Facundo Campazzo: la jugada lujosa que hizo saltar del asiento a Novak Djokovic en un partido por la Euroliga en Belgrado

Facundo Campazzo tomó un rebote en defensa debajo del arco de su equipo, Estrella Roja, cuando se desarrollaba el primer cuarto del juego ante Valencia por la Euroliga de básquetbol y recorrió a toda velocidad hacia el aro rival. Sin embargo, el cordobés hizo una pausa y para dar una asistencia de lujo pasó la pelota por detrás de su cuerpo y, dando un saltito, la entregó para que un compañero convirtiera el 19-15 parcial. Todos los fanáticos del conjunto local se pusieron de pie, pero la reacción que llamó la atención fue la del tenista serbio Novak Djokovic, que saltó de su asiento en la primera fila para aplaudir.

Nole, que no puede competir por estos días en el Masters 1000 de Miami porque no se le permite el ingreso a los Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19, fue invitado al encuentro de la 31a fecha del torneo europeo, y disfrutó de esa jugada y varias más del argentino. Pero también del triunfo por 92-73 sobre los españoles, que contó con el número 2 del ranking de la ATP entre los algo más de 6500 espectadores en el estadio Aleksandar Nikolic Hall.

Las jugadas de Campazzo en el éxito de Estrella Roja

El jugador del seleccionado argentino, de reciente paso por los Dallas Mavericks de la NBA, contribuyó al éxito de Estrella Roja con una planilla de 15 puntos (3-5 en dobles, 1-5 en triples, 6-6 en libres), 7 asistencias, 3 pelotas recuperadas y 2 rebotes en los 27 minutos que estuvo en la cancha.

Por su parte, el armador marplatense Luca Vildoza, con pasado en los Milwaukee Bucks de la liga norteamericana, terminó con un saldo de 9 puntos, producto de tres triples en cuatro intentos, al tiempo que falló sus dos búsquedas de dobles y un libre. También dio 7 asistencias, consiguió 3 rebotes y un robo, en su caso en 22 minutos.

En el juego en el que los serbios vencieron y continúan con posibilidades de acceder a los playoffs del certamen, el público advirtió la presencia de Djokovic poco antes de comenzar el cotejo y le regaló una ovación y una canción, momento en el que Nole respondió con una sonrisa y un saludo hacia todos los sectores, de pie. El tenista siguió el partido con mucho optimismo, atento y sonriente. Todos, desde ya, quisieron tener fotos con una de las grandes estrellas del tenis mundial.

La magia de Campazzo tiene, incluso, enamorados a sus hinchas... y a los de los rivales. Al punto de que un niño fanático de Valencia, equipo al que enfrentaba en la Liga de España cuando jugaba allá para Real Madrid o Murcia, llevó un cartel con el dibujo de una bandera argentina y en el que le pedía “la camisa”.

Con la victoria, Estrella Roja escaló al 12° puesto cuando restan apenas tres partidos para el cierre de la etapa regular. Los próximos y decisivos encuentros del equipo de Campazzo y Vildoza serán ante el Asvel de Francia, el sábado; frente al Olympiacos de Grecia, el 6 de abril, y contra el Fenerbahce de Turquía, el 13 de abril.

En tanto, Gabriel Deck concretó una valiosa contribución para Real Madrid, que superó por 90 a 75 a Fenerbahce en el encuentro que se desarrolló en el Wizink Center de la capital española. En un juego que los locales dominaron todo el tiempo, el santiagueño, de 28 años, arrancó como titular y permaneció en la cancha durante casi 27 minutos. El exalero de San Lorenzo y Oklahoma City Thunder de la NBA finalizó con una planilla de 6 puntos (3-4 en dobles), 8 rebotes, 5 asistencias y 2 recuperos.

