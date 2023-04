Así quedó la tabla de campeones del Masters 1000 de Miami, tras el título de Daniil Medvedev

escuchar

Daniil Medvedev se convirtió este domingo en el vigésimo ganador del Masters 1000 de Miami gracias a la victoria en la final frente al italiano Jannik Sinner 7-5 y 6-3 en una hora y 35 minutos. El ruso consiguió su título número cuatro en la temporada y el 19 en su carrera, el primero en la península de la Florida de Estados Unidos donde los máximos vencedores son Novak Djokovic y Andre Agassi con seis estrellas cada uno.

El serbio no compitió en la edición 2023 a raíz de que no puede entrar al país porque no está vacunado contra el Covid-19. Así, se le imposibilitó pelear por el título y quedar como máximo campeón del torneo que se llevó en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016. El estadounidense, ya retirado de la actividad, se coronó en 1990, 1995, 1996, 2001, 2002 y 2003. Detrás de ellos se ubica Roger Federer con cuatro estatuillas en 2005, 2006, 2017 y 2019. En su última condecoración el suizo se dio el lujo de ser el primero en hacerlo en la nueva sede del campeonato, el Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins de la NFL. Las ediciones previas del certamen fueron en el Crandon Park de Key Biscayne.

La nómina la continúan Pete Sampras con tres títulos mientras que Andy Murray, Andy Roddick e Iván Lendl suman dos cada uno. Medvedev es el tenista número 13 con un trofeo en su haber. Entre ellos, sobresale el español Carlos Alcaraz quien en esta ocasión fue eliminado en semifinales por Sinner y es el ganador más joven de la historia del Masters 1000 de Miami desde que lo conquistó en 2022 con 18 años.

Novak Djokovic, que no jugó la edición 2023, es uno de los máximos campeones del Masters 1000 de Miami AFP

Máximos ganadores del Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6

Roger Federer (Suiza) - 4

Pete Sampras (Estados Unidos) - 3

Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2

Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) - 1

El segundo certamen Masters 1000 de la temporada tuvo, con Medvedev, el quinto ganador diferente en las últimas cinco ediciones: John Isner celebró en 2018, Federer en 2019, Hubert Hurkacz en 2021 y Alcaraz en 2022.

Carlos Alcaraz es el campeón más joven de la historia del Masters 1000 de Miami CHANDAN KHANNA - AFP

El camino al trofeo del ruso inició en la segunda ronda porque atravesó la primera sin jugar a raíz de que fue el cuarto preclasificado. En total ganó seis partidos y uno de ellos, el de la tercera etapa, fue por la no presentación del esloveno Alex Molcan. El escollo más complicado que tuvo fue su compatriota Karen Khachanov, a quien eliminó en cuartos de final en un partido que se extendió a tres sets. Fue el único tenista que pudo robarle un parcial. Contra Sinner, consiguió su sexta victoria en igual cantidad de enfrentamientos entre sí. Este año ya lo superó dos veces, la anterior en el ATP de Róterdam que fue, casualmente, otro de los certámenes que ganó junto a los de Doha y Dubái.

Su coronación en el Masters 1000 de Miami repercutirá este lunes en el ranking mundial de la ATP, donde ascenderá al cuarto lugar gracias a los 820 puntos que sumará y relegará a Casper Ruud. Sinner, por su parte, avanzará del undécimo al noveno puesto y se meterá en el top 10 del escalafón cuyo nuevo número 1 será Novak Djokovic. A pesar de que no participó de la gira por Estados Unidos porque no puede ingresar al país a raíz de no haberse vacunado contra el Covid-19, el serbio se favorecerá de que Alcaraz descontó unidades porque quedó afuera en las semifinales -lo derrotó Sinner- y debía ser campeón.

LA NACION