El estilo que eligió Antonela Roccuzzo para acompañar a Messi en el último partido oficial con la selección en el país

Este 4 de septiembre se llevó adelante el último partido oficial de Lionel Messi como capitán de la selección argentina en el país. Desde el palco familiar del estadio Monumental, y como desde el primer día, Antonela Roccuzzo estuvo para acompañarlo en un momento tan emotivo para él y para todos los argentinos. La rosarina quedó enfocada por las cámaras de televisión después de que se entonaran las estrofas del himno nacional argentino y el estilo elegido para la ocasión quedó en evidencia.

Se la pudo ver muy sonreír y saludar, feliz, con una chaqueta de cuero negra y la camiseta albiceleste debajo; este look lo completó con pantalones negros y pendientes brillantes. A su lado se encontraba la madre de Lio, Celia Cuccittini y otros familiares cercanos del futbolista.

Un detalle también especial para Anto fue que sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, ingresaron al campo de fútbol junto su papá y se fundieron en un abrazo tras el himno nacional, antes de que La Pulga tocara la pelota por última vez en ese estadio que tanto lo vio lucir con orgullo la celeste y blanca.

Antonela Roccuzzo saludó a los fanáticos desde el palco en el Monumental

Pero, a diferencia de otras oportunidades, la emoción del público no solo se fijó en el desempeño de Lionel Messi en el campo de juego, ya que la selección se encontraba clasificada para la Copa del Mundo 2027. Por eso, cada vez que las cámaras enfocaron a la familia del jugador, los gritos, cantitos y buenos deseos le llegaron a Antonela, quien saludó a todos con su característica dulzura.

El emotivo encuentro de Lionel Messi con sus hijos antes de entrar a jugar

Uno de los momentos más íntimos que pudo verse en la pantalla se dio en el túnel de ingreso de los jugadores. Allí, Lionel Messi se encontró y charló con sus hijos, en particular con Mateo, a quien se le escuchó decir “Tenés el pelo para el otro lado” para molestarlo.

El emotivo abrazo de Messi con sus hijos antes de ingresar al campo de juego

Casi como para querer sacar la tensión de uno de los partidos más importantes de su vida, Lio le respondió al pequeño “¡Pero vos también lo tenés para el otro lado!“, y le desacomodó la cabellera entre risas cómplices con sus hermanos.