Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Barcelona, por La Liga de España: día, hora y TV

Este domingo, desde las 17 (hora argentina), Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en un compromiso correspondiente a la fecha 16 de La Liga de España. El encuentro se disputa en el Estadio Cívitas Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, los argentinos Campeones del Mundo Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa figuran entre los convocados y podrían ser de la partida en uno de los duelos más atractivos y esperados del certamen español.

El elenco dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone se ubica quinto en la tabla de posiciones, con 27 puntos conseguidos gracias a ocho triunfos, tres empates y cuatro caídas, pero necesita una victoria para meterse en puestos de Champions League, lugar que perdió luego del triunfo de Villarreal ante Real Madrid (tienen la misma cantidad de puntos, pero el Submarino Amarillo ganó el partido entre ambos en la fecha 2, por lo que se ubica cuarto). El visitante, por su parte, se posiciona segundo, pero con la misma cantidad de puntos que el puntero Real Madrid, por lo que busca llevarse los tres puntos para quedar como único líder.

En la última jornada, el equipo Colchonero derrotó 2 a 0 a Elche con goles de Joao Félix y Álvaro Morata, en un encuentro que se jugó con mucha intensidad y finalizó con tres expulsados: Gonzalo Verdú y Domingos Quina, por el lado de los ilicitanos; mientras que en el equipo del ‘Cholo’, Mario Hermoso recibió dos tarjetas amarillas y no podrá sumar minutos ante Barcelona.

El equipo Culé, por su parte, viene de igualar 1 a 1 con Espanyol en el clásico catalán, con un gol de Marcos Alonso (Joselu igualó el encuentro para el combinado dirigido por Diego Martínez). Dicho partido también contó con expulsiones, aunque hubo una por lado: Vinicius abandonó el encuentro para los visitantes y Jordi Alba hizo lo propio para el local, ambos por doble amonestación. De esta manera, Xavi Hernández, DT de Barcelona, no podrá contar con el lateral izquierdo español para el duelo de este domingo.

Jordi Alba recibió dos tarjetas amarillas contra Espanyol y no podrá jugar ante Atlético de Madrid LLUIS GENE - AFP

Atlético de Madrid vs. Barcelona: todo lo que hay que saber

La Liga de España - Fecha 16

Día : Domingo 8 de enero.

: Domingo 8 de enero. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). Estadio : Cívitas Metropolitano.

: Cívitas Metropolitano. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En los últimos días, Diego Simeone habló en conferencia de prensa y aseguró que el compromiso ante Barcelona es igual de importante que todos los demás: “Todos los partidos en los que me ha tocado entrenar al Atlético son una oportunidad. Para estar bien entre nosotros, con nuestra gente, en lo que nos toque jugar. Siempre desde que llegué al club sentí que cada partido es un momento importante para todos. Todos los días en estos once años los afrontamos como si lo fuese, así será también contra el Almería. No hay partido más importante que el que te toca. Ante el Barcelona jugamos con el equipo con más mundialistas y un técnico que transmite lo que quiere”, afirmó el ‘Cholo’ en conferencia de prensa con los medios madrileños.

Xavi Hernández, por su parte, destacó las fortalezas defensivas de su rival, pero también consideró que el duelo no es trascendental: “Cada semana es esto. El siguiente partido es el más importante. No decidirá nada, pero sería un golpe sobre la mesa. Es un campo complicado y son una roca defensivamente. Nos costará generar cosas y hay que ser más efectivos que en los últimos dos partidos. No es un partido trascendental para el devenir de La Liga”, comentó ante los medios de prensa.

Diego Simeone se abraza con Xavi Hernández en un partido entre Atlético de Madrid y Barcelona LLUIS GENE - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

Barcelona lleva las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo, aunque por poca diferencia. Su triunfo tiene una cuota máxima de 2.42. Su derrota, en tanto, cotiza hasta 3.10. El empate paga 3.50.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid : Jan Oblak ; Marcos Llorente , Stefan Savic , José María Giménez , Reinildo Mandava ; Yannick Ferreira Carrasco , Geoffrey Kondogbia , Koke o Pablo Barrios , Antoine Griezmann ; Joao Félix y Álvaro Morata .

: Jan ; Marcos , Stefan , José María , Reinildo ; Yannick , Geoffrey , o Pablo , Antoine ; Joao y Álvaro . Barcelona: Marc André ter Stegen; Sergi Roberto, Jules Koundé, Andreas Christensen o Eric García, Alejandro Baldé o Marcos Alonso; Frenkie de Jong, Pedri, Gavi; Ousmane Dembélé o Raphinha, Ferrán Torres y Ansu Fati.

