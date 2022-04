Sebastian Vettel cuestionó por qué se debe correr en países en conflicto: “¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Qué es justificable?”

Las cosas no marchan bien para Sebastian Vettel. El último fin de semana fue desastroso para él, en Melbourne, donde tuvo inconvenientes en cada una de las jornadas para terminar abandonando en la carrera. Fue su presentación en la temporada, ya que en los dos primeros compromisos estuvo ausente, afectado por el Covid. La segunda fecha del campeonato mundial, en Arabia Saudita, el piloto alemán la vio por TV desde su casa. Fue el fin de semana en la que ocurrió el atentado contra una instalación petrolera cercana al circuito donde se estaba desarrollando la primera sesión de ensayos de la Fórmula 1.

El incidente, parte del conflicto que los árabes mantienen con grupos yemeníes desde hace varios años, tuvo lugar en una planta de Aramco, una compañía petrolera que, además de ser socia de la Fórmula 1, es patrocinadora principal de la escudería de Vettel, Aston Martin. Esto es crucial para un hombre que siempre ha tenido fuertes convicciones y, de alguna manera, se ha comportado como una suerte de activista en un universo egocéntrico, que mueve millones y repleto de individualismo.

“En algún momento, no creo que [siga siendo] justificable ir a ciertos lugares o ciertos países. Quiero decir, no vamos a ir a Rusia este año y todo el mundo entiende por qué. Arabia Saudita está en conflicto con Yemen desde 2015 y, aún así, tomamos la decisión, la F1 tomó la decisión de ir allí”, declaró sin ambages.

ESTAMBUL, TURQUÍA - 10 DE OCTUBRE: Sebastian Vettel de Alemania y Aston Martin F1 Team camina hacia la parrilla antes del Gran Premio de F1 de Turquía en el Intercity Istanbul Park el 10 de octubre de 2021 en Estambul, Turquía. (Foto de Mark Thompson / Getty Images) Mark Thompson - Getty Images Europe

En aquel momento, se planteó la posibilidad de una decisión conjunto de los pilotos de no llevar adelante el Gran Premio, pero finalmente se determinó correr, aun con los riesgos que ello implicaba. “Personalmente, no puedo decir cuál habría sido mi reacción. Por un lado, [había] una voz muy clara que decía que yo no pilotaría. Por otra parte, como ya he dicho, no estaba allí”, explicó el alemán, quien, empero, quiso juzgar a sus compañeros. Y fue más allá: “Llueve mucho dinero. Creo que, para el futuro, hay que preguntarse, sobre todo después de lo que ha pasado, que es un ejemplo terrible: ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Qué es justificable? No importa la cantidad de dinero que recibas”.

BUDAPEST, HUNGRÍA - 1 DE AGOSTO: Sebastian Vettel de Alemania y Aston Martin F1 Team se arrodilla en la parrilla como parte del gesto We Race As One antes del Gran Premio de F1 de Hungría en Hungaroring el 1 de agosto de 2021 en Budapest, Hungría. (Foto de Florion Goga - Pool / Getty Images) Pool - Getty Images Europe

Vettel, que afirma que le costó más de la cuenta el regreso luego del Covid, fue en su momento uno de los que levantó la voz por la invasión a Ucrania, cuando anunció que de ninguna manera iría a correr a Rusia mientras esté sucediendo el conflicto. “Me levanté sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir. No iré”, dijo entonces. Ahora, el alemán, de 34 años, continuó en esa línea: “Ni siquiera puedo imaginar lo que está sucediendo allí. Cada vez que piensas que no puede empeorar, hay nuevas noticias aterradoras. Están muriendo personas inocentes. Están asesinando a mujeres y niños. Es terrible”.

Sebastian Vettel se quedó a recoger basura de las gradas de Silverstone https://twitter.com/AstonMartinF1

El piloto alemán, cuatro veces campeón mundial, sostiene siempre un discurso que muchos etiquetan de activismo, aunque no es más que poner en tela de juicio ciertos aspectos del negocio que muchas veces chocan de lleno con la concientización sobre el cuidado del planeta. Por caso, el año pasado advirtió sobre la política de motores más ecológicos y de combustibles sustentables de la F1 no es tan agresiva como debería ser. “Creo que vivimos en una época en la que tenemos innovaciones y posibilidades de hacer que la Fórmula 1 también sea verde, y no perder nada del espectáculo, de la emoción, de la velocidad, del desafío, de la pasión. Tenemos tanta gente inteligente y poder de ingeniería que podríamos encontrar soluciones. Las regulaciones actuales son muy emocionantes, el motor es súper eficiente, pero son inútiles”, afirmó. Y agregó: “Siento que esos cambios vienen, eso es algo bueno para la Fórmula 1, y también es algo vital. Pero si no vienen, creo que la Fórmula 1 desaparecerá. Y probablemente con razón. Estamos en una etapa en la que sabemos que hemos cometido errores y no tenemos tiempo para seguir cometiéndolos”.

El año último, en Silverstone, luego de una carrera como para el olvido -abandonó por problemas mecánicos en el Aston Martin-, Vettel realizó un gesto ejemplar: se quedó a retirar basura que había quedado en las tribunas. Siempre que puede, el alemán colabora con el personal de la escudería para desmontar el box luego de los grandes premios. Y lo hace más allá de su resultado en la carrera, porque está muy comprometido con la ecología y se preocupa por el cambio climático.

5.000 euros de sanción para Vettel por ir en scooter por la pista tras los Libres 1.#F1 #AusGP #AustralianGP pic.twitter.com/fcEMrGgTO4 — SoyMotor.com (@SoyMotor) April 8, 2022

La situación de Aston Martin es muy complicada. La escudería se encuentra en el último lugar de la clasificación general de la Fórmula 1 y son el único equipo que aún no ha puntuado. Sebastian Vettel se perdió las primeras dos carreras (Bahrein y Arabia Saudita) por contraer COVID-19, y en Australia le fue muy mal: tuvo dos accidentes y recibió una multa por salir a pista con un scooter.