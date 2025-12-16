Deuda pendiente

Central Park, Manhattan.– Cuarenta y cinco años se cumplieron el 8 de diciembre de la muerte de John Lennon. Mark David Chapman terminó con su vida en la puerta del edificio Dakota, en Manhattan, donde vivía con Yoko Ono. Ambos regresaban a su hogar después de estar grabando en los estudios Record Plant. En el memorial “Imagine”, en Strawberry Fields, en el Central Park, lo honran con flores, velas y otras ofrendas que recuerdan al Beatle. La placa no dice su nombre, sino que replica el título de su canción más emblemática, en la que precisamente nos pide que imaginemos un mundo que vive en paz, integrado, sin divisiones. Lennon reconoce que tal vez sea un soñador, pero espera que el algún día construyamos una vida mejor para todos. Su anhelo sigue tan vigente como hace 45 años, y el mundo sin duda no ha logrado cumplir con esa ilusión, esa esperanza, que tristemente sigue siendo una gran deuda con Lennon y con toda la humanidad.