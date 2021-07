Los libros de los candidatos: de Manes a Tetaz y de Nicolás del Caño a María Eugenia Vidal, hay lectores para todos los gustos políticos

Después del cierre de listas de los candidatos que competirán en las PASO del 12 de septiembre asoma un catálogo de políticos que, además, son autores de libros y cuyos nombres aparecen en las portadas de novedades editoriales. De Facundo Manes a Martín Tetaz, y de Nicolás del Caño a María Eugenia Vidal, hay para todos los gustos políticos de los lectores. En algunos casos, como el del médico radical y best seller, el anuncio de su candidatura coincidió con el lanzamiento de Ser humanos (Planeta), ensayo coescrito con Mateo Niro y en donde se ahonda en los desafíos que la pandemia plantea a la especie humana. Después de los éxitos de Sinceramente y Primer tiempo, ni políticos ni editoriales prescinden del libro como una herramienta de campaña.

"Ser Humanos", del médico y best seller Facundo Manes

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó en abril sus memorias como funcionaria, “llena de autocríticas”, según dijo. El libro -Mi camino (Sudamericana)- fue su primer paso en la senda del retorno a la política luego de algunos meses de silencio. Vidal es la primera candidata en la lista de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires. El segundo de la nómina, el economista Martín Tetaz (propuesto por la Unión Cívica Radical), se perfila otra vez como best seller con Nada será igual. Un viaje a la economía del futuro (Planeta), que ya va por la tercera edición.

“No sé si es una casualidad, pero cuando se anunció mi candidatura me dijeron de la editorial que salía a la calle la tercera edición -cuenta Tetaz a LA NACION-. Le está yendo muy bien por suerte; no sé si el libro me posicionó a mí o si la campaña ayuda en la venta”. El autor, que dice estar “enchufado a 220″ por la campaña, asegura que su libro tiene mucho que ver con lo que intentará debatir en las próximas semanas. “Se refiere a los cambios tecnológicos que se están produciendo en el mundo, con el boom de la Inteligencia Artificial y el de la uberización de la economía, que en el país se ve sobre todo con Mercado Libre. Ese sistema se viene para todo el sistema financiero”. El futuro diputado advierte que estos dos fenómenos están transformado las economías del mundo a la vez que plantean nuevos desafíos a los Estados. “No se sabe qué pasara con el monopolio del Estado en materia de cobro de impuestos y con las criptomonedas, tampoco la moneda será ya monopolio de los Estados”. Para el autor, la gran pregunta es sobre el trabajo del futuro, “un mundo que ya está llegando y cuyos cambios se están acelerando a causa de la pandemia”.

"Nada será igual" (Planeta), de Martín Tetaz: "No sé si el libro me posicionó a mí o si la campaña ayuda en la venta"

El diputado nacional Fernando Iglesias (cuarto en la lista de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires) tiene trece libros publicados. “Empecé mucho antes a escribir y publicar, y no pienso en los libros como un aporte a la campaña sino al debate político. En general, he escrito libros de teoría política y no libros personales, pero es una herramienta válida para el que quiera presentar un conjunto de ideas; hay muchos caminos y vías, escribir un libro es una de ellas y no me parece mal”, dice a este diario el autor de El medioevo peronista y la llegada de la peste (Libros del Zorzal). Otra precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, la politóloga y doctora en Historia Sabrina Ajmechet, presentará en las próximas semana El peronismo menos pensado. Cómo se construyó la hegemonía peronista (Eudeba), donde se analiza la relación de Juan Domingo Perón y del peronismo con las instituciones. “El estudio de las reformas electorales sirve como un par de binoculares para explorar el imaginario político del peronismo -asegura la autora-. Este libro se propone desmontar un mito persistente: que a Perón no le importaban las instituciones. En realidad, no solo le importaban sino que las utilizó con un fin claro: crear la unanimidad peronista”.

