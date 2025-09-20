A qué hora es el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025

La Fórmula 1 sigue su marcha este fin de semana, con la fecha 17 del Gran Circo que tiene lugar en el circuito callejero de Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera central de la competencia que lideran el australiano Oscar Piastri y McLaren se llevará a cabo este domingo a las 8 (horario argentino). El pilarense Franco Colapinto, único piloto que aún no pudo sumar puntos, asumirá su décimo desafío a bordo del segundo auto de Alpine.

La competencia se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

El tetracampeón neerlandés Max Verstappen ganó en Monza, en la última jornada, y pretende dar pelea hasta el final Luca Bruno - AP

Max Verstappen (Red Bull) dominó ampliamente en el Gran Premio de Italia que se realizó el domingo 7 y correspondió a la última jornada disputada de la competencia en curso y le descontó algunos puntos en la tabla de posiciones de pilotos a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes se ubicaron segundo y tercero, respectivamente.

El neerlandés, con su tercera victoria en el año, llegó a las 230 unidades y sigue lejos de Piastri y Norris, pero no se baja de la pelea por el título a falta de ocho jornadas (contando la de este domingo).

El líder del torneo es el australiano con 324 tantos mientras que el británico suma 293 y achicó el margen apenas tres puntos gracias a que llegó por delante suyo en un cierre de carrera atípico y curioso por lo que está en juego. A poco del epílogo, Norris, siendo segundo en la pista en el autódromo de Monza por detrás del tetracampeón vigente, ingresó a los pits y su equipo tuvo un error que retrasó su regreso, lo que fue aprovechado por Piastri para escalar al segundo lugar. Sin embargo, McLaren se hizo cargo de la situación y dio la orden de que Piastri le devuelva ese lugar.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Italia en Monza Opta

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La suerte (o no suerte) de Colapinto

Franco Colapinto compite este fin de semana, por undécima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine. El argentino, que viene de quedar 17° en el GP de Italia, es el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.

Pero justamente Colapinto sumó en Bakús, el año pasado, sus primeros puntos en la máxima categoría, aunque con Williams, escudería con la que debutó. Este fin de semana intentará dar otra sorpresa.

Franco Colapinto disputará su décima carrera con Alpine, pero el auto nunca respondió a sus expectativas Alpine

El piloto argentino llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó diez fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber. Y el pilarense sufre las consecuencias. Fue 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 17° en Monza, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.



