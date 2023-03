Cómo ver a Francisco Cerúndolo vs. Karen Khachanov, por los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

escuchar

Al Masters 1000 de Miami le quedan ocho jugadores en el cuadro masculino y uno de ellos es Francisco Cerúndolo, quien este jueves enfrenta a Karen Khachanov por los cuartos de final con el objetivo de acceder a las semifinales. El partido está programado para no antes de las 15 (hora argentina) en el Grandstand y se transmite en vivo por ESPN, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el ruso es favorito según los pronósticos de las apuestas con una cuota máxima de 1.42. Un triunfo del deportista albiceleste cotiza hasta 3.30.

Cómo ver Cerúndolo vs. Khachanov

Francisco Cerúndolo fue semifinalista en el Masters 1000 de Miami 2022 Harry How - Getty Images North America

El ganador del cotejo se meterá entre los mejores cuatro del segundo Masters 1000 de la temporada -el primero, Indian Wells, lo ganó Carlos Alcaraz- y enfrentará al vencedor del mano a mano entre Daniil Medvedev y Christopher Eubanks. A raíz de malas condiciones climáticas, el miércoles no se disputaron los encuentros de la ronda de ocho jugadores Alcaraz vs. Taylor Fritz y Emil Ruusuvuori vs. Jannick Sinner y fueron reprogramados para este jueves.

Cerúndolo, semifinalista en 2022, atravesó la primera etapa sin jugar por ser el 25° preclasificado en el certamen. En la segunda ronda eliminó al local Aleksandar Kovacevic por un doble 6-4; en la tercera venció al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-2 y 7-5 y logró su primera victoria frente a un rival Top Ten en cancha rápida; y en octavos de final al italiano Lorenzo Sonego por 3-6, 6-3 y 6-2.

Ante su próximo rival, Khachanov, el porteño de 24 años jugó una sola vez y perdió. Fue en la segunda fase del Masters 1000 de Canadá 2022 y el ruso celebró por 7-6 (4), 5-7 y 6-3. El presente del europeo es muy bueno y en su último partido derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, tercero en el escalafón internacional, por 7-6 (4) y 6-4.

Karen Khachanov es favorito al triunfo en el partido vs. el argentino Francisco Cerúndolo

En la antesala del partido, el mayor de los hermanos Cerúndolo elogió los dotes de su oponente: “Khachanov es un jugador muy completo, es muy alto, saca muy bien y le pega muy fuerte. Además, defiende muy bien, contragolpea en largo, trae muchas pelotas, le gusta luchar, guerrear. Ya perdí una vez, fue una batalla durísima. Él viene jugando muy bien, pero yo me voy a enfocar en mi juego. Si sigo como vengo jugando, me tengo fe”.

Francisco es, actualmente, el mejor argentino en el ranking mundial en el puesto 31. Sin embargo, si no accede a las semifinales perderá 180 unidades y lo superará Sebastián Báez, eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami por el chileno Cristian Garín. También lo pasará el neerlandés Botic Van de Zandschulp y quedará 33°.

