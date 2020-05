El presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los ministros de cultura de la Nación y la ciudad de Buenos Aires, Tristán Bauer y Enrique Avogadro tendrán su momento en el programa especial de la Feria del Libro, que se postergó por la pandemia Fuente: LA NACION

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 13:46

Mañana habrá un programa especial dedicado a la Feria del Libro de Buenos Aires , cuya 46ª edición fue suspendida hasta 2021 a causa de la pandemia de coronavirus. Con el lema "La Feria del Libro no se rinde", la Fundación El Libro anunció la realización de este especial de dos horas de duración, por la pantalla de la TV Pública, conducido por dos reconocidos periodistas culturales: Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga serán los únicos presentes en el piso. Ambos entrevistarán a los escritores Claudia Piñeiro (que inauguró la Feria en 2018) , Alejandro Dolina y Horacio González, que hubiera debido dar su discurso de apertura a fines de abril. Miguel Rep homenajeará a Quino y, en el cierre, Alejandro Vaccaro recordará a Jorge Luis Borges . Se podrá "visitar" la Feria desde el sofá de 13:30 a 15:30.

Como ocurre desde hace varios años en la Feria del Libro porteña, en esta edición televisada la presencia de políticos también está asegurada. En medio de la pandemia, autoridades del Gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires serán parte del programa con testimonios grabados o "presencias" a distancia. Ente los primeros se destacan el de Alberto Fernández y el del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , en una nueva aparición "antigrieta" de figuras de signo político diferente. Ambos saludarán a escritores, editores, libreros y lectores, referentes de una industria que atraviesa la peor crisis en años , agravada por la cuarentena. El saludo del Presidente durará seis minutos.

Alberto Fernández, en la presentación de "Sinceramente", el libro de Cristina Kirchner que se lanzó en la Feria el año pasado Fuente: LA NACION

En vivo y a pantalla partida, estarán también de manera virtual el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer , y e l de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro . En años recientes algunos funcionarios fueron abucheados por los asistentes a las ceremonias de inauguración , lo que desató una polémica entre representantes del gobierno nacional y las autoridades de la Fundación El Libro, a las que se etiquetó como kirchneristas. Mañana, si hubiera manifestaciones a favor o en contra de unos u otros, serán solo virtuales. Se puede participar del programa de la TV Pública con el hashtag #LaFeriaNoSeRinde.

Los cuatro funcionarios (dos de cada alianza o frente político) estuvieron en la Feria en ocasiones anteriores. Cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, visitaba La Rural con frecuencia y, el año pasado, estuvo sentado en primera fila durante la presentación de Sinceramente, best seller de Cristina Fernández de Kirchner , quien le atribuyó al actual Presidente la idea de publicar el libro. Desde hace tiempo, Rodríguez Larreta recorre la Feria una o dos veces por año e incluso organizó una reunión de gabinete en el stand del Gobierno de la ciudad. El ministro Bauer es otro asistente asiduo. En 2017, ofició de presentador en la mesa redonda "Del libro a la pantalla", con Gabriela Massuh, el premio Nobel de Literatura J. M Coetzee y la mexicana Paz Alicia Garciadiego, entre otros. Avogadro, por su parte, ha dado discursos en las ceremonias de inauguración de diversas ediciones.

Por la Televisión Pública, mañana se emitirá un programa especial de la Feria del Libro Fuente: AFP

"Esta será una manera más de decirle a la industria del libro, a quienes participan con actividades y al público consecuente que todos los años nos acompaña, que no los olvidamos, que no estamos en compás de espera hasta el año que viene, sino activos y decididos", señaló la presidenta de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, que será entrevistada por los conductores de La Feria del Libro no se rinde , al igual que la presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), María del Carmen Bianchi .

La Conabip prorrogó hasta el 5 de junio la compra de libros vía Internet por parte de las bibliotecas populares a más de doscientas editoriales argentinas inscritas en el Programa Libro%. El presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez, también grabó unas palabras para el programa. A causa de la cancelación de la Feria por covid-19, La Habana será ciudad invitada de honor en 2021.

La programación virtual de la Feria del Libro sigue activa hasta el 18 mayo, día en que se hubieran cerrado las puertas del evento en La Rural.