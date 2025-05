Apareció un video retro de Mauro Icardi de cuando todavía no era conocido y generó todo tipo de reacciones

En medio de la polémica separación mediática con Wanda Nara y su relación amorosa con la China Suárez, se viralizó un video retro de Mauro Icardi de cuando era joven y desconocido, en el que cuenta que se incorporará al Fútbol Club Barcelona y que no accedió a hacerse la doble ciudadanía porque tenía la ilusión de jugar en la selección argentina. “Les dije que no, porque yo quería jugar con la Argentina. A ver si me llaman la siguiente, y listo”, expresó.

A los 15 años, se incorporó a las categorías inferiores del FC Barcelona (Foto: Captura video)

El clip comienza con una voz en off que narró la situación del futbolista en el país europeo: “Su llegada a España ha permitido a esta joven promesa del fútbol tener doble nacionalidad. Una situación que podría ponerle en apuros a la hora de decidir con qué selección jugar”. En ese momento, aparece él y cuenta: “La española (selección) ya me dijo que si quería jugar con ella, pero me quisieron hacer cambiar el pasaporte”. Sin embargo, parece que desde chico tenía bien en claro su objetivo. “Les dije que no, porque yo quería jugar con la Argentina. A ver si me llaman la siguiente, y listo”, se sincera sobre la posibilidad de vestir la albiceleste.

Algunos de los comentarios sobre el video retro de Icardi (Foto: Captura X)

El video termina con imágenes de él con la pelota y la narración que adelanta que “el futbolista se incorporará a la disciplina culé la próxima temporada, donde permanecerá seis años”. En las redes sociales, la aparición de este video inédito generó todo tipo de reacciones, como comentarios, emojis y memes. Los principales mensajes que se pudieron leer fueron: “Qué facha tenía”; “Él llegó allá por mérito propio, ganó y sigue ganando dinero con su talento. Ese es su gran mérito”; “Es igual a la hija menor” y “Ahora se entiende todo. Sus reacciones, su forma de actuar, el valor que le da y no le da a la plata. Impresionante”.

Más comentarios y reacciones tras la viralización del video de Icardi cuando era joven (Foto: Captura X)

Cabe recordar que Mauro Icardi nació en Rosario, Santa Fe, el 19 de febrero de 1993. Pero fue recién en 2008, cuando tenía 15 años, que se incorporó a las categorías inferiores del FC Barcelona, donde comenzó a dar sus primeros grandes pasos en el mundo del fútbol y resaltar por su capacidad goleadora.

No obstante, en 2011, se trasladó a Italia para unirse a la Sampdoria, donde debutó en la Serie A y mostró su gran potencial como delantero. En 2013, fichó por el Inter de Milán, club con el que alcanzó su mayor notoriedad. Su destreza con la pelota le permitió portar el brazalete de capitán y ser reconocido como uno de los mejores delanteros de la Serie A. En 2019, se trasladó al París Saint-Germain (PSG); sin embargo, estuvo poco tiempo en el club, ya que en 2022, fichó por el Galatasaray de Turquía, donde continuó su carrera futbolística.

El centrodelantero fue campeón con el Galatasaray en una temporada complicada por una lesión de la que ahora se recupera (Foto: Instagram @mauroicardi)

Lamentablemente, el delantero se lesionó durante un partido de la Europa League contra el Tottenham Hotspur, el 7 de noviembre de 2024. Se trató de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha, una complicación grave que requirió una cirugía reconstructiva, que se llevó a cabo en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de la operación, Icardi comenzó con un proceso de rehabilitación que, según estimaciones médicas, se podría extender hasta ocho meses. Todo dependerá de su evolución y la respuesta de su cuerpo al tratamiento. Una vez finalizada su rehabilitación, se espera que el argentino pueda regresar a jugar en el club de la Superliga Turca, donde ya estuvo festejando con su novia la coronación del Galatasaray.