Así es la nueva camiseta de Boca: colores de barrio y a qué precio se vende

La empresa Adidas oficializó la presentación de la tercera camiseta de Boca Juniors para el ciclo competitivo de 2026. El lanzamiento ocurrió mediante las redes sociales de la marca y las plataformas del club. La propuesta visual intenta vincular la historia local con la modernidad tecnológica.

La nueva camiseta de Boca: los colores del barrio, las fotos de Paredes y el precio al que se vende

El diseño de la nueva camiseta de Boca utiliza un fondo de tono blanco. La zona del pecho exhibe banderas con la identidad cromática del club. Esta estética toma como referencia las obras de arte que cubren los muros de la zona sur porteña.

El valor de la camiseta en su versión para jugadores profesionales alcanza los 219.000 pesos

Leandro Paredes aparece en las piezas publicitarias principales: el volante del seleccionado nacional posa con el modelo de la temporada. El sitio web oficial de la institución confirma los costos de los productos. El modelo Authentic con manga corta vale $219.000. La versión más económica para el público cuesta $149.000.

La parte trasera del cuello contiene un detalle especial. La inscripción “Dale Boca Dale” rinde tributo a un mural representativo del vecindario. La indumentaria se completa con pantalones cortos y medias que mantienen el mismo estilo visual. Este conjunto cierra la serie de uniformes que la marca alemana inició durante el año pasado.

El mediocampista Leandro Paredes encabezó la presentación de la equipación diseñada con tecnología de alto rendimiento Edwin Panneflek

Qué tecnología utiliza la prenda y quiénes la estrenaron

La fabricación de la ropa deportiva cumple con estándares ambientales. Según informa la firma proveedora: “Ambas prendas se componen de materiales 100% reciclados”. La versión para futbolistas profesionales utiliza el sistema Heat.rdy. Esta innovación técnica mejora el rendimiento térmico de los deportistas. La alternativa denominada Aero Ready prioriza la capacidad de absorción de la tela para mantener la comodidad.

La campaña de difusión reúne a figuras de las categorías profesional masculina y femenina. Leandro Paredes lidera la producción visual junto a Edinson Cavani y Miguel Merentiel. El resto de la delegación de varones incluye a Ander Herrera, Kevin Zenón y Lautaro Blanco. También participan Exequiel Zeballos, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado. La lista se completa con los jugadores Rodrigo Battaglia y Tomás Belmonte.

El proceso de fabricación de las nuevas camisetas emplea materiales íntegramente reciclados

El fútbol femenino aporta nombres destacados a la presentación. Camila Gómez Ares y Belén Pokoracky visten el nuevo modelo en las fotografías promocionales. Camila Troncoso y Lola Ruffini también forman parte del catálogo oficial. El despliegue publicitario destaca la pertenencia de los futbolistas con las tradiciones del lugar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.