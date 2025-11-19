LA NACION

Boca Juniors y una salida especial del plantel junto a sus parejas: quiénes estaban

Leandro Paredes organizó una juntada íntima de la que formaron parte varios futbolistas y sus mujeres; la presencia de Camila Galante y Morena Beltrán

La juntada del plantel de Boca que celebraron sus hinchas
La juntada del plantel de Boca que celebraron sus hinchas

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, armó una salida especial con algunos jugadores del plantel profesional. En una foto que se publicó en sus historias de Instagram, el también jugador de la selección argentina reunió a Miguel Merentiel, Kevin Zenón, Lautaro Blanco, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos con sus respectivas parejas.

La foto grupal de Leandro Paredes con sus compañeros de Boca
La foto grupal de Leandro Paredes con sus compañeros de Boca

En compañía de Camila Galante, su esposa y mamá de tres hijos, Paredes ofició de anfitrión y recibió la compañía de sus compañeros en Boca, quienes se sintieron a gusto por la invitación y reforzaron la unión entre ellos de cara a los próximos objetivos deportivos de la institución.

Entre los jugadores mencionados el que más sobresalió fue Lucas Blondel, quien no juega un partido oficial hace varios meses y su continuidad en el club se encuentra en duda. Quien acompañó al defensor fue la periodista Morena Beltrán, una de las caras visibles de ESPN.

Morena Beltrán mostró su outfit para asistir a la juntada íntima con los jugadores de Boca
Morena Beltrán mostró su outfit para asistir a la juntada íntima con los jugadores de Boca

En su cuenta de Instagram, Morena mostró parte del outfit que vistió para la cena y, luego, se sacó una selfie junto a Blondel, donde se mostraron muy enamorados.

Morena Beltrán y Lucas Blondel, su pareja
Morena Beltrán y Lucas Blondel, su pareja

Con emojis de un plato con cubiertos y un corazón, Paredes celebró el encuentro íntimo entre los jugadores y sus parejas. Del mismo modo, Blanco, Merentiel, Zenón, Blondel y Zeballos repostearon la imagen en sus redes sociales dándole un crédito extra a esta cena de la que no se conocieron más detalles.

Boca goza de un presente soñado que lo deposita como uno de los candidatos a ganar la liga
Boca goza de un presente soñado que lo deposita como uno de los candidatos a ganar la ligaMarcos Brindicci - LA NACION

Por su parte, Boca Juniors clasificó a la siguiente fase de la Liga Profesional y se medirá contra Talleres de Córdoba el próximo domingo a las 20, en La Bombonera, en un encuentro eliminatorio y clave para ambos.

