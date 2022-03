Vargas Llosa. El Nobel visitará la Argentina para la Feria del Libro; antes, habló con LA NACION sobre la guerra

MÁLAGA.– Mario Vargas Llosa no quiso que su nombre figurara en esta celebración, pero son su prestigio, su carisma y su liderazgo los que impulsaron el Primer Festival Literario de América y Europa, Escribidores, con un éxito de convocatoria que sumó a la ciudad andaluza un nuevo atractivo, además de su amplia oferta de museos y de sus playas paradisíacas. Con bajísimo perfil, tampoco brindó entrevistas y dejó el protagonismo a los autores invitados a la cita, donde el tema ineludible fue la invasión rusa a Ucrania. A propósito de este contexto, el Nobel peruano conversó unos minutos con LA NACION: “Hay una equivocación fundamental en la matonería con la que Putin ha utilizado su superioridad militar. Esto lo ha desprestigiado muchísimo y ha desprestigiado a Rusia. Esperemos que en la contienda no se le ocurra utilizar armas nucleares porque podría ser el fin del mundo”. Vargas Llosa visitará la Argentina a principios de mayo: estará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, participará de actividades académicas y presentará su nuevo libro sobre Benito Pérez Galdós.

En primera fila, atento para escuchar a los invitados, como gran anfitrión Vargas Llosa asistió a la primera edición de este nuevo encuentro que busca construir un puente entre América Latina y Europa entre escritores y lectores. “Nos gustaría que este festival conquiste a muchos lectores y que se sientan, a través de los libros, transportados a un mundo mejor del que existe. Un mundo sin violencia, en el que no haya injusticias tan visibles como las que existen todavía a nuestro alrededor”. Los autores e intelectuales no eludieron brindar su opinión y análisis sobre la guerra en Ucrania, el tema omnipresente de este encuentro.

Héctor Abad Faciolince, Eduardo Mendoza, Mircea Cartarescu, Juan Gabriel Vásquez, Soledad Puértolas, Gioconda Belli, Michi Strausfeld, Pierre Assouline, Sergio Ramírez, Guillermo Arriaga, Olga Merino, Javier Cercas, Antonio Soler y Rodrigo Blanco Calderón, entre otros autores, expresaron su repudio a la invasión y a la política de Vladimir Putin.

Vargas Llosa brindó su opinión a LA NACION sobre este preocupante escenario: “Tengo la impresión de que Putin se ha equivocado. Es un gravísimo error el que ha cometido. Va a quedar muy desprestigiada Rusia. Creo que el mundo entero se ha movilizado a favor de Ucrania y posiblemente esto termine muy mal para Rusia. En buena hora, porque hay una equivocación fundamental en la matonería con la que él ha utilizado con la superioridad militar que tiene. Pero el gran peligro es el de las bombas atómicas. Esperemos que en la contienda que no se le ocurra a Putin utilizar ninguna de estas armas porque podría ser el fin del mundo”, aseguró. Vargas Llosa viajará en mayo a la Argentina, donde acudirá a actividades en Rosario y en Buenos Aires, en el marco de la acción que impulsa la Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra internacional que lleva el nombre del escritor. Así, confimaron a LA NACION que los días 6 y 7 se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en La Rural, que todavía no presentó oficialmente su lista de invitados internacionales y participantes locales.

“Nosotros podemos hoy hablar libremente de literatura, pero la gente se arroja sobre los tanques en Ucrania. No tengo palabras para manifestar mi profundo reconocimiento a lo que está haciendo en este momento el pueblo ucraniano. Está luchando no solo contra los tanques rusos, sino que está luchando por cada uno de nosotros. Y no solo por cada uno de nosotros, sino por cada brizna de hierba del planeta. Por los peces del mar y por los pájaros del cielo. Porque es lucha contra un poder que no sabe lo que es la vida”, aseguró el escritor rumano Mircea Cărtărescu y destacó La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa, donde se narra una guerra entre dos partes de desigual fortaleza y proporción.

