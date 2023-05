Cuándo juega Auxerre vs. PSG, por la Ligue 1 2022-23: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 15.45 (hora argentina), París Saint Germain (PSG) visita a Auxerre en un partido correspondiente a la fecha 36 de la Ligue 1 de Francia. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Benoît Bastien, se disputa en el Estadio de l’Abbé-Deschamps y, al no contar con transmisión televisiva, se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Star+. En caso de ganar, el combinado parisino, que tendrá a Lionel Messi entre los once titulares, podría consagrarse campeón con dos jornadas de anticipación, aunque depende de que Lens no derrote a Lorient en el partido previo (desde las 12.05, también por Star+).

El equipo dirigido por Christophe Galtier busca seguir por la senda del triunfo para alejarse cada vez más en la tabla de posiciones y, en consecuencia, levantar el único título que aún puede conseguir. Está primero con 81 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, Lens, a falta de tres jornadas para que concluya el campeonato. Viene de golear 5 a 0 a Ajaccio, a quien condenó al descenso, con dos goles de Kylian Mbappé, uno de Achraf Hakimi, otro de Fabián Ruiz y el restante de Mohamed Youssouf en contra.

PSG está cada vez más cerca de ganar la Ligue 1; podría conseguirlo este domingo aunque depende de otros resultados

El elenco comandado por Christophe Pelissier, en tanto, atraviesa una realidad completamente diferente. Es uno de los que lucha por evitar el último cupo de descendidos a la Ligue 2 (ya bajaron de categoría Angers, Ajaccio y Troyes), Se ubica 16° con 34 unidades cosechadas a lo largo de 35 jornadas, gracias a ocho victorias, 10 empates y 17 derrotas. En la última fecha perdió 1 a 0 con Brest con un gol del francés Jeremy Le Douaron.

Auxerre vs. PSG: todo lo que hay que saber

Fecha 36 de la Ligue 1 de Francia 2022-23.

Día : Domingo 21 de mayo.

: Domingo 21 de mayo. Hora : 15.45 (horario argentino).

: 15.45 (horario argentino). Estadio : l’Abbé-Deschamps.

: l’Abbé-Deschamps. Árbitro : Benoît Bastien.

: Benoît Bastien. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, Christophe Galtier habló en conferencia de prensa y afirmó que depende de su equipo llevar la iniciativa del duelo: “El domingo jugamos el último partido de la jornada, así que automáticamente conoceremos los resultados de todos los demás. Estamos en una buena racha, sobre todo fuera de casa, y tendremos un rival que lucha por la permanencia. Auxerre se juega la permanencia y nosotros el liderato. El estadio estará lleno, ellos querrán presionar a sus jugadores para que busquen la victoria. Depende de nosotros llevar la iniciativa en el partido”, comentó.

Por su parte, Christophe Pelissier también dialogó con los medios y afirmó que su equipo debe rendir al 120 o 130%: “Tenemos que lidiar con los dos mejores jugadores del mundo (Mbappé y Messi). En partidos así, tenemos que estar al 120 o 130% y ellos tienen que estar a menos del 100%. En cualquier caso, no nos tiene que jugar en contra la presión, porque hacemos este trabajo justamente para vivir estos momentos, así que somos privilegiados. Mucha gente quisiera estar en nuestro lugar”, aseguró.

Lionel Messi y Kylian Mbappé, las dos principales armas ofensivas de París Saint Germain ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con amplia ventaja para quedarse con los tres puntos en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.39 contra los 7.80 que se repagan por un triunfo de Auxerre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.90.

Posibles formaciones

Auxerre: Radu ; Rayan Raveloson , Julian Jeanvier, Jubal, Isaak Touré, Gideon Mensah ; Youssouf Changama, Birama Touré , Han Noah Massengo; Nuno da Costa y Gauthier Hein .

; Rayan , Julian Isaak Gideon ; Youssouf Birama , Han Noah Nuno y Gauthier . PSG: Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Achraf Hakimi; Marco Verratti, Fabián Ruiz, Juan Bernat; Lionel Messi, Hugo Ekitike y Kylian Mbappé.

