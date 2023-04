Cómo ver a Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo ante Jannik Sinner y Matteo Berrettini en Montecarlo

escuchar

Este miércoles continúa la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo que se lleva adelante en Country Club de Mónaco y se presentan los dos argentinos que siguen en carrera por el título: Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo. El otro tenista albiceleste en el cuadro principal fue Sebastián Baez, pero se despidió en la primera etapa al caer frente al británico Jack Draper por 6-3 y 7-5.

El porteño de 30 años enfrenta a Jannik Sinner (desde) no antes de las 7 (hora argentina) en el court Rainier III, luego del cruce entre Casper Ruud y Botic van de Zandschulp programado para las 6. Cerúndolo, por su parte, se presenta contra Matteo Berrettini en el Court des Princes (desde) no antes de las 10 y el inicio del juego depende de cuánto se extienden los duelos Roberto Bautista Agut vs. Alexander Zverev, Grigor Dimitrov vs. Jiri Lehecka y Taylor Fritz vs. Stanislas Wawrinka. Los encuentros de los albicelestes se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Diego Schwartzman fue cuartofinalista en la edición 2022 del Masters 1000 de Montecarlo ATP

La previa de Schwartzman vs. Sinner

Schwartzman no pasa un gran momento, pero en la etapa inicial superó al belga David Goffin por 6-4 y 6-2 y consiguió su primera victoria en la temporada sobre canchas de polvo de ladrillo tras caer en sus debuts en los cuatro torneos de la gira por Sudamérica -Córdoba, Buenos Aires, Santiago de Chile y Río de Janeiro- más Estoril. Incluso, su récord es de apenas tres victorias y nueve derrotas, demasiadas para un jugador que quiere regresar al primer plano.

Su oponente de turno, Sinner, fue su compañero en el certamen de dobles del Masters 1000 de Montecarlo. Juntos, cayeron este martes en la segunda ronda contra el francés Fabrice Martin y el alemán Andreas Mies. Antes sacaron del campeonato a una de las mejores duplas de mundo, como lo es la de Marcel Granollers y Horacio Zeballos, octava preclasificada.

En el historial entre el sudamericano y el europeo de 21 años, recientemente finalista en Miami, hay un solo antecedente con victoria para el segundo. Fue en la definición del ATP de Amberes, Bélgica, en cancha de cemento bajo techo: ganó por un doble 6-2.

Diego Schwartzman perdió la única vez que enfrentó a Jannik Sinner en el circuito de la ATP

En la previa, el favorito al triunfo para los apostadores es el tenista italiano, cuyo triunfo multiplica ganancias por hasta 1.17. Su derrota, es decir una victoria y clasificación del argentino a los octavos de final, paga hasta 6.24.

Más allá de que no es favorito a ganar el duelo, el tenista porteño tiene a su favor que habitualmente logra bueno resultados en Montecarlo, donde llegó a cuartos de final en 2017 y 2022, cuando lo eliminó el griego Stefanos Tsitsipas -posterior campeón-. Para no perder puntos en el ranking mundial de la ATP y seguir cayendo en el escalafón, debe acceder nuevamente a esa instancia. Aunque tiene por delante un escollo más que complicado.

La previa de Cerúndolo vs. Berrettini

El argentino dio una de las sorpresas de la primera etapa y se metió en la segunda ronda del torneo que se disputa en Mónaco luego de derrotar por 6-3 y 6-4 al británico Cameron Norrie, campeón del ATP 500 de Río de Janeiro este año y finalista en el ATP 250 de Buenos Aires. Post victoria, Cerúndolo se mostró muy conforme con su rendimiento: “Hice un partidazo. Estoy contento por este triunfo, ante un rival como Norrie, un Top 15 mundial. Me da mucha confianza para empezar la gira europea en canchas lentas”.

El italiano Berrettini eliminó en su debut al estadounidense Maxime Cressy por 6-4 y 6-2. A pesar de ello, no atraviesa su mejor momento: fue eliminado en la primera ronda del Australian Open, en los cuartos de final del ATP 500 de Acapulco, en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells y en su primer partido del Masters 1000 de Miami. Además, disputó el Challenger 175 de Phoenix, y fue superado en cuartos de final por Alexander Shevchenko, un joven ruso de 22 años que está 107° en el ranking.

Matteo Berrettini no pasa su mejor momento tenístico, pero es favorito al triunfo vs. Cerúndolo

Nunca se enfrentaron en el circuito mundial de la ATP, por lo que será el primer duelo entre sí. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Berrettini con una cuota máxima de 1.85. Su derrota, es decir una victoria de Cerúndolo, paga hasta 2.15.

