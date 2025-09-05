LA NACION

El estilo que eligió Antonela Roccuzzo para acompañar a Messi en el último partido oficial con la selección en el país

La rosarina estuvo en el palco junto a la familia de su pareja y se emocionó al verlo disputar su último partido oficial en Argentina

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Antonela Roccuzzo acompañó a Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina
Antonela Roccuzzo acompañó a Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina

Este 4 de septiembre se llevó adelante el último partido oficial de Lionel Messi como capitán de la selección argentina en el país. Desde el palco familiar del estadio Monumental, y como desde el primer día, Antonela Roccuzzo estuvo para acompañarlo en un momento tan emotivo para él y para todos los argentinos. La rosarina quedó enfocada por las cámaras de televisión después de que se entonaran las estrofas del himno nacional argentino y el estilo elegido para la ocasión quedó en evidencia.

Se la pudo ver muy sonreír y saludar, feliz, con una chaqueta de cuero negra y la camiseta albiceleste debajo; este look lo completó con pantalones negros y pendientes brillantes. A su lado se encontraba la madre de Lio, Celia Cuccittini y otros familiares cercanos del futbolista.

Un detalle también especial para Anto fue que sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, ingresaron al campo de fútbol junto su papá y se fundieron en un abrazo tras el himno nacional, antes de que La Pulga tocara la pelota por última vez en ese estadio que tanto lo vio lucir con orgullo la celeste y blanca.

Antonela Roccuzzo saludó a los fanáticos desde el palco en el Monumental
Antonela Roccuzzo saludó a los fanáticos desde el palco en el Monumental

Pero, a diferencia de otras oportunidades, la emoción del público no solo se fijó en el desempeño de Lionel Messi en el campo de juego, ya que la selección se encontraba clasificada para la Copa del Mundo 2027. Por eso, cada vez que las cámaras enfocaron a la familia del jugador, los gritos, cantitos y buenos deseos le llegaron a Antonela, quien saludó a todos con su característica dulzura.

El emotivo encuentro de Lionel Messi con sus hijos antes de entrar a jugar

Uno de los momentos más íntimos que pudo verse en la pantalla se dio en el túnel de ingreso de los jugadores. Allí, Lionel Messi se encontró y charló con sus hijos, en particular con Mateo, a quien se le escuchó decir “Tenés el pelo para el otro lado” para molestarlo.

El emotivo abrazo de Messi con sus hijos antes de ingresar al campo de juego
El emotivo abrazo de Messi con sus hijos antes de ingresar al campo de juego

Casi como para querer sacar la tensión de uno de los partidos más importantes de su vida, Lio le respondió al pequeño “¡Pero vos también lo tenés para el otro lado!“, y le desacomodó la cabellera entre risas cómplices con sus hermanos.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Demi Moore opinó sobre cómo la actual mujer de Bruce Willis lo acompaña en su duro presente
    1

    “Siento compasión por ella”: Demi Moore opinó sobre cómo la actual mujer de Bruce Willis lo acompaña en su duro presente

  2. La soprano argentina que reaviva una obra cumbre del repertorio postromántico: “Son canciones de una placidez infinita”
    2

    La soprano argentina que reaviva una obra cumbre del repertorio postromántico: “Son canciones de una placidez infinita”

  3. Charlotte Caniggia habla del streaming, su novio, las fotos para Playboy y su gran deseo familiar
    3

    “Sanar mi árbol genealógico”: Charlotte Caniggia habla del streaming, su novio, las fotos para Playboy y su gran deseo familiar

  4. El conjuro 4: últimos ritos, escenas de terror potentes en un film que no alcanza a las dos primeras entregas
    4

    El conjuro 4: últimos ritos, escenas de terror potentes en un film que no alcanza a las dos primeras entregas

Cargando banners ...