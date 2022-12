Cuándo juega Croacia vs. Marruecos, por el tercer puesto del Mundial Qatar 2022

escuchar

El penúltimo partido del Mundial Qatar 2022 es el que ningún país quiere jugar porque dirime el tercer puesto y a él acceden los seleccionados que perdieron en semifinales. En la cita ecuménica de Medio Oriente ese duelo será entre Croacia y Marruecos este sábado desde las 12 (hora argentina) en el estadio Internacional Khalifa con arbitraje del qatarí Abdulrahman Al-Jassim. Se podrá ver en vivo por DSports y TyC Sports, por lo que también estará disponible en las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

Los pronósticos de las apuestas ubican como favorito al triunfo y a subirse al podio al elenco europeo con una cuota máxima de 2.61 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota cotiza a 3.05 mientras que el empate alcanza 3.40. Según El Bot del Mundial de LA NACION, quien tiene más chances de ganar es el elenco africano con un 43,03% de posibilidades contra 27,03% de su rival.

Croacia vs. Marruecos

Día : Sábado 17 de diciembre.

: Sábado 17 de diciembre. Hora : 12 (hora argentina).

: 12 (hora argentina). TV : DSports y TyC Sports.

: DSports y TyC Sports. Streaming: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

Todavía ninguno de los entrenadores dio indicios de la formación que utilizarán para buscar el tercer puesto. En la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, le dio importancia al duelo: “Hemos hecho un Mundial muy bueno y los partidos con Croacia nunca son castigo, hay un bronce en juego y tenemos que prepararnos, conseguirlo también es un éxito”.

Además, al ser consultado sobre si será el último partido de Luka Modric con la camiseta de su país, respondió: “Nuestra concentración está puesta en el sábado, no hemos hablado sobre el tema. Tenemos que preparar ese juego y espero que siga en el equipo nacional. Por supuesto, es una decisión suya. Será una pena para todos los hinchas del mundo si Luka dice adiós a la selección. Ha exhibido tanto buen fútbol, pero a la vez ha demostrado ser un profesional top. Es difícil para él y para mí también si decide no seguir”.

Zlatko Dalić es el entrenador que llevó a Croacia a la final de Rusia 2018 y a semifinales de Qatar 2022 JACK GUEZ - AFP

Walid Regragui, por su parte, no podrá contar con el capitán Romain Saïss, quien se resintió de su lesión en el último juego. También están en duda Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui y Youssef En-Nesyri, pero serían de la partida. Al entrenador de Marruecos no le simpatiza competir por el tercer lugar: “Este partido me molesta un poco. Siempre es complicado después de una desilusión. Es difícil embellecer este encuentro, es la final del domingo la que queríamos jugar, pero lo vamos a disputar”.

Probables formaciones

Croacia : Dominik Livakovic ; Josip Juranovic , Dejan Lovren , Josko Gvardiol , Borna Sosa ; Luka Modric , Marcelo Brozovic , Mateo Kovacic ; Mario Pasalic , Andrej Kramaric e Ivan Perisic . DT : Zlatko Dalić .

: Dominik ; Josip , Dejan , Josko , Borna ; Luka , Marcelo , Mateo ; Mario , Andrej e Ivan . : Zlatko . Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Naif Aguerd, Romain Saïss y Noussair Mazraoui; Hakim Ziyech, Azz-Eddine Ounahi, Sofyan Amrabat y Sofiane Boufal; Youssef En-Nesyri. DT: Walid Regragui.

Al entrenador de Marruecos, Walid Regragui, no le simpatiza jugar el partido por el tercer puesto Petr David Josek - AP

Antecedentes entre sí y el camino al partido por el podio

El último antecedente entre ambas selecciones es reciente, del 3 de diciembre pasado por la primera fecha del grupo F de Qatar 2022. En el estadio Al Bayt con arbitraje del argentino Fernando Rapallini, igualaron sin goles en lo que, por entonces, fue una sorpresa que el elenco africano haya conseguido una parda frente al último subcampeón mundial. Entre ese juego y el que protagonizarán para dirimir el podio, pasaron otros cinco y ninguno conoció la derrota hasta las semifinales.

Marruecos y Croacia se enfrentaron en la primera fecha de Qatar 2022

Croacia fue escolta en el grupo E de Marruecos con cinco puntos producto de igualdades sin goles ante los marroquíes y Bélgica y un triunfo 4 a 1 sobre Canadá con goles de Andrej Kramaric por duplicado, Marko Livaja y Lovro Majer. En octavos de final eliminó a Japón por penales, tras igualar 1 a 1 en 120′ de juego con el tanto de Ivan Perisic; en cuartos sacó a Brasil por la misma vía tras empardar 1 a 1 con la anotación de Bruno Petkovic; y en semifinales perdió con la Argentina 3 a 0. De los seis duelos que disputó, solo ganó uno.

Su oponente de turno, en la primera etapa sorprendió y lideró el grupo F con siete puntos gracias a un empate 0 a 0 con Croacia en el debut y triunfos frente a Bélgica 2 a 0 con goles de Zakaria Aboukhlal y Romain Saïss y ante Canadá 2 a 1 gracias a Youssef En-Nesyri y Hakim Ziyech. En octavos se cargó a España por penales tras un empate 0 a 0 y en cuartos a Portugal 1 a 0 con tanto de Youseff En-Nesyri, el goleador del equipo con dos. En semifinales no pudo con Francia y cedió 2 a 0.

