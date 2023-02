Cuándo juega Manchester City vs. Aston Villa, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 13.30 (hora argentina), el Manchester City de Julián Álvarez -que partiría desde el banco de suplentes- recibe al Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez -titular y capitán- en un partido correspondiente a la fecha 23 de la Premier League. El encuentro se disputa en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

El equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 45 unidades, cinco menos que el puntero Arsenal, que adeuda en compromiso ante Everton por la fecha 7, además del partido entre ambos que deben recuperar por la jornada 12. En la última jornada, perdió 1 a 0 ante Tottenham en condición de visitante y perdió la posibilidad de acortar distancias con los Gunners, que habían caído ante Everton por la mínima diferencia y también en condición de visitante.

Julián Álvarez fue titular en la derrota de Manchester City ante Tottenham en la última fecha ADRIAN DENNIS - AFP

Los dirigidos por el español Unai Emery, por su parte, aparecen en la décima primera posición de la clasificación general con un total de 28 puntos conseguidos en 21 partidos disputados (adeuda su duelo de la jornada 7 ante Leicester City). En la última fecha perdieron 4 a 2 justamente con los Zorros con goles de Ollie Watkins y Harry Souttar en contra; mientras que los tantos del equipo ganador los anotaron James Maddison, Mateus Tetê, Kelechi Iheanacho y Dennis Praet.

Manchester City vs. Aston Villa: todo lo que hay que saber

Fecha 23 de la Premier League 2022-23.

Día : Domingo 12 de febrero.

: Domingo 12 de febrero. Hora : 13.30 (hora argentina).

: 13.30 (hora argentina). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Será el reencuentro de Julián Álvarez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez tras consagrarse con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. Ambos estuvieron entre los nominados a quedarse con algún Premio FIFA The Best: Martínez al Mejor Arquero y Álvarez al Mejor Jugador. Sin embargo, la ‘Araña’ no pasó el corte final y dicho reconocimiento se lo disputarán entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema. Por su parte, ‘Dibu’ es uno de los tres candidatos a quedarse con el mencionado galardón, por el cual luchará con Thibaut Courtois y Yassine Bounou.

El duelo de este domingo será especial para Guardiola, el DT de Manchester City, que cumplirá nada menos que 250 partidos dirigidos en Premier League. Se convertirá en el técnico número 29 en alcanzar esta cifra de encuentros en los treinta años de historia de la competición. De ellos, solo cinco entrenadores superan las 183 victorias logradas por Pep, aunque el catalán posee el mejor porcentaje de triunfos de la competición con un 73,5% de victorias.

En las últimas semanas estuvo envuelto en rumores por una posible salida luego de que la Premier League arremetiera contra el club con 115 cargos por incumplimiento de las normas de financiación durante nueve temporadas consecutivas. Sin embargo, el ex Barcelona habló en conferencia de prensa y dejó en claro que no se irá del club: “No me moveré de este asiento. Les aseguro que, más que nunca, me quiero quedar”, sostuvo el DT, finalista del premio FIFA The Best junto al argentino Lionel Scaloni y al italiano Carlo Ancelotti. para quedarse con el galardón al Mejor DT de 2022.

Guardiola aseguró que no se irá de Manchester City a pesar de los rumores ADRIAN DENNIS - AFP

Unai Emery, por su parte, explicó en una entrevista con DAZN el motivo por el cual optó por firmar con Aston Villa a pesar del buen momento que atravesaba al mando de Villarreal: “El proyecto que tengo aquí ahora mismo en mis manos es un proyecto que lógicamente no va se va a hacer de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. Posiblemente necesite un poco más de tiempo, pero es claramente con la idea de llegar ahí”, comentó. Inmediatamente después, ante la pregunta del periodista sobre a qué se refería al decir “ahí”, aseguró: “¿Qué es llegar ahí? Tratar de llegar a los puestos europeos con el objetivo final de jugar la Champions y con el objetivo también de ganar algún título”.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City parte como favorito a quedarse con los tres puntos en su partido ante Aston Villa. En caso de conseguirlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.25 contra los 12.50 que se repagan por una victoria del combinado visitante. El empate, por su parte, cotiza 6.50.

Posibles formaciones

Manchester City : Ederson ; Rico Lewis , Manuel Akanji , Ruben Dias , Nathan Ake ; Rodri , Ilkay Gundogan , Kevin De Bruyne ; Riyad Mahrez , Erling Haaland y Jack Grealish .

: ; Rico , Manuel , Ruben , Nathan ; , Ilkay , Kevin ; Riyad , Erling y Jack . Aston Villa: Emiliano Martínez; Ashley Young, Ezri Ngoyo, Tyrone Mings, Lucas Digne; Jacob Ramsey, Boubacar Kamara, Douglas Luiz, Emiliano Buendía; Leon Bailey y Ollie Watkins.

