Según el SMN: cuándo llega el alivio tras la ola de calor

Este martes 3 de febrero rige en varias partes de la Argentina un alerta amarilla por temperaturas extremas, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, muchas personas se preguntan cuándo llega el alivio tras la ola de calor. Para conocer la respuesta se puede consultar el pronóstico del tiempo que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta amarilla y roja por temperaturas extremas este martes 3 de febrero SMN

De acuerdo al sitio oficial del organismo, habrá que esperar al viernes para que baje la temperatura. Desde el jueves, están pronosticados chaparrones y tormentas aisladas, con entre 10% y 40% probabilidades de lluvias. Estas se extenderán al viernes por la mañana y se percibirá una baja en la mínima ―que pasará a 19°C respecto a los días anteriores que superarán los 20°C― y en la máxima, que quedará por debajo de los 30°C.

Por su parte, el observador meteorológico Diego Angeli confirmó en una nota publicada en LA NACION que el alivio llega este viernes, luego de que entre un frente frío en la noche del jueves. “El termómetro las tendrá todas en contra, con la superficie enfriándose con la lluvia, las nubes tapando al sol y el viento soplado fresco desde el río, lo que lo obligará a desistir en 30ºC, que con la humedad imperante podrían dejar sensación térmica más alta y puede decepcionar a los que esperaron por un descenso más abrupto de la temperatura", puntualizó.

En tanto, se espera que este martes sea el día más caluroso de la semana, puesto que llegará a los 36°C. Por su parte, el miércoles y el jueves presentarán una máxima de 33°C. Según detalló Angeli, la ola de calor no estará marcada tanto por las temperaturas extremas, sino por su larga duración y por las mínimas elevadas.

Pronóstico del tiempo en el AMBA para la primera semana de febrero, de acuerdo al SMN

Según el SMN, el pico de temperatura ocurre este martes 3, con una máxima de 36°C, aunque las sensaciones térmicas pueden ser superiores. El alivio real y sostenido llegará recién el viernes 6 de febrero, cuando el ingreso de un frente de tormentas y la rotación del viento hacia el sector este provoquen un descenso marcado. Esto dejará las máximas por debajo de los 30°C y mínimas mucho más agradables (cercanas a los 19°C) durante todo el fin de semana.

El pronóstico del tiempo de Buenos Aires para la primera semana de febrero SMN

A continuación, este es el pronóstico del tiempo en el AMBA para la primera semana de febrero: