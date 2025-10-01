Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Singapur, con Franco Colapinto

La fecha 18 del Gran Circo se disputará entre este viernes y el domingo y se transmitirá en vivo por la plataforma digital Disney+ Premium
La temporada 2025 de la Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay con la participación de los 20 pilotos de las 10 escuderías, entre ellos el argentino Franco Colapinto a bordo de un Alpine.
La actividad comenzará este viernes 3 de octubre con la primera práctica, programada para las 6.30 (hora argentina). Luego, a las 10, tendrá lugar el segundo entrenamiento. Al día siguiente se repetirán los horarios para la tercera prueba y la clasificación, respectivamente. En esta última instancia los pilotos competirán para posiciones en la grilla de partida de la final, prevista para el domingo a las 9.
- Todas las etapas se transmitirán en vivo únicamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium. En Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, se emitirán las instancias en diferido, es decir en un horario posterior al de su desarrollo.
Cronograma del Gran Premio de Singapur
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 3 de octubre
- 6.30: Práctica 1.
- 10: Práctica 2.
Sábado 4 de octubre
- 6.30: Práctica 3.
- 10: Clasificación.
Domingo 5 de octubre
- 9: Final.
Para Colapinto será su carrera 12da con la escudería francesa en la temporada en curso. Hasta el momento, no pudo sumar unidades y junto a Jack Doohan, su compañero de equipo al que reemplazó desde el GP de Monza, son los únicos que no tienen puntos en el torneo.
En 2024, con Williams, el pilarense tuvo una buena actuación en el circuito callejero de Singapur y terminó 11°, a una posición de los puestos que reciben tantos. Este año su mejor performance fue el 11° lugar en el GP de Zandvoort en Países Bajos.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
El campeonato tiene en lo más alto a Oscar Piastri (McLaren) con 324 puntos, 25 más que su compañero Lando Norris. A falta de solo siete jornadas, ambos se perfilan para pelear por el título mano a mano, aunque Max Verstappen (Red Bull) no se baja de la pelea, les descontó tantos con su victoria de hace dos semanas en Azerbaiyán y marcha tercero con 255.
McLaren, por las producciones de Piastri y Norris, domina ampliamente el torneo de constructores con 623 unidades y puede consagrarse campeón en Singapur dado que su escolta es Mercedes con 290, 333 menos.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- 5 de octubre: GP de Singapur.
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
