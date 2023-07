Cuándo juega Boca Juniors vs. Sarmiento, por la Liga Profesional 2023: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 21.30, Boca Juniors y Sarmiento se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Liga Profesional 2023 (LPF). El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Silvio Trucco, se disputa en La Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. En el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente a la fecha 25 de la LPF 2022, el xeneize se quedó con la victoria por la mínima diferencia gracias a un gol de Luca Langoni.

El equipo dirigido por Jorge Almirón atraviesa un presente muy irregular. El entrenador no logra encontrar la justa medida y los últimos dos resultados lo reflejan a la perfección: derrota 4 a 0 vs. Godoy Cruz, por la jornada 21 del certamen doméstico, y triunfo 4 a 0 vs. Monagas, en el cierre de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2023 para clasificarse a octavos de final en el primer lugar de la zona F. Todo en apenas una semana. En el ámbito local se ubica en mitad de tabla, precisamente en el 14° lugar, a 11 unidades del último, Arsenal, y a 22 del puntero, River.

Jorge Almirón, entre lesionados y futbolistas con bajo rendimiento, aún no encuentra su equipo JUAN MABROMATA - AFP

El Verde, por su parte, es uno de los equipos comprometidos con el descenso en la tabla de promedios. En la clasificación general, en tanto, tiene la misma cantidad de puntos que su rival de turno, aunque mejor diferencia de gol (+4 contra +1), por lo que se encuentra en el 13° puesto. En la última jornada goleó 4 a 1 a Atlético Tucumán en condición de local gracias a dos goles de Sergio Quiroga, uno de Lucas Melano y otro de Gabriel Díaz (Mateo Coronel anotó el tanto del Decano).

Boca Juniors vs. Sarmiento: todo lo que hay que saber

Fecha 22 de la Liga Profesional 2023.

Día : domingo 2 de julio.

: domingo 2 de julio. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Silvio Trucco.

: Silvio Trucco. TV: TNT Sports.

Al término del encuentro ante Monagas, Cristian Medina, uno de los mejores futbolistas de Boca en la actualidad, habló sobre el duelo ante Sarmiento: “Hay que correr y meter siempre, porque todos los partidos son importantes, y el del domingo con Sarmiento será así”, afirmó en conferencia de prensa. El mediocampista de 21 años tuvo una gran actuación ante el conjunto venezolano y se ganó la ovación de toda La Bombonera cuando fue reemplazado a los 72′ para que ingrese en su lugar Esteban Rolón.

Ovacionado por la Bombonera. Sí, el mejor estadio del mundo.



👏💙💛💙 pic.twitter.com/z30slGDFzE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 30, 2023

Quien también habló en conferencia de prensa fue Almirón, principalmente para destacar la importancia de un triunfo luego de la contundente derrota ante Godoy Cruz: “Después de la derrota necesitábamos una victoria así. Esa caída fue muy dura y hoy (por la noche del jueves) precisábamos cambiar esa imagen. Ahora se viene Sarmiento y hay que volver a darle prioridad al campeonato local”, analizó el DT ante los medios.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta Boca Juniors corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.79 contra los 5.80 que se repagan por un triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.45.

Posibles formaciones

Boca Juniors : Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Alan Varela, Cristian Medina, Juan Ramírez; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Valentín Barco y Luis Vázquez.

: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Alan Varela, Cristian Medina, Juan Ramírez; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Valentín Barco y Luis Vázquez. Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel García, Juan Insaurralde, Franco Sbuttoni, Gabriel Díaz; Jean Pierre Rosso, Emiliano Méndez, Sergio Quiroga; Juan Cruz Kaprof y Juan Cruz Kaprof.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol