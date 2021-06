Encuentro argenmex: siete noches iluminadas por la cultura

Para estrechar lazos culturales entre México y la Argentina, hasta el domingo próximo se realizará la primera Semana ArgMex del Pensamiento y la Literatura, organizada por Fondo de Cultura Económica (FCE) de México y su filial local. El encuentro, que se transmitirá por los canales de YouTube y Facebook Live de FCE, cuenta con la colaboración de la Secretaría de Cultura de México, el Ministerio de Cultura de la Argentina, la embajada de México en el país y la embajada de la Argentina en las tierras de Juan Rulfo. Del acto de apertura -esta tarde, a las 19- participarán autoridades de ambos países: el ministro de Cultura de la nación, Tristán Bauer; el embajador de la Argentina en México, Carlos Tomada, y el encargado de negocios de la embajada mexicana en el país, Armando López Trujillo. El director general de FCE, Paco Ignacio Taibo II, estará junto con su colega argentino, Gastón Levin, que dirige FCE desde 2020.

“La propuesta de esta Semana ArgMex, que surgió durante encuentros protocolares con funcionarios del área de Cultura y de las embajadas de ambos países, se remonta a la propia razón de ser del FCE, una institución editorial del Estado mexicano cuya subsidiaria en la Argentina tiene una enorme presencia en el campo cultural e intelectual local -dice Levin a LA NACION-. Esta ‘razón de ser’ es la creación, el debate y la transmisión de ideas en los diferentes campos del saber, con la búsqueda permanente de consolidar la identidad regional e integrar una agenda pública, cultural y científica iberoamericana, con un amplio sentido social. El espíritu de la Semana ArgMex recupera el origen de FCE en la Argentina, cuando en 1945 bajo la dirección de Arnaldo Orfila Reynal se creó la sede en Buenos Aires para fortalecer el vínculo cultural entre ambos extremos de América Latina”.

La expectativa de los organizadores es tender puentes (virtuales, por ahora) a la distancia. “Todas las actividades contemplan autores y pensadores de ambos países y también de otros lugares -agrega el editor-. Esperamos que esta sea la primera edición de muchas otras e incluso más: FCE tiene presencia en otros países, como Chile, Perú, Colombia, Guatemala y Ecuador, además de España y Estados Unidos. Quién sabe, quizás podría convertirse en el puntapié de la Semana Hispanoamericana del Pensamiento y la Literatura”.

El sábado a la noche, Flor de la V leerá textos de la escritora mexicana Rosario Castellanos Archivo

Luego del acto oficial de apertura, se inicia hoy mismo a las 20 el programa de las siete noches de diálogos sobre un amplio menú de temas, que incluye la novela gráfica, el feminismo, la poesía y la novela negra. Esta noche, Horacio Altuna, Daniel Divinsky, Laura Vázquez, y los chilenos Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes conversarán con el mexicano Bernardo Fernández sobre novela gráfica e historia. Mañana a la misma hora, tocará el turno de la literatura infantil. Isol (cuyos libros para niños en FCE son best sellers), Gabriela Burin y el mexicano Francisco Hinojosa conversarán con Lola Rubio sobre las representaciones de la maternidad y la paternidad en los libros para chicos.

El miércoles, a las 20, los autores y científicos Pablo Ámster y Germán A. González, y las mexicanas Susana Biro y Karen Rivera hablarán sobre divulgación de la ciencia en América Latina. FCE tiene colecciones de divulgación científica como Ciencia para Todos, donde se publicaron trabajos de estos invitados. El jueves, también a las 20, los intelectuales Daniel Feierstein, el italiano Luigi Zoja y la mexicana Paulina Rivero Weber compartirán sus enfoques sobre el impacto del coronavirus en las sociedades y en la subjetividad individual, en diálogo con Héctor Pavón. El viernes, la mexicana Marta Lamas, Marisa Tarantino y Vanina Escales abordarán el panorama del feminismo en América Latina.

El fin de semana reserva las dos noches más atractivas para los amantes de la literatura. En la noche de poesía, que se celebrará el viernes, a las 20, y en la que argentinos leerán a autores mexicanos, y mexicanos leerán textos de argentinos, habrá invitados inesperados. La actriz y directora teatral Cristina Banegas leerá textos de Elsa Cross; la actriz Flor de la V, de Rosario Castellanos; la cantante Hilda Lizarazu, de Carmen Boullosa; el periodista Nicolás Artusi, de sor Juana Inés de la Cruz, y el actor y escritor Gonzalo Heredia, de Fabio Morábito. De México participan los actores Damián Alcázar y Arturo Beristain, y las actrices Itatí Cantoral, Blanca Guerra y Arcelia Ramírez.

El domingo, para despedir la primera Semana ArgMex, tres escritores -los tres varones- conversarán sobre el arte de la novela negra. Ellos son los mexicanos Imanol Caneyada y Paco Ignacio Taibo II, y Juan Sasturain, que brindarán pistas de sus procesos creativos en diálogo con Marco Barrera-Bassols. “No viví allá ni me exilié -dice Sasturain a LA NACION-. Mi vínculo es el de un lector agradecido desde siempre al FCE, a Era, a las editoriales y los autores que conocí a través de ellas. De Auerbach y Fanon a Monterroso, Arreola, la Carrington, el Paideia de Jaeger o Bajo el volcán. Y Rulfo, que vale por todos. Conocí Mexico a fines de los ochenta por mi vinculo con Taibo y nuestro común interés por el policial. Y eso persiste hasta hoy. Se repite en este encuentro. Tengo amistad con Villoro, con Élmer Mendoza, con muchos narradores mexicanos. He estado en Guadalajara un par de veces, en la maravillosa feria del Zócalo en el DF otras tantas. Me han publicado allá y siempre mi amigo Paco Taibo, una especie de fuerza de la naturaleza empeñada en la gestión cultural y la democratizacion del libro, ha tenido que ver. Estar en este ciclo es para mí un ogullo y una sana costumbre”.

A preparar tacos, burritos y tequila, al menos en las localidades del sur del continente americano, para sentirse más cerca de México y su cultura.

Todas las actividades serán emitidas en vivo por los canales de YouTube y Facebook Live de FCE Argentina y FCE México.