Boca Juniors y una salida especial del plantel junto a sus parejas: quiénes estaban
Leandro Paredes organizó una juntada íntima de la que formaron parte varios futbolistas y sus mujeres; la presencia de Camila Galante y Morena Beltrán
- 2 minutos de lectura'
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, armó una salida especial con algunos jugadores del plantel profesional. En una foto que se publicó en sus historias de Instagram, el también jugador de la selección argentina reunió a Miguel Merentiel, Kevin Zenón, Lautaro Blanco, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos con sus respectivas parejas.
En compañía de Camila Galante, su esposa y mamá de tres hijos, Paredes ofició de anfitrión y recibió la compañía de sus compañeros en Boca, quienes se sintieron a gusto por la invitación y reforzaron la unión entre ellos de cara a los próximos objetivos deportivos de la institución.
Entre los jugadores mencionados el que más sobresalió fue Lucas Blondel, quien no juega un partido oficial hace varios meses y su continuidad en el club se encuentra en duda. Quien acompañó al defensor fue la periodista Morena Beltrán, una de las caras visibles de ESPN.
En su cuenta de Instagram, Morena mostró parte del outfit que vistió para la cena y, luego, se sacó una selfie junto a Blondel, donde se mostraron muy enamorados.
Con emojis de un plato con cubiertos y un corazón, Paredes celebró el encuentro íntimo entre los jugadores y sus parejas. Del mismo modo, Blanco, Merentiel, Zenón, Blondel y Zeballos repostearon la imagen en sus redes sociales dándole un crédito extra a esta cena de la que no se conocieron más detalles.
Por su parte, Boca Juniors clasificó a la siguiente fase de la Liga Profesional y se medirá contra Talleres de Córdoba el próximo domingo a las 20, en La Bombonera, en un encuentro eliminatorio y clave para ambos.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Leandro Paredes
"No vamos a cambiar". Paredes, capitán y figura: el secreto del gran presente de Boca, Dybala, Scaloni y Neymar
Increíble. Apareció la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Russo: en qué pueblo fue encontrada
Contundente. El papá de Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Dybala juegue en Boca
- 1
Cuándo son los octavos de final del Torneo Clausura 2025
- 2
Andrés Bordoy, asistente de Los Pumas: “Todavía tenemos la espina de lo que pasó en julio con Inglaterra”
- 3
Eliminatorias europeas: España se clasificó al Mundial 2026 junto a otras cuatro selecciones, en una noche emocionante
- 4
Escocia le ganó un partido emocionante a Dinamarca y vuelve al Mundial 28 años después