Cuándo juega Argentina vs. Uzbekistán, por el primer partido del Mundial Sub 20: día, hora y TV

Este sábado, desde las 18, la selección argentina hace su debut en el Mundial Sub 20 frente a Uzbekistán, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo A. El encuentro, que se disputa en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar.

El equipo dirigido por Javier Mascherano actúa como anfitrión en este certamen. Gracias a esto, se ganó el derecho a participar luego de no clasificarse en el Sudamericano de la categoría, disputado en Colombia a principios de este año. En la previa de la competencia oficial afrontó dos encuentros de preparación en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. En el primero, derrotó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto en dos oportunidades. En el segundo venció 2 a 1 a Japón con tantos de Matías Soulé y Valentín Barco.

El futbolista de Inter de Milán, Valentín Carboni, utilizará la camiseta N°10 en el Mundial Sub 20

El elenco de Ravshan Khaydarov, en tanto, se clasificó a la Copa del Mundo luego de ganar la Copa Asiática Sub 20. En aquella competencia, integró el grupo A y derrotó a Australia en cuartos de final para llegar a las semifinales y asegurarse su lugar en el Mundial Sub 20. Luego, derrotó a Corea del Sur e Irak para levantar el trofeo por primera vez. El objetivo del plantel es mejorar sus actuaciones en las ediciones de 2013 y 2015, cuando alcanzó la etapa de cuartos de final. Su principal figura es Umarali Rakhmonaliev, el único jugador que juega afuera del país (milita en Rubin Kazán de Rusia).

Argentina vs. Uzbekistán: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del grupo A del Mundial Sub 20 Argentina 2023.

Día : sábado 20 de mayo.

: sábado 20 de mayo. Hora : 18.

: 18. Estadio : Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Madre de Ciudades de Santiago del Estero. TV : TyC Sports, DSports y TV Pública.

: TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming: TyC Sports Play, DGO y Cont.ar.

Hace algunas semanas, Javier Mascherano habló sobre los objetivos que tiene el equipo de cara al certamen: “Claramente que el objetivo primario es mejorar, aunque hay muchos chicos nuevos (con respecto al Sudamericano de enero), pero buscamos que el equipo pueda jugar a lo que nosotros hemos visto durante todo el proceso. Después, el objetivo en cuanto a resultados es jugar los siete partidos. Luego veremos para qué estamos, pero creo que tenemos el plantel y los jugadores para aspirar a eso”, afirmó.

Con respecto al desempeño mostrado a principios de año en el clasificatorio, el ‘Jefecito’ argumentó los motivos del bajo nivel: “En el Sudamericano no pudimos demostrar lo que había sido el equipo durante todo el proceso. Se le presta más atención a ese torneo por el resultado, pero pasamos por muchas competencias en las que pudimos ver muchas cosas buenas. Claramente la coyuntura de cómo tuvimos que planificarlo nos jugó en contra”, comentó. Y agregó: “El hecho de que el torneo local terminara a fines de octubre, tener que darle vacaciones a chicos que compitieron durante todo el año, el Mundial (de mayores) en el medio. El ritmo con el que llegamos no fue el óptimo y lo sentimos bastante. Nos tocó perder el primer partido y no reaccionamos. Empezar perdiendo y después a las 48 horas jugar ante Brasil no ayudó y ahí no fuimos nosotros ni nos atrevimos a jugar”, aseguró.

Javier Mascherano había renunciado al cargo de director técnico tras el Sudamericano, pero volvió Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Además, afirmó que deben aprovechar esta nueva chance de participar del certamen ecuménico: “El resultado fue una consecuencia. Los grandes equipos son los que desarrollan una idea en las grandes instancias y nosotros tenemos una gran oportunidad. El destino nos puso acá y hay que aprovecharlo. Hay que vivirlo con ilusión, pero no como una carga. El motor tiene que ser que jugamos acá, con todos nuestros familiares cerca”, finalizó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.18 contra los 11.00 que se repagan por un triunfo de Uzbekistán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.50.

La posible formación de la selección argentina

La Argentina, de no mediar inconvenientes o modificaciones de último momento, utilizará un 4-3-3 como esquema inicial, con los siguientes intérpretes: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone, Gino Infantino, Valentín Carboni; Matías Soulé, Juan Gauto o Luka Romero e Ignacio Maestro Puch.

