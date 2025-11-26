Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto compite este fin de semana, por décima séptima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine, en el Gran Premio (GP) de Qatar, que corresponde a la fecha 23, la penúltima de la actual temporada de la Fórmula 1 (F1), y se corre en el circuito internacional de Lusail. El argentino, que ya fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, viene de quedar 15° en el GP de Las Vegas y es el único que aún no sumó puntos.

El compañero de Pierre Gasly ya se encuentra en Medio Oriente donde el año pasado, con Williams, abandonó en la primera vuelta tras un golpe provocado por Esteban Ocon, en ese entonces piloto de Alpine. Este viernes afrontará la primera y única práctica a partir de las 10.30 (horario argentino) y a las 14.30 tendrá la clasificación para el último sprint del año. El sábado a las 11, en tanto, será el sprint y luego, a las 15, se realizará la qualy para la carrera del domingo a las 13. Todas las instancias del GP se transmiten en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto y Pierre Gasly pelearon por la posición varias veces en lo que va de la temporada James Sutton - Getty Images Europe

Cronograma del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2025

Viernes 28 de noviembre

10.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 14.30: Clasificación sprint.

Sábado 29 de noviembre

11.00 : Sprint.

: Sprint. 15.00: Clasificación.

Domingo 30 de noviembre

13.00: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, escudería en la que debutó en la F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En este 2025 ya afrontó 16 fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber, con actuaciones destacadas en varias carreras.

Por este motivo, el argentino no logra encontrar su mejor versión, algo a lo que solo se acercó en Países Bajos, donde terminó 11° y fuera del Top 10 únicamente por un error de comunicación del equipo. Hasta ahora fue 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España, Austria, Brasil y Las Vegas; 16° en Imola, Singapur y México; 17° en Monza y Austin; 18° en Hungría, y 19° en Bélgica y Azerbaiyán; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen, de Red Bull, ganó el Gran Premio de Las Vegas y todavía sueña con el título Eric Gay - AP