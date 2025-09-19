Horario de la clasificación del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Tras las dos prácticas de este viernes y la restante de este sábado, llega la clasificación del Gran Premio (GP) de Azerbaiyán de la Fórmula 1 (F1) que tiene lugar en el circuito callejero de Bakú y corresponde a la fecha 17 del Gran Circo. En este sentido, la instancia que le dará forma a la parrilla del domingo, tendrá lugar desde las 9 (horario argentino) y se puede ver por televisión en vivo a través de Fox Sports. El piloto pilarense Franco Colapinto asume un nuevo desafío a bordo del segundo auto de Alpine, escudería a la que llegó este año pero en la que todavía no pudo sumar puntos.

El australiano Oscar Piastri, con McLaren, lidera el Campeonato de Constructores, con 324 unidades, delante de su compañero Lando Norris con 293. Tercero se ubica Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente y ganador del GP de Italia en la jornada pasada, con 230.

Los pilotos Oscar Piastri (izquierda) y Lando Norris del equipo McLaren durante las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán, este viernes Darko Bandic - AP

En el de Constructores, luego de 16 Grandes Premios, el ritmo también lo marca McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías: conquistó 12 pruebas y le saca 337 puntos a su perseguidor más cercano, Ferrari.

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025

Viernes 19 de septiembre

5.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 9: Práctica 2.

Sábado 20 de septiembre

5.30 : Práctica 3.

: Práctica 3. 9: Clasificación.

Domingo 21 de septiembre

8: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El tetracampeón Max Verstappen viene de celebrar en Monza tras quedarse con el GP de Italia MARCO BERTORELLO - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

Todas las instancias de la fecha 17 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Con la ilusión de romper la racha

El argentino Franco Colapinto compite este fin de semana, por undécima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine. Viene de quedar 17° en el GP de Italia y es el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.

El compañero de Pierre Gasly sumó el año pasado sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo, aunque con Williams, la escudería en la que debutó.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó diez fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1).

El argentino Franco Colapinto quiere salir de cero y conseguir sus primeros puntos con Alpine OZAN KOSE� - AFP�

El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber. Y el pilarense sufre las consecuencias: fue 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 17° en Monza, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.



