera la probabilidad de precipitaciones en el AMBA. Esto también marca el comienzo de un periodo con más viento del este y mayor nubosidad.

El mapa del AMBA en la tarde del miércoles 7 de enero, con probabilidades de precipitaciones (Fuente: SMN)

El miércoles se prevé la presencia de tormentas aisladas y chaparrones intermitentes a lo largo de la jornada, lo que provocará el descenso en el mercurio. Además, el viento rotaría al sudeste, con una velocidad de 45 km/h a 55 km/h. Estas ráfagas impulsarían la crecida del Río de la Plata y por consiguiente una ciclogénesis hacia el fin de semana, con baja presión y precipitaciones continuas, específicamente el sábado 10 de enero.

Recién el domingo 11 se espera una jornada con nubosidad variable y un ascenso de la temperatura cercana a los 30 °C, y viento proveniente del este, entre 13 km/h y 22 km/h, lo que marcaría una mejora para climática para la siguiente semana.