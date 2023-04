Cómo ver Chelsea vs. Aston Villa, por la Premier League, con Enzo Fernández y Dibu Martínez

escuchar

El Chelsea de Enzo Fernández y el Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, se enfrentan este sábado a las 13.30 (hora argentina) en un partido correspondiente a la fecha 29 de la Premier League de Inglaterra. Los tres argentinos serían titulares en el duelo que se disputa en el estadio Stamford Bridge y que, al no contar con transmisión televisiva, solo se puede ver en vivo por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

El equipo dirigido por Graham Potter aparece en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos conseguidos a lo largo de 27 jornadas (adeuda su compromiso de la fecha 8 ante Liverpool). En el certamen doméstico inglés no pierde desde hace cuatro partidos e incluso ganó dos de los últimos tres. Viene de igualar 2 a 2 ante Everton con goles de João Félix y Kai Havertz en la previa del receso por la fecha FIFA de marzo. Además, recientemente avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras vencer a Borussia Dortmund de Alemania por 2 a 1 en el resultado global.

Chelsea es, junto con Manchester City, el único equipo inglés que sigue en la Champions League Darren Walsh - Chelsea FC

Los Villanos, en tanto, tienen la misma cantidad de puntos que el elenco Blue, aunque se ubican en el 11° puesto por diferencia de gol (-4 contra +1 del elenco Blue), también con 27 partidos disputados ya que tienen pendiente el duelo de la jornada 7 contra Leicester City. En la última fecha golearon 3 a 0 al Bournemouth de Marcos Senesi con tantos del brasileño Douglas Luiz, el inglés Jacob Ramsey y el argentino Buendía.

Ambos equipos se vuelven a enfrentar luego de cinco meses. En la última oportunidad, en el marco de la jornada 11 del actual campeonato, Chelsea se llevó los tres puntos en su visita a Villa Park tras ganar 2 a 0 con un doblete del inglés Mason Mount, futbolista que en los últimos días fue vinculado con Bayern Munich tras la llegada de Thomas Tuchel, ex DT del combinado londinense que justamente logró sacar a relucir la mejor versión del ex Derby County.

Chelsea vs. Aston Villa: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Premier League está pactado para este sábado a las 13.30 (hora argentina). No cuenta con transmisión televisiva, por lo que únicamente se puede ver en vivo mediante Star+, la plataforma de streaming de Disney inaugurada hace menos de dos años, al igual que todos los compromisos del torneo local de Inglaterra.

En la previa del partido de este sábado, Potter dialogó con los medios sobre cómo llegan los futbolistas lesionados: “Thiago Silva y César Azpilicueta siguen fuera. Raheem Sterling regresará pronto pero se perderá el juego del sábado, cuenta con más oportunidades para el martes -vs. Liverpool-. Mason Mount entrenó y está disponible, aunque probablemente no para ser titular. Wesley Fofana se perderá el partido pero podría estar el martes. Christian Pulisic volvió de su selección con un resfrío. Kai Havertz tenía fiebre pero está recuperado y Reece James estuvo con nosotros en los últimos dos entrenamientos, por lo que debería estar disponible”, cerró.

Unai Emery, DT de Aston Villa, también habló sobre los jugadores con los que no podrá contar este fin de semana: “Matty Cash está lesionado y estará fuera por un par de semanas o tal vez más. Ojalá sean menos de tres semanas pero, más o menos será eso. Philippe Coutinho sigue lesionado. Está progresando pero aún no para entrenar con nosotros. Boubacar Kamara estuvo entrenando y creo que lo puedo usar en el partido del sábado. Leander Dendoncker también practicó durante las últimas dos semanas y está listo para jugar. Diego Carlos jugó la semana pasada con la Sub 21 y 60′ con nosotros contra Bristol Rovers. Está listo para jugar algunos minutos pero aún no para ser titular. Ningún otro jugador tiene problemas. Todos están bien”, aseguró.

Unai Emery llegó a Aston Villa en 2022; ganó ocho partidos y perdió seis de los 15 que jugó ADRIAN DENNIS - AFP

Posibles formaciones

Chelsea: Kepa Arrizabalaga ; Benoit Badiashile , Kalidou Koulibaly , Marc Cucurella ; Ruben Loftus-Cheek , Enzo Fernández , Mateo Kovacic , Ben Chilwell ; Mykhaylo Mudryk , Kai Havertz y João Félix.

Kepa ; Benoit , Kalidou , Marc ; Ruben , Enzo , Mateo , Ben ; Mykhaylo , Kai y João Aston Villa: Emiliano ‘Dibu’ Martinez; Ashley Young, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Álex Moreno; John McGinn, Douglas Luiz; Leon Bailey, Emiliano Buendia, Jacob Ramsey y Ollie Watkins.

LA NACION