"La otra campana" (Galerna), el último de los cinco títulos publicados por el vicepresidente del Banco Nación Matías Tombolini

La lista del Frente de Todos, que en la ciudad de Buenos Aires encabeza el también radical Leandro Santoro, tiene en el quinto lugar al economista y actual vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Matías Tombolini que es, además, autor de cinco títulos. El más reciente salió este año por editorial Galerna: La otra campana. Una historia del presente argentino narrada en tiempo real. “Es un resumen de qué país recibió el presidente Alberto Fernández en 2020, qué empezó a hacer hasta el 20 de marzo de 2020, al inicio de la cuarentena; qué hizo hasta marzo de este año y qué se puede hacer de aquí en adelante”, detalla el candidato a diputado nacional. “Transita un eje que orbita alrededor de la economía y los datos -agrega- y es un aporte para que la discusión se dé en función de la información disponible y no de las construcciones narrativas que se a veces se hacen sin asiento en los datos”. Por otro lado, se incluye una crónica con detalles y curiosidades del acto de asunción de Fernández y Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, en diciembre de 2019, y del primer encuentro de Tombolini con el presidente. “Las ventas de libros de políticos dependen del protagonismo de los candidatos -concluye Tombolini-. Este es mi libro más político y programático”. Gisela Marziotta, segunda en la lista del Frente de Todos, es autora de varios libros; el más reciente es la biografía Juan Perón: ese hombre (Octubre), de 2019, coescrito con la periodista María Seoane.

Los candidatos de las fuerzas liberales también escriben y publican libros: José Luis Espert (primero en la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad) y Javier Milei, (a la cabeza en la ciudad por La Libertad Avanza) son best sellers. El título más reciente de Espert es No va más. La Argentina que destruyeron (Sudamericana), de 2020 y en coautoría con Luis Alberto Rosales, donde se reparten críticas a las dirigencias de uno y otro lado de la grieta. Milei publicó el año pasado el oportuno Pandenomics. La economía que viene en tiempos de megarrecesión, inflación y crisis global (Galerna), un análisis de la pandemia y, en particular, de la gestión del Gobierno nacional, en términos económicos.

"Mi camino" (Sudamericana), de María Eugenia Vidal

En noviembre se sabrá cuántos candidatos “metieron” en el Congreso Nacional los grandes grupos editoriales. “A los políticos les interesa hacer libros en el marco de sus campañas políticas -afirma Glenda Vieites, directora editorial de Penguin Random House-. Y si como editores consideramos que hay un público lector interesado en leer lo que tienen para contar, lo publicamos. Penguin se caracteriza por publicar todas las voces”.

Por su parte, el director editorial del Grupo Planeta en la Argentina, Ignacio Iraola, señala dos aspectos de los libros de políticos. “Por un lado, están los libros de políticos como Cristina o Macri [Sinceramente y Primer tiempo, respectivamente], que fueron presidentes, donde el libro es un instrumento de defensa de la gestión o un relanzamiento, depende el caso -dice Iraola a LA NACION-. En el caso puntual de Tetaz o de Manes, el lanzamiento de sus libros es un hecho anecdótico. Manes publica su séptimo libro y es un best seller. Con Usar el cerebro vendió 400.000 ejemplares, y su arribo a la política tiene que ver con el posicionamiento previo como científico argentino que triunfa en el exterior y en el país, y como autor de libros. El caso de Martín es similar, alguien que tiene su trayectoria en medios y su prestigio como economista, y que lo posiciona como político. Puede ser que Manes, a quienes muchos veían como ‘apolítico’, pierda algunos lectores por esta estupidez de las antinomias y que algún lector de un lado de la grieta no quiera consumir más sus libros”. No obstante, Iraola remarca que se trata de casos distintos. “Una cosa son los políticos que publican sus libros y otra, aquellos que, luego de un recorrido previo en sus disciplinas y de publicar libros con frecuencia, eligen dedicarse a la política”.

"El medioevo peronista" (Del Zorzal), de Fernando Iglesias: "No pienso en los libros como un aporte a la campaña sino al debate político"

También con las listas de los partidos de izquierda se puede ampliar la biblioteca de autores-políticos publicados en los últimos años. Entre ellos, se destacan el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en una de las dos listas de la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Nicolás del Caño, autor de Rebelde o precarizada. Vida y futuro de la juventud en tiempos del FMI (Ariel), de 2019; el prolífico Jorge Altamira, primer candidato en territorio bonaerense con la lista de Política Obrera, y Vilma Ripoll (segunda en la lista bonaerense que encabeza Alejandro Bodart, del FIT-U), autora de una biografía del trotksita criollo Nahuel Moreno.

Dos outsiders de los grandes partidos tuvieron tiempo para escribir. Cynthia Hotton, que encabeza la lista de precandidatos en la provincia de Buenos Aires por +Valores, y Guillermo Moreno, primero en la lista de Principios y Valores en la misma jurisdicción, publicaron libros. Hotton lanzó Él. Un antes y un después en la historia (Planeta), en 2019, y Moreno, En defensa del modelo (Sudamericana), en 2017.

En los meses por venir, se sabrá que votan los lectores.