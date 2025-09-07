El insólito percance que sufrió Horacio Zeballos tras ganar el US Open

Horacio Zeballos se consagró campeón en el US Open junto a su pareja Marcel Granollers. El argentino y el español vencieron en la final a Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-7 (7-4) y 7-5. De esta forma, ambos obtuvieron su segundo Grand Slam en el año -anteriormente conquistaron el título de Roland Garros-.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron el US Open CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sus 40 años, Zeballos vive un presente de ensueño al coronarse en Roland Garros y US Open en el mismo año, un hito importantísimo en su carrera deportiva que está cerca de llegar a su final.

Tras la euforia de él y su compañero por el título obtenido en los Estados Unidos, el argentino protagonizó un percance: la compañía aérea que contrató registró una demora en el vuelo y, por ende, Zeballos quedó varado en el aeropuerto.

El percance que sufrió Horacio Zeballos y el comentario de Marcel Granollers

“Cuando te atrasan el vuelo nueve horas y quedas plantado en el aeropuerto”, indicó el tenista, quien, acto seguido, descartó cualquier tipo de reclamo: “Pero nada nos va a cambiar el humor después del Us Open”.

Con un semblante sonriente y una botella de agua en su mano, el argentino se armó de paciencia como en un partido de tenis y recibió una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores, como así también de Granollers, su dupla adentro de la cancha.

“Vuelve”, le suplicó el español de 39 años a Zeballos, quien solamente se limitó a festejar post triunfo y armó rápidamente su valija para emprender un nuevo viaje hacia un destino que se desconoce.

Juan Pablo Sorín felicitó a la dupla de tenistas

Por otra parte, Juan Pablo Sorín, exjugador de la selección argentina, felicitó a Cebolla -apodo de Zeballos- sobre su éxito deportivo en un circuito histórico de la ATP.

“Orgullo argento”, indicó Sorín acerca del valioso triunfo que consiguió la dupla en los Estados Unidos y que ahora los posiciona en el segundo puesto del ránking.