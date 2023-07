Lee Aaliya: hijo de un senegalés, estrella en el Mundial Sub 19 y esperanza del básquetbol argentino

escuchar

Lee Aaliya toca el cielo con las manos. También, el aro. Y su progresión parece no tener limites. El chico tiene apenas 18 años y terminó la temporada de la Liga Nacional con la camiseta de Atenas, en el que ocupó una ficha de mayores. Vivió el trago amargo de un descenso, y para colmo, en el histórico club cordobés. Pero por otro lado ya estuvo concentrado como parte de la selección argentina mayor durante la gestión de Néstor “Che” García. Y ahora es la gran figura del seleccionado de menores de 19 años que protagoniza el Mundial de Hungría. Este sábado, el chico de familia ghanesa firmó una planilla propia de una estrella en la victoria por 106-101 sobre Canadá en tiempo suplementario. Y este domingo, desde las 10 de Buenos Aires, el equipo al que dirige Mauro Polla jugará por el quinto puesto (una buena ubicación final) ante Serbia, que venció a Japón por 99 a 73.

Aaliya, nacido en La Plata, registró 31 puntos, 20 rebotes, 3 asistencias, 3 tapas y 2 recuperaciones de balón a los canadienses. Su valoración estadística (suma de aciertos y resta de errores) resultó estratosférica: 46 puntos. Fue la mejor actuación individual de todo el torneo. Ya había sido una de las figuras en el triunfo de octavos de final contra Brasil y volvió a tener una actuación este sábado. “No me fijo en las estadísticas”, dijo el ala-pivote argentino ante una consulta por sus números, que lo ponen en el top 5 del certamen en varios apartados. “Es la segunda vez que les ganamos; ya lo habíamos hecho en la AmeriCup. Y esta vez íbamos perdiendo por 20 o más puntos”, contó, en inglés. Vale la precisión: 22 tantos remontó la selección. “Pero este equipo de Argentina tiene energía. Si estamos perdiendo, eso nos motiva”, continuó.

Lo mejor de Aaliya en el triunfo sobre Canadá

🏀 #FIBAU19 Argentina perdía ante Canadá por 22, forzó el suplementario y terminó ganando 106-101



🔥 @LeeAaliya tuvo una actuación descomunal:



▫️ 31 puntos

▫️ 20 rebotes

▫️ 3 asistencias

▫️ 3 tapones

▫️ 2 recuperos

▫️ 46 valoración 😱pic.twitter.com/SyjLdQQnOW — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 Argentina 🇦🇷 (@sportingnewsar) July 1, 2023

“¡Los rebotes!”, respondió Lee, de sonrisa fácil, tras una pregunta sobre el aspecto del juego en el que dominó más a sus rivales. “Y fue gracias a mis compañeros... No sé qué decir”, mencionó tímido. “No sé, no sé”, rió cuando le recordaron que estaba entre los mejores protagonistas del Mundial. “Sólo estoy contento porque ganamos. No importan las estadísticas. Quiero llevar esta camiseta a lo más alto”, expresó.

Pero Aaliya está en las alturas y es una aparición que, aunque debe ser confirmada con el tiempo, resulta esperanzadora para Argentina: históricamente hay escasez de basquetbolistas muy altos en el país, por lo cual siempre es difícil cubrir los puestos de 4 (ala-pivote) y 5 (pivote), los internos. No es común ver que un jugador de 205 centímetros tenga la ductilidad de este hijo de un ex integrante de 100% lucha, programa televisivo de catch en el que Jeff, su padre, hacía el personaje de Musambe Tutu. Aaliya parece estar llamado a ser una solución a esa carencia, siempre que continúe con su progresión, que comenzó en el Argentina Sub-17 (jugó por la provincia de Buenos Aires), lo catapultó a la selección mayor y lo pone entre los mejores de su generación en el planeta.

Presentación de Musambe Tutu en 100% lucha

Lee admira a Walter Hermann, su jugador favorito entre los campeones olímpicos. Y se fija en Giannis Antetokounmpo, astro de la NBA. “Es un toro”, dijo en una entrevista con TyC Sports, en la que contó que uno de sus sueños era visitar la tierra de su padre. “Me encantaría conocer a mi abuelo, y a tíos y primos que tengo en Ghana”, contó. Este año cumplió ese anhelo. En enero viajó a Accra, la capital, y estuvo en otras ciudades junto a sus familiares. “Al fin conozco mis otras raíces, poder conocer a mi familia y feliz de poder vivir este hermoso momento!”, publicó en enero en Instagram, red en la que tiene más de 7000 seguidores. El posteo estaba acompañado por una foto de él junto a seres queridos que viven en el país africano.

Lee Aaliya cumplió un anhelo al conocer Ghana, el país de su padre, Jeff. Instagram

El chico de piernas largas y sonrisa fácil posa con gorros y musculosas de la NBA. El Olimpo al que desean pertenecer. “Me gustaría llevar mi básquet al mejor nivel. Me encantaría seguir con esto profesionalmente, llegar a ACB [la liga de España] y algún día jugar en la NBA también”, reveló en TyC Sports. También relató sus padecimientos cada vez que lo llaman por su nombre completo: “Lo deletreo todo el tiempo. Cuando hacemos los testeos tengo que estar repitiéndolo todo el tiempo porque es difícil. Mi nombre es chino, y mi apellido, árabe”.

Aaliya profesa la religión musulmana, y detalló en una charla con Doble Doble cómo fue hacer el ayuno por Ramadán. “Me tocó cuando jugaba en Atenas. Estaba duro. Comía recién media hora antes del partido. Hay una foto en la que estoy rezando. Y un video del final del partido con Brasil. Obviamente, agradeciendo a Alá. Sí, soy musulmán. Todos lo saben, pero en el momento del festejo me miraron y... yo estaba rezando. Y mi mamá me dijo: «Festejá, después rezás». Pero no... Primero rezo. Son treinta segundos, un minuto... Nosotros rezamos cinco veces por día. El rezo fue para agradecer, más que nada”, narró el interno argentino.

Lee Aaliya profesa la religión musulmana, cumple el ayuno por Ramadán y es común verlo orar tras los partidos; "festejá, después rezás", lo exhortó su mamá. Instagram

En Hungría 2023, además del partido entre argentinos y serbios este domingo se jugará la final. De un lado estará España, que apabulló a Turquía en una semifinal por 83 a 51. Del otro, Francia, que venció a Estados Unidos por 89 a 86. El encuentro decisivo será a las 15.

Cinco horas antes se verán las caras argentinos y serbios, en pos de la quinta posición. Lo más probable es que los eslavos hayan scouteado de mil formas a Lee Aaliya. Buena parte del éxito depende de la capacidad de los balcánicos para neutralizar al jugador de Atenas. Mientras tanto, el platense de sangre ghanesa, con genes de luchador, piensa en grande. Intentará volver a hacer de las suyas. Llevar a la Argentina a lo más alto. Esta vez, a ese quinto puesto. Más adelante, a los podios, las medallas.

Aaliya fue la gran figura en el triunfo contra Canadá, con 31 tantos y 20 rebotes; este domingo el seleccionado albiceleste jugará con Serbia por el quinto puesto. Twitter

LA NACION