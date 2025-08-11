La chicana de un equipo de mecánicos del TC a Alpine: “Colapinto, cualquier cosa nos escribís al privado”

Hace dos semanas, el pobre desempeño del equipo Alpine en el Gran Premio de Hungría, que dejó un sabor amargo a Franco Colapinto, fue foco de críticas por las demoras en sus paradas en boxes. Este fin de semana, un grupo de mecánicos del Turismo Carretera (TC) aprovechó la ocasión para bromear sobre el tema.

“POV (Point of view, por sus siglas en inglés): sos mecánico de TC y cambiás los neumáticos más rápido que Alpine”, publicó Pradecon Racing en sus redes sociales, junto a un video en el que se los ve trabajando sobre un auto.

“¿Alguien sabe a dónde le mandamos el CV a la escudería Alpine?“, se prosiguió el pícaro mensaje. Los mecánicos también mencionaron al piloto argentino Colapinto, con un emoji que guiñaba: “Cualquier cosa, nos escribís al privado”.

Un equipo de mecánicos del TC chicaneó a Alpine: “Colapinto, cualquier cosa nos escribís al privado”

El posteo se hizo el domingo, en el marco del denominado Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera que se corrió en El Villicum, en San Juan. El Pradecon Racing, que tiene en su plantel figuras del automovilismo como Matías Rossi y Christian Ledesma, mostró en su cuenta de Instagram cómo reemplazaba las ruedas derechas de uno de sus autos en cinco segundos. A modo de comparación, en la última fecha de la Fórmula 1 en Hungría, Alpine tardó 11 y 7 segundos, respectivamente, en los dos pitstops de Colapinto para cambiarle los neumáticos.

En otro posteo, Pradecon Racing destacó que en plena carrera logró la parada más veloz del día, con 6s10: “El cambio de neumáticos más rápido en la final del Desafío de las Estrellas”.

Más allá de las bromas que desató el episodio, el mal desempeño de Alpine en Hungría derivó en una investigación interna para determinar las causas de las demoras. Las dos paradas en boxes de Colapinto en esa carrera resultaron desastrosas para sus aspiraciones.

Qué pasó en la carrera el Desafío de las Estrellas

En la novena final de la temporada 2025 del Turismo Carretera, Martín Vázquez (Dodge Challenger) se llevó la victoria, mientras que Julián Santero (Ford Mustang) mantuvo el liderazgo del campeonato tras finalizar quinto.

🏆 Martin Vázquez el ganador del desafio de las estrellas 👏🏼



🏆 Gran Premio San Juan DUNLOP #ACTC #TCenSanJuan pic.twitter.com/MZzHUdvTrg — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) August 10, 2025

El piloto de Pilar logró así su primera victoria en la categoría más tradicional del automovilismo argentino, escoltado por Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro). Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) terminó cuarto, por delante de Santero, quien sigue en lo más alto de la tabla general con 251,5 puntos.