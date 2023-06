¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? El misterio de la biblioteca y la fiesta del león

escuchar

Esta semana recomendamos historias de misterio, de amistad y de amor para distintas edades: con títeres y ritmo, para los más chiquitos; con ironía y humor, para los lectores más grandes. Todos son libros maravillosos y uno se presenta hoy. No se lo pierdan.

Atención: esta tarde, a las 18, Gabriela Faillace y Pablo Miranda, autores de la exitosa saga La cripta de los Casares, presentan la sexta entrega, Ningún hombre sabe quién es, con una charla con la editora Norma Huidobro, en la Biblioteca Casa de la Lectura (Lavalleja 924).

El misterio de la biblioteca, de Liliana Cinetto (AZ). Una novela de intrigas súper atrapante cuya trama está relacionada con libros, lectores, bibliotecas y bibliotecarios. Con ilustraciones de Gabriela Burín, la historia transcurre en “Letteraville”, una pequeña ciudad con una biblioteca pública que sufre un misterioso ataque. Es un caso que solo podrá resolver el detective Marcus: enseguida advierte que, detrás del atentado, está el temible villano Disortógrafo, que “pretende destruir las reglas de la ortografía”. Un relato inteligente y entretenido.

"La fiesta del león", de Jairo Buitrago y Juan Mayorga Gza Lecturita Ediciones

La fiesta del león, de Jairo Buitrago y Juan Mayorga (Lecturita Ediciones). ¿Qué hace un león en una fiesta de disfraces? ¿Por qué se sienta a la mesa y ataca la torta? Algo de eso pensarán los pequeños lectores al empezar este cuento ilustrado desopilante. Es que, como buen rey de la selva, el león protagonista de este cuento logra que todos los demás ¿animales? lo sigan e imiten su comportamiento. Como dicen los autores al final, “así es la vida” en el mundo salvaje.

Una escena de "La fiesta del león" Gza Lecturita Ediciones

Mundo Bilina, de Cristian Palacios (Alfaguara). Bienvenidos al mundo de Bilina, un lugar caótico y especial. Con ilustraciones de Candela Insua, este libro genial para lectores de diez años en adelante nos presenta una protagonista “que no es una nena normal”. Como explica el narrador, “Bilina es Bilina”. Y punto. Ella sueña con destruir el mundo tal cual es, pero con recursos insólitos y muy divertidos. Y si a alguien no le gustan sus planes, mala suerte, dice Bilina, un personaje fascinante con un universo propio fantástico. Me declaro fan de esta niña quejosa, que “no quiere planchar, lavar o casarse” y a quien “las noches de tormenta la llenan de felicidad”.

Tres títeres, de Mariana Baggio y Pupé (Corregidor). Un nuevo título de la colección Puentes de papel, ideal para los más chicos de la casa. El libro trae un código para escanear y poder así escuchar la canción de Baggio, autora también de Pajarito, otro cuento ilustrado del mismo catálogo. Los tres títeres protagonistas emprenden un viaje en tren y, durante la travesía, recuerdan escenas de obras de teatro de las que participaron. Con ritmo, sonidos y poesía, el relato invita a dejar volar la imaginación.

Romero & Juliet, de Jaquelina Romero y Nancy Brajer (Riderchail). Otra novedad que ya se consigue en las librerías: está protagonizada por un gato negro llamado Romero que vive con la familia Flores y una gata blanca, Juliet, adoptada por la familia Fiore. Lo curioso del caso es que los Flores y los Fiore están enfrentados hace tiempo por cuestiones musicales: sí, a unos les gusta el flamenco y a los otros, la tarantela. Como en el drama de William Shakespeare al que hace un guiño el título, los animales se enamoran. Pero, tranquilos lectores, que el romance de Romero y Juliet tiene final feliz.