La escritora y periodista Olga Merino fue corresponsal en Rusia tras la caída de la Unión Soviética. En enero pasado publicó Cinco inviernos (Alfaguara); allí cuenta su experiencia en aquel país gobernado por Borís Yeltsin, cuando, como ella define “se había convertido en el far west”, pero donde, sin embargo, destaca, había libertad de prensa. “El Putin que conocemos hoy está respondiendo a lo que ocurrió hace 30 años, a la humillación. Ha ido recortando libertades y trabaja para recuperar aquel orgullo perdido de un imperio en declive”, opinó y se refirió al asesinato de Anna Politkóvskaya en 2006, la periodista que realizó tantas investigaciones sobre la Guerra de Chechenia y sobre el Kremlin. "

Javier Cercas se presentó el sábado al mediodía en el Centro Andaluz de Letras, de Málaga. La convocatoria del ganador del Premio Planeta por la novela Terra Alta [acaba de publicarse en España la tercera parte de esta tetralogía, El castillo de Barbazul] fue descomunal y muchos lectores quedaron con ganas de escuchar su diálogo con Raúl Tola, periodista y director del Festival, donde repasó su obra (el encuentro puede disfrutarse vía streaming a través del canal del Festival). “Todos nos habían dicho que las guerras habían desaparecido. Es asombroso estar aquí de nuevo. Mi argumento no es sencillo: esta no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Esta es una guerra entre el nacional populismo y la democracia. Este es el primer gran conflicto a gran escala entre estas dos fuerzas que ahora se disputan el mundo”. El autor de Anatomía de un instante, El impostor y Las leyes de la frontera destacó que “la historia no se repite nunca exactamente; adquiere máscaras distintas”, y se refirió al nacional populismo como “una máscara posmoderna del fascismo” y brindó como ejemplos a Donald Trump, a Matteo Salvini, en Italia, al Brexit, al denominado procés catalán, a Venezuela y a Nicaragua.

Como representantes de Nicaragua asistieron a Escribidores Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, y Gioconda Belli, ambos en el exilio, a partir de la orden de detención que pesa sobre ellos, dictada por Daniel Ortega. “Putin es el fascismo. Solo me recuerda a Hitler, invadiendo, Polonia, Checoslovaquia, anexionándose Austria. Son estos viejos sueños imperiales que dejan de tener color ideológico patente porque se vuelven en un acto de agresión de lo que considero una extrema derecha”, dijo a LA NACION Ramírez. Belli se refirió a “una especie de epidemia que podemos llamar de autoritarismo que ha empoderado a todos estos autócratas a moverse de forma más decidida y más violenta”.

Escribidores tuvo en esta edición a Colombia como país invitado y Juan Gabriel Vásquez (ganador de la IV Bienal de novela Mario Vargas Llosa por su magnífica novela Volver la vista atrás). “Somos conscientes de que hoy nada sucede en una sola parte. «Lo que sucede en Las Vegas ya no se queda en Las Vegas». Desde que Putin pone en la mesa el hecho de que asiste a una desnazificación en un país donde no hay nazis en el poder y donde el presidente es un judío, se pone de manifiesto el total deterioro de un lenguaje público al que hemos asistido”.

Héctor Abad Faciolince, siempre brillante en sus intervenciones y en sus reflexiones, también repudió sobre y fuera del escenario la acción de Putin y destacó constantemente la crisis de refugiados que ha generado la guerra. El autor de El olvido que seremos se conmovió en este encuentro cuando conoció en persona a la editora ucraniana de su obra y escuchó su situación y la de sus amigos y familiares en Kiev.

En su primera edición, Escribidores entregó dos galardones: el Premio de Periodismo Antonio Garrido Moraga a la Difusión Literaria para Juan Cruz, periodista y editor literario; y el premio a la trayectoria literaria que en esta ocasión fue para Jorge Edwards.