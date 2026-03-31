Quién es el filósofo que dio la primera clase pública frente al departamento de Manuel Adorni en Caballito

La primera de una serie de clases públicas en protesta por el desfinanciamiento de las universidades nacionales tuvo lugar en la esquina de una de las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Miró y José Bonifacio, en el barrio de Caballito, a pocas cuadras de la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Titulada irónicamente “Clase sin fin. Hay universidad y hay sociedad”, por la muletilla con que la que el jefe de Gabinete suele coronar sus publicaciones en redes sociales (“fin”), estuvo a cargo del profesor e investigador Horacio Banega, santafesino de 62 años con treinta años de antigüedad en la docencia.

Actualmente, Banega es profesor adjunto de las cátedras de Gnoseología y Problemas Especiales de Gnoseología y de Epistemología Social de la carrera de Filosofía de la UBA, de Epistemología de las Ciencias Sociales de la carrera de Sociología de la UBA y profesor asociado regular de la cátedra Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional de Quilmes.

Estudiantes realizan una clase pública en la puerta de la casa de Manuel Adorni, Miró y Bonifacio en el barrio de Caballito Valeria Rotman

La clase, a la que asistieron poco más de cuarenta estudiantes, fue custodiada por agentes de la Policía Federal. Banega es especialista en filosofía fenomenológica y social, ontología formal, la obra temprana de Edmund Husserl, ciencia social y estética de las artes performáticas. El acto de ayer fue en cierto modo una performance de política educativa en la que la realidad “copió” escenas de la película Puan (protagonizada por un profesor de filosofía). Las protestas, que continuarán hasta mañana, están organizadas por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Feduba (Sindicato de Trabajadores Docentes de la UBA) y AGD (Asociación Gremial Docente).

“Mi clase fue sobre la mercantilización de la educación y el valor de nuestra universidad y de las Humanidades -dice Banega, doctor en Filosofía por la UBA, a LA NACION-. Nuestro modelo universitario es increíble: inclusivo, público, gratuito y del que la clase media y la clase baja se apropian, no solo las élites como en otros modelos de otros países. Las universidades nacionales son de toda la sociedad”. Banega fue invitado a dar la clase pública por el consejero directivo por el claustro de estudiantes de Filosofía y Letras, Elián Samora, y la delegada de Feduba Elizabeth Vega Gron.

Clases públicas rigurosamente vigiladas en Caballito

“Primero el título ‘Clase sin Fin’: porque la conversación democrática no tiene fin. Llegamos a consensos puntuales para seguir avanzando en la convivencia sabiendo que el conflicto no se diluye sino que se transform", afirmó Banega ayer, y más adelante, continuó: “emandamos que se reglamente y ejecute la ley universitaria ratificada por el Poder Legislativo y que, actualmente, se encuentra en un limbo jurídico. La enunciación del fin, enunciación cuyo sujeto de enunciación es el jefe de Gabinete y diputado nacional, tiene una pretensión de validez conclusiva, definitiva y con efectos de clausura. Seguiremos argumentando, porque la conversación no tiene ni tuvo fin”.

Horacio Banega tiene treinta años de antigüedad en la docencia @AlsObTeleologie

Banega recordó que en las universidades nacionales y los institutos universitarios cursan más dos millones de estudiantes de grado. “El 80% del estudiantado argentino elige la educación pública frente a la privada, mientras la tendencia general en América Latina es al revés, salvo Uruguay”, dijo. A continuación, criticó la postura de la teoría anarcocapitalista liberal extrema en el debilitamiento de los lazos sociales. “En el caso argentino, el Estado interviene en la articulación social, incluso hasta hoy, nada más que lo hace a favor de los poderosos y de las corporaciones -puntualizó-. Pero ¿no vivimos en la revolución digital que transforma nuestra subjetividad y la objetividad social, cultural y política? Determinadas vinculaciones sociales han devenido líquidas y desterritorializadas, llevando a debilitar lazos de socialidad, pero por otra parte configuran tribus digitales. La transformación del lazo social en una regulación algorítmica en la que se configuran cámaras de eco [...] y en la que se cae en la necesidad de una validación constante para que el ego sobreviva, es, justamente, una transformación del lazo social, por más que a veces se presente como el principio de su extinción”.

Clase magistral en la puerta de la casa de Adorni



En el marco del plan de lucha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, desde FEDUBA y el CEFyL realizamos una clase abierta frente al domicilio del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. pic.twitter.com/pm9ElG4VOr — Feduba (@feduba) March 31, 2026

Destacó que “las humanidades son críticas porque son reflexivas” y sostuvo que “el ataque libertario a la universidad tiene consecuencias normativas y jurídicas de alto impacto”, citando un concepto del profesor e investigador Guillermo Ruiz (graduado de la UBA), acuñado en épocas menemistas: “recomposición neoconservadora”.

“La universidad se ocupa del conocimiento. Bien. Pero acá estamos en una recomposición libertaria en la que el objeto de recomposición no son solo las Humanidades, como en otros lugares, sino además todo el conocimiento, profesional y científico”, advirtió Banega, en contra de la mercantilización de la educación.

Concluyó su clase con una cita del Nobel de Literatura J. M. Coetzee: “Pero al final, creo que tendrás que tomar una postura. Tendrás que decir: necesitamos la libre investigación porque la libertad de pensamiento es buena en sí misma. Necesitamos instituciones donde profesores y estudiantes puedan cultivar sin restricciones la vida intelectual porque dichas instituciones, de maneras difíciles de definir, son beneficiosas para todos: beneficiosas para el individuo y beneficiosas para la sociedad”.