¿Qué pasó con Messi en PSG? De la sanción con suspensión a la amnistía vs. Ajaccio

Que el París Saint Germain (PSG) no haya comunicado nunca de manera oficial la sanción que le propició a Lionel Messi por un viaje que hizo a Arabia Saudita, quizás lo exime de la desprolijidad que sugiere que después de aplicarle un castigo de dos semanas, que incluía no jugar partidos, justamente lo haya anotado para estar ante Ajaccio este sábado desde las 16, por la Ligue 1, el único torneo en el que los parisinos tienen chances de consagrarse. Leo apareció este viernes en la lista de convocados por el DT Christophe Galtier, aunque en principio no iba a ser así.

El 2 de mayo, el diario francés L’Equipe hizo saber que el club le había aplicado al rosarino un castigo de dos semanas que incluía: no poder entrenar con el equipo, no poder jugar y no cobrar el sueldo correspondiente a ese período. Y si bien PSG nunca hizo oficial esta sanción, la aplicó: inmediatamente a la trascendencia de la noticia Leo no estuvo en la práctica y el propio Galtier aclaró que él no había promovido ni sugerido ninguna sanción al argentino. O sea: existió. De haberse seguido esa línea, Messi no debería actuar este fin de semana, como tampoco debería haberse integrado a los entrenamientos previos, como también pasó. Entonces... ¿El video lo pudo?

Messi volvió a entrenar con PSG esta semana, luego de que en la anterior no lo dejaran FRANCK FIFE - AFP

Hay rumores que dicen que PSG obligó a Messi a pedir disculpas para evitar el castigo. Por supuesto, no hay certezas de ello. Lo que sí está claro es que la filmación que Leo publicó en su red social de Instagram hace una semana, tuvo un telón de fondo. Fueron algo más de 40′' con el argentino solicitando perdón a todos los parisinos. ¿Por qué lo hizo? Si se supone que el viaje que ocasionó el conflicto estaba pautado... Otra cuestión es insoslayable: la relación Messi-PSG no da para más y es un secreto a voces que el argentino dejará el club a fin de temporada, cuando se termine su contrato. Esta es la misma razón que publicó L’ Equipe: el club no iba a renovarle por su comportamiento. Se sabe: Messi no quiere renovar.

Pese a todo, y al “maltrato” afectivo que hay con el rosarino, especialmente de los hinchas, la ‘Pulga’ es uno de los mejores de la temporada y el artífice de haber sacado adelante encuentros complicados con los que logró tapar el muy mal funcionamiento colectivo, una constante que tiñó de irregularidad el andar en los torneos de esta parte del año y que lo llevaron a quedar rápidamente eliminado de la Champions League, en octavos de final ante Bayer Munich. La gran obsesión de la institución sigue siendo esquiva.

PSG no encontró nunca un verdadero ritmo futbolístico; Messi fue de lo mejor pese a ello

¿Qué pasó? ¿Por qué sancionaron a Messi?

PSG suspendió a Lionel Messi en el tramo final de la Ligue 1 de Francia, el único certamen que aún puede ganar. La institución presidida por Nasser Al-Khelaïfi tomó una severa decisión con el capitán de la selección argentina y no le iba a permitir entrenar, jugar ni tampoco cobrar el sueldo durante dos semanas. El motivo de la sanción se debió a un viaje de negocios a Arabia Saudita realizado por la ‘Pulga’ para cumplir con su contrato con la oficina de turismo del país medio oriental.

La “escapada” del rosarino se dio después de la dura caída de PSG por 3 a 1 ante Lorient en el marco de la fecha 33 de la Ligue 1, motivo por el cual los dirigentes, los hinchas y hasta incluso sus propios compañeros se habrían mostrado muy molestos. Mucho más con su ausencia a los entrenamientos en el comienzo de esa semana de impaciencia y fastidio en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, el capitán de la selección argentina, explicó que habitualmente ese día en que faltó, el equipo no entrena y que por ello tenía su viaje pautado. La derrota ante Lorient hizo cambiar de plan al DT, que agregó una práctica al lunes siguiente y ahí se armó el conflicto: Messi tenía un pie en el avión.

Los hinchas del PSG enfurecidos

Esta sanción se impuso en un contexto complicado entre ambas partes, cerca del fin del contrato laboral (el próximo 30 de junio) y, a su vez, en medio de una presunta negociación entre Messi y Barcelona para reencontrarse de cara a la próxima temporada. Además, se le sumó a las críticas de gran parte de la hinchada del club parisino desde la eliminación en la Champions League en octavos de final a manos de Bayern Munich.

La prohibición implicó que Messi no diga presente ante Troyes el domingo 7 (victoria 3 a 1). Le levantaron el castigo para este sábado: jugará ante Ajaccio. Al equipo le quedan luego de este compromiso, tres más para quedarse con la liga local.

El viaje a Arabia Saudita por compromisos comerciales perjudicó más la relación Messi-PSG - - Saudi Tourism Authority

El mensaje de Messi conlleva otros hechos

A la sanción de Messi, conocida el martes 2 de mayo, le siguieron varias situaciones desagradables: las más destacadas estuvieron protagonizadas por los hinchas que se acercaron al club a insultar a varias estrellas, culpándolas del mal desempeño del equipo, con especial foco en el argentino. En realidad, el fastidio tiene más que ver con la eliminación en octavos de final de la Champions League, porque en el torneo local, de no mediar nada extraordinario, festejarán.

Si bien Messi se caracteriza por su perfil bajo y por no entrar en conflicto con las instituciones en las que juega, y se entiende, tuvo un gesto de pedido de disculpas para aquietar las aguas, se sabe, pronto se irá de París. Se desconoce si finalmente recalará o no en Barcelona. Pero las cartas están echadas.

Messi pidió perdón al PSG y a sus compañeros por el viaje a Arabia Saudita - GIF

Los partidos que le quedan a PSG en la Ligue 1

Sábado 13 de mayo a las 16 (hora argentina) vs. Ajaccio (L) - Fecha 35 de la Ligue 1.

- Fecha 35 de la Ligue 1. Domingo 21 de mayo a las 15.45 (hora argentina) vs. Auxerre (V) - Fecha 36 de la Ligue 1.

- Fecha 36 de la Ligue 1. Domingo 27 de mayo vs. RC Strasburgo (L) - Fecha 37 de la Ligue 1.

- Fecha 37 de la Ligue 1. Sábado 3 de junio vs. Clermont (V)- Fecha 38 de la Ligue 1.

