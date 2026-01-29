El presidente Javier Milei dispuso la transferencia del sable corvo del General San Martín hacia el cuartel que el prócer creó. La determinación oficial establece un cambio de sede para el objeto principal del patrimonio sanmartiniano este martes. El movimiento definitivo hacia la unidad militar sucederá el sábado 7 de febrero en la ciudad de San Lorenzo.

Por qué sacaron el sable corvo del Museo Histórico Nacional

El Gobierno nacional fundamenta la remoción del arma bajo argumentos de “correcta administración, preservación y seguridad" de los activos históricos estatales. El Poder Ejecutivo sostiene que el Regimiento de Granaderos a Caballo constituye el entorno institucional propio de su creador. Según fuentes de la Casa Rosada, la medida busca “devolverles a los suyos lo que es propio”.

Sacan el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional y se lo dan a los Granaderos

La gestión actual analiza que el legado de Manuela Rosas no establece una ubicación inamovible para el sable corvo. El texto del decreto afirma que el Estado debe asegurar la custodia y conservación del bien mediante una interpretación jurídica de buena fe.

Esta política recupera el esquema de permanencia vigente entre 1967 y 2015. En aquel periodo, la reliquia habitó el cuartel militar tras los robos que ejecutaron los integrantes de la resistencia peronista durante la década de sesenta.

Cuándo y dónde ocurrirá el traslado de la reliquia

El traspaso formal del objeto histórico ocurrirá el sábado 7 de febrero a las 19 en el Campo de la Gloria, en la provincia de Santa Fe. El mandatario nacional confirmó su asistencia a la ceremonia oficial. Durante el evento, Milei rubricará el documento legal que otorga la custodia definitiva a los granaderos. La jornada contempla un desfile cívico militar en la localidad santafesina.

La intendencia de San Lorenzo y el Ministerio de Defensa gestionaron la presencia del arma para el aniversario número 213 del combate histórico. Los homenajes comienzan el martes 3 de febrero con actos en la Plaza San Martín y el Cementerio Conventual. El viernes 6 de febrero, la formación musical Fanfarria Alto Perú marchará por la vía principal de la ciudad.

Quién donó originalmente el arma de San Martín al Estado

La familia de Manuela Rosas entregó el elemento al acervo nacional durante el año 1896. La entrega se realizó mediante una correspondencia dirigida a Adolfo Carranza, quien lideraba la institución cultural en aquel entonces. El Gobierno actual destaca que el cuartel de la unidad militar posee la categoría de Monumento Histórico Nacional.

La nueva disposición anula el criterio del año 2015, cuando un decreto de la ex presidenta Cristina Kirchner devolvió el objeto a la sede del Parque Lezama. El arma cuenta con un dispositivo de triple protección técnica y la vigilancia constante de dos efectivos militares.

El sable corvo de San Martín: historia, disputa y dónde verlo

El Libertador compró este ejemplar en la ciudad de Londres durante el año 1812. La historia registra que el General no utilizó este sable específico durante la contienda de San Lorenzo.

Cuál es la situación actual del Museo Histórico Nacional

La institución conservará una reserva de gran valor para el acceso de los ciudadanos. La partida de la pieza principal de la colección provoca incertidumbre entre los trabajadores del establecimiento.

El anterior director, el historiador Gabriel Di Meglio, advirtió sobre las exigencias constantes de la cartera de Defensa antes de su desvinculación el año pasado. Algunos analistas vinculan este hecho con el reconocimiento del Presidente hacia la fuerza militar.

