A lo “Dibu Martínez”: se recibió de diseñadora y utilizó un movimiento del arquero para festejar su logro

El 6 de junio, Paulina Ferreyra se recibió de técnica en diseño gráfico y publicitario. Tras seis años, con pandemia de por medio, a base de esfuerzo y constancia, logró su cometido. Situada en la provincia de Córdoba, la protagonista de esta historia entendió que debía hacer gala de su creatividad –lo que la llevó a estudiar diseño- y en base a eso, recreó una imagen de Emiliano Martínez para ponerle punto final a su etapa de estudiante.

Con su buzo verde y una actitud fuera de serie, en medio de un clima de mucha tensión y nerviosísimo durante un Mundial, el “Dibu” Martínez se convirtió en el símbolo de las personas que luchan por sus sueños. Así fue como en reiteradas oportunidades, el arquero marplatense contó cómo estuvo a préstamo en varios equipos de Europa, en busca de esa oportunidad, de ese momento, que lo llene de confianza para poder demostrar todo su potencial.

Paulina con su cartel del Dibu Martínez Foto: Gentileza Paulina Ferreyra

Producto de esa empatía que lo llevó a la cima, Paulina entendió que era su ejemplo a seguir en situaciones límites. En ese momento, donde las horas de estudio son eternas, pero que la recompensa era cumplir el sueño de recibirse.

Una vez culminado su último examen, Paulina, como el resto de los estudiantes que terminan sus estudios, exhibió un cartel donde anunció que se recibió de diseñadora y a su vez, le agregó una caricatura del Dibu Martínez con su baile característico para distraer a los rivales y sacar provecho de eso.

“La historia comenzó antes del cartel: en el Mundial siempre tenía una imagen plastificada del Dibu en la cartera. Era la cábala de la buena suerte. Y por eso, quería que en mi recibida estuviera invitado él. Entonces con mi papá nos pusimos a pensar de qué forma y al principio queríamos idear una figura real de cartón del Dibu para sacarnos una foto”, comentó Paulina, en diálogo con LA NACION.

A pesar de tener una idea firme de que Martínez esté involucrado en la causa, ella decidió optar por algo más “original” como así lo describió. “Después empezamos a pensar con mi papá que no era original la idea y por eso optamos por un cartel con un marco estático y que el Dibu pueda moverse para crear la ilusión del video”, agregó.

Con el cartel en su mano, Paulina festejó que se recibió de diseñadora

Con la tarea cumplida, Paulina decidió subir su creación a las redes sociales, donde los usuarios de las redes celebraron su ingenio y dedicación para crear una animación similar a la del arquero en la final contra Francia que le dio la tercera estrella a la selección argentina. “¿Y ahora como le cuento al Dibu que mi cartel de recibido no solo fue él, sino que también bailaba?”, expresó en su cuenta de Twitter, mientras en el video movía los brazos del arquero para mostrar su movimiento característico.

“Lo que pasó con el cartel me confirmó que mi decisión fue la correcta en elegir la carrera, no solo por la creatividad, sino por lo que logró en la gente: llamó la atención y se destacó del resto de las opciones, es algo que me hizo sentir conforme”, añadió, con orgullo.

Desde Córdoba, Paulina arranca una nueva etapa de su vida como diseñadora. En un día que no olvidará jamás, aguarda que Emiliano Martínez, ahora desde Mar del Plata, se entere de su historia y pueda darle un like, un pequeño guiño para que su tarea esté cumplida.