Cuándo juega Ecuador vs. Senegal por el Mundial Qatar 2022: día, hora y TV

Este martes, desde las 12 (hora argentina), Ecuador y Senegal se enfrentan en el marco de la última fecha del grupo A. El combinado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro busca asegurar su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo, algo que puede conseguir incluso con un empate, ya que tiene un punto más que el elenco africano. El partido se disputa en el Estadio Internacional Khalifa y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports.

‘La Tri’ aún permanece invicta en la cita ecuménica. En su debut, derrotó al anfitrión por 2 a 0 con un doblete de su capitán Enner Valencia (anotó tres pero uno fue anulado por posición adelantada a instancias del nuevo sistema de offside semiautomático). En el segundo encuentro se animó a jugarle de igual a igual a Países Bajos y consiguió un empate 1 a 1, también con gol de Valencia. Al término de dicho encuentro, Louis van Gaal, entrenador de la selección neerlandesa, elogió el rendimiento de Ecuador: “Ecuador jugó mejor y nos superó, por eso el punto que conseguimos es positivo. Perdimos todos los duelos, todas las segundas pelotas fueron ganadas por Ecuador. Pensaba que Ecuador jugaría a un nivel muy alto, advertí que sería más fuerte que Senegal. Y así fue: Ecuador mereció ganar”, dijo el DT de 71 años.

Gustavo Alfaro confía en que su equipo pueda avanzar a los octavos de final del Mundial Robert Michael - dpa

‘Los Leones de la Teranga’, por su parte, fueron derrotados 2 a 0 por el combinado neerlandés en la primera fecha y, en la segunda, derrotaron al anfitrión, que se convirtió en el primer eliminado de la competencia, por 3 a 1 para seguir con chances concretas de meterse en la segunda ronda. En dicho encuentro, los goles fueron convertidos por Boulaye Dia, Famara Diédhiou y el joven delantero de 22 años Ahmadou Bamba Dieng.

Ecuador vs. Senegal: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo A del Mundial Qatar 2022

Día : lunes 29 de noviembre.

: lunes 29 de noviembre. Horario : 12 (hora argentina).

: 12 (hora argentina). Estadio : Internacional Khalifa.

: Internacional Khalifa. Árbitro : Clement Turpin (Francia)

: Clement Turpin (Francia) TV : TyC Sports y DSports.

: TyC Sports y DSports. Streaming: TyC Sports Play. También se puede ver el partido sintonizando alguno de los canales deportivos a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

En la conferencia de prensa previa al duelo clave, Alfaro valoró lo hecho por el grupo hasta el momento, y manifestó optimismo: “Estoy con la tranquilidad y el convencimiento de haber hecho los deberes y ojalá que mañana (por este martes) tengamos el fútbol, el rendimiento, la fortaleza y esa suerte que con respeto a Senegal, que es un gran equipo, nos permita seguir adelante”. Y agregó, convencido: “Hasta acá los méritos los hemos acumulado”. Sin embargo, aseguró que el encuentro ante Senegal será totalmente distinto a los disputados hasta el momento: “Todo lo que se hizo para atrás, para mañana no sirve de nada porque es un partido totalmente diferente el que se va a jugar”, definió el argentino.

Por su parte Aliou Cissé, el entrenador de Senegal, aseguró que su equipo tiene claro lo que debe hacer: “Para nosotros los cálculos son claros: o ganamos o nos volvemos a casa, pero somos un país al que le gusta ganar, que no acepta la derrota. Desde que llegamos al cargo hace siete años ya hemos vivido partidos de este tipo, estamos habituados a este tipo de presión”, comentó en conferencia de prensa. Además, Cissé aseguró que trabajó con sus futbolistas para que piensen en fútbol y no en lo que hay en juego: “Olvidar la presión y centrarse en el juego, porque si no jugamos a fútbol no tenemos ninguna opción.”, comentó.

Senegal viene de derrotar 3 a 1 a Qatar; necesita un triunfo ante Ecuador para pasar a octavos OZAN KOSE - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado sudamericano es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.48. Un triunfo del equipo senegalés, por su parte, paga cerca de 3.35; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.33 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Ecuador, con un 36,67% de posibilidades. Por su parte el combinado africano tiene un 27,01% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Ecuador : Hernán Galíndez ; Ángelo Preciado, Jackson Porozo , Félix Torres , Piero Hincapié, Pervis Estupiñán ; Jhegson Méndez , Moisés Caicedo; Michael Estrada , Gonzalo Plata y Enner Valencia o Jeremy Sarmiento . DT: Gustavo Alfaro .

: Hernán ; Ángelo Jackson , Félix , Piero Pervis ; Jhegson , Moisés Michael , Gonzalo Plata y Enner o . DT: Gustavo . Senegal: Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Krépin Diatta; Famara Diedhiou, Ismaïla Sarr y Boulaye Dia. DT: Ailou Cissé.

