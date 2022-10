Después de un sábado borrascoso, la Feria Leer y Comer tuvo su revancha a pleno sol

escuchar

Después de un sábado borrascoso, que obligó a cancelar las actividades por lluvia y viento, este domingo hubo revancha para la 15ª edición de la Feria Leer y Comer, que mixtura dos pasiones nacionales: la gastronomía y la lectura. En esta ocasión las sedes fueron la Plaza República del Perú -adornada con guirnaldas y con puestos de comida y de libros- y la biblioteca del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). El “maestro de ceremonias” del evento -al que asistieron muchas familias con niños e incluso con coquetas mascotas- fue el periodista Luis Majul. Varios de los invitados hablaron de sus libros recién salidos del horno de las imprentas.

Pablo Sirvén conversó con el público y firmó ejemplares de su libro tras la charla con la periodista Silvia Mercado Alejandro Guyot

A las 17 el periodista Pablo Sirvén -secretario de Redacción de LA NACION- conversó con su colega Silvia Mercado sobre su noveno libro, Esteban Bullrich. Guerrero del silencio (Planeta), la emotiva crónica de la lucha del exsenador contra la ELA y un recorrido por su trayectoria. “Me chorearon a un autor”, bromeó Majul al presentarlo. “Esta es una biografía atípica de un político”, dijo Mercado, que le preguntó al autor por el origen del libro. “Después de la publicación de un perfil de Esteban en el diario, desde la editorial se comunicaron para pedirme que escribiera un libro -respondió Sirvén-. No podría haberlo escrito sin el apoyo de Esteban y de su pareja, María Eugenia Sequeiros. Traté de abordar el proyecto desde un lugar no dramático”. Sirvén contó que Bullrich está muy conectado con la política: “Sigue diciendo cosas sobre el Gobierno nacional y sobre Juntos por el Cambio, a cuyos integrantes les pide que dejen de una vez el internismo”.

Tras la suspensión por las lluvias del sábado, la Feria Leer y Comer se hizo este domingo en la plaza Perú y en la biblioteca del Malba Alejandro Guyot

“El mundo necesita gente dispuesta a hacer cosas buenas”, reflexionó Sirvén acerca de las iniciativas actuales de Bullrich, como la creación de una fundación especializada en ELA, “una enfermedad que no les interesa ni a los políticos ni a los laboratorios”, acotó. El autor también se refirió a la situación actual del país. “Los políticos no pueden estar diez años peleándose, sin tomar decisiones -afirmó-. Están para solucionar los problemas y no para que estos se agraven”. Admitió que la escritura del libro -que conllevó pasar largas horas con Bullrich y su familia- lo había transformado. “Al darle un ejemplar a Esteban, escribí la dedicatoria más larga de mi vida: dos carillas -reveló-. Aprendí que hay que disfrutar más de la vida y que todo lo que nos parece dado es en verdad extraordinario”.

Para Jorge Fernández Díaz, la crisis actual del país es como la de 2001 pero "en cámara lenta" Alejandro Guyot

Una hora después, el periodista, escritor y académico Jorge Fernández Díaz conversó con la periodista Mariana Arias acerca de Las mujeres más solas del mundo (en edición ampliada y corregida) y el megaensayo Una historia argentina en tiempo real, ambos publicados por Planeta. “Es un referente para mí -lo presentó Arias-. Lo que más me impresiona es el modo que tiene de abordar las noticias”.

Fernández Díaz contó que la nueva edición de Las mujeres más solas del mundo incluye 52 relatos. “Reúne pequeñas comedias de la vida privada, de los vínculos amorosos y las relaciones familiares, y crónicas puras y duras de héroes desconocidos -sintetizó el autor-. Mi experiencia en LA NACION me sirvió para crear a distintos personajes, Remil, entre otros”. Y contó que cuando su padre supo que se dedicaría al periodismo, pensó que quería ser un vago. “Y algo de razón tenía -ironizó-. Antes era un oficio más bohemio, que servía para hablar y pensar en la literatura. Aprendí de grandes eruditos y de grandes canallas, que a veces eran la misma persona”.

Antes del cierre, Damián Betular presentó su libro de pastelería Alejandro Guyot

Parte de la charla derivó a la política. “Durante años estudié la ‘biblioteca kirchnerista’; a muchos de La Cámpora les puedo sugerir lecturas para hablar seriamente, y no sobre las estupideces que se discuten ahora -dijo-. El kirchnerismo profundizó la batalla cultural: se metió en los medios de comunicación y en la historia, adoctrinó en las escuelas, impuso un sentido común autoritario”. Para Fernández Díaz, el problema más grave de la Argentina no es la corrupción -”que la hay, y a escala industrial”, evaluó- sino la creencia de que el Estado debe conducir al capital. “Lo contrario también es una estupidez”, recalcó. “En la Argentina hubo canilla libre con recursos como la energía y ahora estamos en caída libre -destacó-. Los empresarios no han estado a la altura de las circunstancias”.

“Muchos artistas e intelectuales argentinos apoyan las salidas autoritarias”, señaló, para luego referirse a la película del momento, Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre. “Darín, preguntá antes de hacer algo sobre historia argentina -dijo provocativamente-. No quise verla aún porque es un tema delicado y no estoy para manipulaciones. El peronismo se opuso a la Conadep y a los Juicios a las Juntas, y luego el jefe de Néstor y Cristina Kirchner [el expresidente Carlos Menem] indultó a los militares. A los que gobiernan ahora los conozco de potrillo y también yo fui un imbécil que criticaba a Alfonsín, el gran héroe democrático de la Argentina”.

Fernández Díaz describió la crisis actual del país como “un 2001 en cámara lenta”. “El Gobierno no sabe cómo pagar sus deudas, no le dan los números y se destruye su base de sustentación -describió-. Al asumir, Alberto Fernández tenía una visión frívola sobre las dificultades que iba a enfrentar y creía que su relación con Cristina Kirchner iba a ser fácil. Ahora hay un lío gigantesco entre ellos”. Antes de finalizar el diálogo, confesó: “Siempre quise hacer un discurso político en una plaza”.

Una tarde entre libros y food trucks

Este domingo, Día de la Madre, en la plaza Perú se podían visitar puestos de libros de sellos como Lenguaje Claro, Catapulta, Arte a Babor, Sudestada, Planeta, Random House, la entrerriana Vanadis, Margen Izquierdo y Albatros. Las ventas, según informaron a LA NACION, estuvieron “tranquilas”. La concurrencia también compró mermeladas, quesos y yerbas varias, y probó delicias árabes, mexicanas, francesas y vegetarianas en los food trucks.

Actividades para chicos y grandes en la Feria Leer y Comer Alejandro Guyot

El evento comenzó al mediodía con la charla virtual del chef catalán Ferran Adrià, seguida por otra entre Martín Pittaluga y Fernando Trocca (que dictaminó que los cocineros no son artistas), la presentación de Marcelo Birmajer de Martín Fierro siglo XXI, el diálogo entre Leandro Erlich y la periodista María Paula Zacharías, la presentación de la nueva novela de Federico Andahazi (Las huellas del mal, ambientada en las playas del sur de la costa bonaerense y protagonizada por el criminólogo autodidacta Juan Vucetich y el detective judío Marcos Diamant), la actividad conjunta entre Milo Lockett y niños pintores y la charla entre la artista Nicola Costantino y Gonzalo Aguilar. El “master chef” Damián Betular presentó su libro de pastelería y, a las 20, al ritmo del set de DJ de Choppe Dávila, Leer y Comer se despidió hasta el otoño de 2023.