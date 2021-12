Casi un concurso. Una prestigiosa editorial local recibe novelas inéditas hasta mediados de febrero

¿Le gustaría que una novela suya compartiera catálogo con títulos de Julian Maclaren-Ross, Muriel Spark, Kurt Vonnegut, César Aira, C. E. Feiling, Virginia Woolf, Alexander Baron, Elizabeth Taylor y Michael McDowell? A quién no, dirán los que escriben literatura. Hay tiempo hasta mediados de febrero para presentar novelas inéditas en la convocatoria -casi un concurso- de la editorial La Bestia Equilátera. Muy pocas editoriales en el país reciben originales si estos no llegan acompañados de la recomendación o insistencia de un agente literario, escritor consagrado o contacto influyente. De hecho, La Bestia Equilátera mantuvo cerrada la recepción desde el nacimiento del sello, hace trece años.

Junto con sus colegas de La Bestia Equilátera, el escritor y editor Luis Chitarroni leerá novelas inéditas a partir de mediados de febrero Diego Spivakow

“Siempre contestábamos todas las propuestas de publicación con una amable negativa -dice el editor Diego D’Onofrio a LA NACION-. En muchos casos nos mandaban los textos sin siquiera preguntar. Esta situación, por lo que sabemos, se repite en muchas editoriales. A alguien que no tiene un contacto con una editorial se le hace muy difícil presentar su manuscrito. La Bestia Equilátera abre las puertas de la editorial para recibir textos. Ahora vamos a ser los mismos editores los que nos vamos a encargar de la lectura de lo que llegue. Tenemos la expectativa de descubrir nuevas voces”. Los encargados de elegirlas serán, además de D’Onofrio, el escritor, editor y académico Luis Chitarroni y la editora y directora de cine Natalia Meta.

En La Bestia Equilátera consideran esta convocatoria otra forma de acercarse más a los lectores. “Y de inaugurar una nueva forma de diálogo con ellos -agrega D’Onofrio-. Lo sabemos: hay un gran porcentaje de lectores que también escribe. A través de nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, hemos establecido un nuevo lazo con nuestros seguidores, un vínculo si se quiere más personal y recíproco, ya que durante un tiempo vamos a conocer lo que escriben nuestros lectores”.

Entre las bases del llamado, que se pueden conocer en la página web de la editorial, se informa que las novelas deben ser inéditas (no publicadas en formato libro papel o libro electrónico, internet, ni parcialmente en revistas) y que pueden participar personas mayores de veintiún años de cualquier lugar del mundo. Solo es condición que la obra esté escrita originalmente en español y que tenga, como mínimo, 15.000 palabras y no más de 70.000 palabras.

Los participantes deberán enviar por correo electrónico dos archivos adjuntos a convocatorialbe@gmail.com: uno con la novela (en formato doc. o PDF) y otro con los datos personales (nombre y apellido, edad y nacionalidad), un currículum que no exceda los 600 caracteres y la síntesis argumental de la novela en no más de 1800 caracteres. Este será el único medio por el que se recibirán las novelas. En el asunto del mail debe decir “Novela lbe”. La fecha límite es el 15 de febrero.

“Si la convocatoria se hace más conocida, hay chances de que más gente participe, y por lo tanto más probabilidades de recibir una gran novela”, concluye D’Onofrio. Los resultados serán anunciados durante 2022 en las redes sociales de la editorial.

Otra convocatoria, desde Rosario

El sello rosarino Baltasara -donde se han publicado novelas de autores como Juan Ignacio Pisano, Patricia Suárez, David Muchnik y Liliana Díaz Mindurry- también tiene vigente hasta mediados de abril su convocatoria abierta para presentar obras inéditas (no publicadas en formato libro papel o libro digital, ni parcialmente en revistas papel o digital) en la categoría de novela. En este caso, las obras deben tener 16.000 palabras como mínimo y 80.000 palabras como máximo. Podrán participar autores argentinos con residencia en el país o en el exterior y extranjeros con residencia en la Argentina mayores de 21 años. Al momento de la presentación, las obras deberán estar libres de fallo de concursos o de evaluación en otras editoriales. El proceso de evaluación se divide en tres fases en las que actuará un evaluador/a de reconocida trayectoria y, sobre la base de los informes recibidos, la editorial decidirá la publicación. Los resultados se publicarán en la página web de la editorial, donde ya se pueden consultar las bases y condiciones.

Las obras seleccionadas serán publicadas durante 2022, sin costo alguno para el autor o autora y se pagarán los derechos de autor con la entrega de libros de acuerdo a los porcentajes vigentes. Las consultas acerca de la convocatoria se pueden realizar a convocatoriasbe@gmail.com.