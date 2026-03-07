Parrilla de salida de la F1 en el GP de Australia 2026

En el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2026, que se llevará a cabo este domingo a la 1 de la mañana (horario argentino) en el Circuito de Albert Park ubicado en Melbourne, George Rusell (Mercedes) largará en el primer lugar de la parrilla de salida. El británico se quedó con la pole position y arrancará la carrera delante de su compañero de escudería, el italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli, del francés Isack Hadjar (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Si algo quedó claro tras la clasificación en la que, como dato relevante, Max Verstappen chocó y se quedó afuera en Q1 por octava vez en 234 GP’s, es que Mercedes tiene el mejor auto. Russell se adjudicó la pole tras sacarle 0.293s al segundo, Antonelli, y 0.785s al tercero, el sorprendente Hadjar. Una diferencia abismal, muy distinto a lo que ocurría en la ya “vieja” Fórmula 1, cuando la gestión de energía directamente no se tenía en cuenta. Franco Colapinto largará 16° mientras que el otro piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, saldrá 14°.

Max Verstappen sufrió un bloqueo en el eje trasero y chocó en la Q1 del GP de Australia PAUL CROCK� - AFP�

Se sabía -o se estimaba- desde un principio que los motores Mercedes serían los de mejor rendimiento en este año repleto de cambios reglamentarios. Incluso a comienzos de temporada circuló un rumor de una posible “trampa oculta” de la escudería alemana en el armado de sus unidades de potencia. Sin embargo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no dio lugar a suposiciones y lo desestimó.

Sin embargo, lo llamativo es que McLaren, Williams y Alpine también tienen un motor provisto por la marca alemana, pero el rendimiento de esos monoplazas disto mucho del de los AMG F1 W17 de Russell y Antonelli. “Es difícil, especialmente cuando no tenés a la gente de Mercedes, que es la que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que querés”, afirmó Colapinto al término de la qualy.

Franco Colapinto apenas superó a tres pilotos que registraron tiempo en la Q1 del GP de Australia afp - AFP�

El que también se refirió a la actuación de los autos de Mercedes fue Leclerc, quien se había ilusionado con acercarse más a ellos. “Cuando hablamos de ello dije que la diferencia era de medio segundo. Ahora son ocho décimas, así que es mayor de lo que esperaba. Pero ya ayer (en las prácticas libres) la brecha era muy significativa, así que me quedé realmente muy impresionado por la potencia que mostraron. Fue una locura, sobre todo en la última vuelta de George”, aseguró el monegasco.

“Miré los datos por primera vez y tuve que recargarlos porque pensaba que había un problema en lo que estaba viendo, pero al parecer no, así que es realmente muy, muy impresionante”, continuó. “Esperaba estar más o menos en la misma zona que McLaren y Red Bull. Así que no fue una gran sorpresa. Tuvimos algunos problemas durante la clasificación, así que creo que tenemos más ritmo del que mostramos", cerró.

Charles Leclerc afirmóque quedó "sorprendido" por el rendimiento de los Mercedes Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Parrilla de salida del GP de Australia 2026

1ª línea

George Russell (Mercedes)

Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes)

2ª línea

Isack Hadjar (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

3ª línea

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

4ª línea

Lewis Hamilton (Ferrari)

Liam Lawson (Racing Bulls)

5ª línea

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

6ª línea

Nico Hulkenberg (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

7ª línea

Esteban Ocon (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

8ª línea

Alexander Albon (Williams)

Franco Colapinto (Alpine)

9ª línea

Fernando Alonso (Aston Martin)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

10ª línea

Valtteri Bottas (Cadillac)

Max Verstappen (Red Bull)

11ª línea

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)