Más expectativa por el nuevo libro de Atwood: es finalista del Booker Prize

Antes de su lanzamiento la semana próxima, "Los testamentos" de Margaret Atwood la llevan a la final del prestigioso premio Booker Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 12:22

A una semana exacta del lanzamiento de Los Testamentos, la esperada continuación de El cuento de la criada, esta mañana se conoció que Margaret Atwood integra la short list del prestigioso premio Booker. Así, la continuación de la novela feminista se posiciona como una de las seis finalistas para el prestigioso galardón, que dará a conocer el ganador de las 50 mil libras el 14 de octubre. El libro se publicará el miércoles 10 en el mercado anglo mientras que dos días después, el 12 de septiembre, estará disponible en las librerías de España y América Latina vía editorial Salamandra.

Con toda la vigencia que le ha dado la época a esta distopía de género que la autora canadiense escribió a mediados de los años 80, sumado al éxito The Handmaid's Tale , la serie que ya va por su tercera temporada, este nuevo volumen de la saga ambientada en el mundo de Gilead se espera que responda las preguntas que cautivaron durante décadas a centenares de lectores. Así, en Los testamentos, Atwood recuperará la historia quince años después de la escena final, cuando las puertas de la furgoneta se cerraron de golpe tras Offred sin saber si el futuro de la protagonista iba a ser la libertad, la prisión o la muerte.

La secuela de "El cuento de la criada", que publicará Salamandra en español el 12 de este mes Fuente: Archivo

"Queridos lectores y lectoras: vuestras preguntas sobre Gilead y su funcionamiento interno han sido la fuente de inspiración de este libro. ¡Bueno, casi todo! La otra es el mundo en el que vivimos", escribe Margaret Atwood, que en noviembre cumplirá 80 años, y ya obtuvo el Booker en el año 2000 con El asesino ciego.

Los finalistas del Booker

El otro gran nombre de la short list del Man Booker es Salman Rushdie, nominado por Quichotte, reversión del personaje de Miguel de Cervantes ambientada en sociedad estadounidense actual. También el indio obtuvo anteriormente el galardón: en 1981 ganó con Hijos de la medianoche.

La lista de nominados la completan Lucy Ellmann, por Ducks, Newburyport; la británica Bernardine Evaristo por Girl, Woman, Other; el nigeriano Chigozie Obioma por An Orchestra of Minorities; y la escritora de origen turco Elif Shafak por 10 minutes 38 seconds in This Strange World.