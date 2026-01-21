El ICE, en la mira: Trump admite que los agentes “han cometido errores” al aplicar sus políticas migratorias

El 20 de enero de 2026, Donald Trump encabezó una conferencia de prensa de más de una hora para marcar el primer aniversario de su segundo mandato. Su discurso estuvo centrado en un balance general de su gestión, con referencias destacadas a la inmigración. El presidente abordó directamente el rol del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a los enfrentamientos en distintas ciudades, en particular en Minneapolis, Minnesota.

Trump realiza una crítica parcial a los agentes del ICE tras el asesinato de Renee Nicole Good

Trump defendió sus políticas migratorias durante una reciente conferencia de prensa desde la Casa Blanca y señaló que su administración prioriza la expulsión de personas vinculadas a delitos graves.

“Miembros de pandillas de extranjeros ilegales, traficantes de drogas, asesinos, depredadores de niños, traficantes de personas, estafadores y criminales salvajes; ¿por qué no querrían que fueran eliminados?”, señaló el presidente.

Trump admite que los agentes “han cometido errores” al aplicar sus políticas migratorias

A pesar de esta defensa, el mandatario admitió que el carácter de estos operativos implica riesgos. Indicó que los agentes trabajan en escenarios complejos y que, al interactuar con personas consideradas peligrosas, pueden producirse situaciones imprevistas con consecuencias graves.

“El ICE va a ser demasiado duro con alguien, ya saben, están tratando con gente dura”, dijo Trump. “A veces cometerán algunos errores. Puede suceder”, agregó.

El presidente también manifestó pesar por la muerte de Renee Nicole Good y calificó el hecho como una tragedia. Relató que fue informado del caso y que le resultó especialmente difícil.

“Me sentí horrible cuando me dijeron. Es una tragedia. Todo el mundo lo diría. El ICE ha dicho lo mismo”, dijo el mandatario. “Cuando me enteré de que su padre era un tremendo fan de Trump, estaba totalmente a favor y amaba a Trump, ya saben, es terrible”, agregó.

Trump habla sobre la mujer asesinada en Minneapoli

El caso de Renee Nicole Good en Minneapolis

El 7 de enero de 2026, Renee Nicole Good murió tras recibir al menos un disparo en la cabeza por parte de un agente del ICE durante una redada migratoria en Minneapolis. El incidente ocurrió en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue, en un barrio residencial donde se desplegó un operativo federal.

De acuerdo con imágenes captadas por testigos, un oficial se aproximó al vehículo de Good, una camioneta Honda Pilot, y le ordenó abrir la puerta. Cuando el automóvil comenzó a avanzar, otro oficial efectuó varios disparos a corta distancia a través del parabrisas. Tras el tiroteo, el vehículo perdió el control y colisionó con autos estacionados.

La mujer fue trasladada a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que el accionar del agente se dio en defensa propia y argumentó que la conductora intentó atropellar a los oficiales.

“Una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico”, escribió en X la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

Sin embargo, autoridades estatales y locales rechazaron esa versión. El alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota calificaron el relato federal como incorrecto y cuestionaron el uso de fuerza letal.

“Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario”, cuestionó Jacob Frey. “He visto el video. No crean en esta maquinaria de propaganda”, señaló por su parte Tim Walz.

Un vehículo de color granate exhibía el impacto de bala en el parabrisas tras el incidente con el personal del ICE

Un año de endurecimiento de la política migratoria en EE.UU.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump impulsó una serie de órdenes ejecutivas y directivas administrativas destinadas a ampliar el alcance de las agencias federales en materia migratoria. El ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recibieron instrucciones para intensificar la identificación, detención y deportación de inmigrantes indocumentados considerados una amenaza para la seguridad pública.

Estas medidas incluyeron operativos de gran escala en ciudades catalogadas como “santuarios”, lo que derivó en redadas simultáneas, arrestos masivos y un aumento de la presencia federal en zonas urbanas densamente pobladas. Como consecuencia, se registraron protestas en múltiples estados, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Funcionarios del DHS defendieron el balance del primer año del segundo mandato de Trump. Según cifras oficiales, más de 675 mil personas fueron deportadas y se estima que alrededor de 2.2 millones optaron por salir de EE.UU. por cuenta propia. En total, cerca de 3 millones de inmigrantes indocumentados ya no se encontrarían en territorio estadounidense.

Las autoridades indicaron que el 70 % de los arrestos realizados por el ICE correspondieron a personas con condenas previas o cargos penales pendientes. También se informó sobre miles de detenciones vinculadas a pandillas y a individuos considerados riesgos para la seguridad nacional.

“El DHS se compromete a seguir expulsando a los peligrosos inmigrantes ilegales. No descansaremos hasta que las comunidades estadounidenses se liberen del flagelo de la delincuencia de los inmigrantes ilegales”, dijo McLaughlin en un comunicado oficial.