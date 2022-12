El exabrupto de Rodrigo De Paul para quienes lo criticaron durante la Copa del Mundo

escuchar

En pleno festejo por la consagración de la Argentina en el Mundial 2022, Rodrigo De Paul cruzó a quienes lo criticaron al comienzo del torneo por su nivel futbolístico. Entre risas y en un clima de distensión, tuvo un exabrupto y fue muy contundente en su defensa. Todo ocurrió en la transmisión en vivo que realizó Nicolás Otamendi.

La final ganada ante Francia desató muchas emociones en los futbolistas, cuerpo técnico e hinchas de la albiceleste. Conseguir la Copa del Mundo después de 36 años dio lugar a mucha emoción y alegría que nadie ocultó en el estadio Lusail y en las calles del país.

Además de algunas imágenes icónicas, como la foto de Lionel Messi mientras levanta la copa, los festejos tuvieron todos los condimentos. Una de las escenas que llamó la atención fue justamente la que protagonizó el volante del Atlético Madrid en pleno vestuario, mientras todos aún celebraban la hazaña.

Después de cada uno de los triunfos argentinos, Otamendi fue uno de los encargados de llevar a las redes sociales un poco de la intimidad del festejo. Ya sea a través de videos e imágenes o de una transmisión en vivo, como ocurrió en este caso, el defensor deja muchas perlitas y momentos para conocer en su cuenta de Instagram.

En este caso, ambos futbolistas estaban sentados en primer plano y hablaban de frente a la cámara. Con una cerveza en su mano y mientras mostraba la medalla dorada, el futbolista del Benfica se refería a la importancia que tiene ganar un Mundial. “Después de esto no hay más nada”, aseguró Otamendi.

El exabrupto de Rodrigo de Paul contra aquellos que lo criticaron tras ganar la Copa del Mundo

En esa misma línea intervino De Paul, quien también muy sonriente y alegre expresó algo similar: “Para toda la historia, para la eternidad”. Inesperadamente, el exjugador de Racing se dirigió directamente a quienes lo criticaron y lanzó un fuerte mensaje. “Y todos los que dudaron, chúpenme bien la p..., me tiraron de todos lados y no me voltearon. Chúpenme todos la p...”, dijo el volante de frente a la cámara.

A pesar del final feliz que tuvo la cita mundialista para él y la selección argentina, durante los primeros encuentros fue muy criticado, especialmente después de la derrota inicial ante Arabia Saudita. En aquel entonces, los cuestionamientos a su nivel no solo mencionaron lo futbolístico, sino que en redes sociales se mencionó también la vida privada del futbolista y su relación con Tini Stoessel como factores que alteraban el rendimiento.

Por ese motivo, a pesar de la enorme alegría, De Paul no se olvidó de esta situación y su desahogo por el título también incluyó un exabrupto contra estas personas. Luego de estas fuertes palabras, el propio Otamendi quedó sorprendido y, en tono de broma, expresó su incredulidad por lo que había dicho su compañero: “Está loco”.

Más allá de estos segundos, el exjugador de Udinese se mostró en más de una ocasión agradecido y cercano con los hinchas de la selección argentina. Previo a la final, había compartido un emotivo mensaje en donde se dirigió a todos los fanáticos y les manifestó cariño por la confianza al plantel.

LA NACION