7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 29 de enero al miércoles 4 de febrero en Buenos Aires, Punta del Este y la Costa Atlántica
- Despedida en Malba. Hoy a las 18 se llevará a cabo la última actividad pública de Rodrigo Moura, quien se desempeñó como director artístico del museo durante el último año y dejará su cargo en febrero. En el marco de la exposición Pop Brasil: Vanguardia y Nueva Figuración, 1960s-70s, conversará en el auditorio del museo con la artista multidisciplinaria brasileña Anna Bella Geiger. Gratis con inscripción previa.
- MarPlaneta. El festival literario más importante de la Costa Atlántica continuará en febrero con música, presentaciones de libros, performances y talleres en Centro de Creación Chauvin (San Luis 2849). Con entrada libre y gratuita, el lunes y martes desde las 18 hasta la medianoche, participarán autores como Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Osvaldo Gross, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Nico Artusi, Martín Kohan, Alexandra Kohan, Agustina Buera y Florencia Dapiaggi.
- Gesell Lee. Hoy termina en la plaza Primera Junta de Villa Gesell (avenida 3 y paseo 104) la feria del libro organizada en conjunto por la municipalidad de Villa Gesell, la Cámara de Libreros y Editores Independientes (Caledin) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). A las 20, el escritor y músico Pablo Ramos dialogará sobre literatura argentina y procesos creativos con los editores Matías Reck y Pablo Franco en el Centro Cultural Pipach (avenida Buenos Aires y avenida Costanera).
- Fotografía en el Teatro San Martín. La FotoGalería Sara Facio reabrirá sus puertas el martes con una de las muestras de mayor repercusión en la pasada temporada: Soñarse modernos, de Boleslaw Senderowicz, referente de la fotografía de moda y la publicidad. En Av. Corrientes 1530, de martes a domingos de 14 a 20, con entrada gratis.
- La hora de Victoria Ocampo. Mientras se acaba de conmemorar el 47° aniversario de la muerte de la escritora, editora e intelectual, en el Centro Cultural Victoria Ocampo de Mar del Plata (Matheu 1851), se puede visitar la muestra fotográfica-literaria Victoria, sus pasos por nuestra ciudad. Villa Victoria abre de lunes a domingos, de 16 a 19. La entrada general cuesta $ 3900; residentes, jubilados y estudiantes, $ 2900.
- ¿Por qué somos tan geniales? Así se titula el espacio de exploración y creatividad para niños vinculado con la exposición Dalila Puzzovio: Autorretrato que propone la programación de verano del museo Moderno. En Avenida San Juan 350 hasta el domingo, de 15 a 17, gratis sin inscripción previa.
- Taller infantil con realidad virtual. Hasta el 15 de febrero, los domingos a las 16, el Museo Marco (Av. Almirante Brown 1031, La Boca) presenta una obra interactiva de realidad virtual basada en la propuesta artística del dúo Stoppani-Legavre, a partir de la cual se hará un taller de máscaras. Incluido en la entrada al museo (general: $2000).
