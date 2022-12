Cuándo juega Manchester City vs. Everton, por la Premier League: día, horario y TV

escuchar

Este sábado, desde las 12 (hora argentina), Manchester City afronta un nuevo compromiso correspondiente a la Premier League. En esta oportunidad, por la jornada 18 y el rival de turno es Everton. El encuentro se disputa en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Julián Álvarez, flamante campeón del mundo con la selección argentina, aún no sumaría minutos en el equipo Citizen, al que acaba de llegar tras una breve licencia con motivo de la Copa del Mundo.

El elenco dirigido por Pep Guardiola se ubica segundo con 35 puntos conseguidos gracias a 11 triunfos, dos empates y dos caídas, pero necesita una victoria para no perderle el rastro al puntero Arsenal, que tiene 40 unidades. El visitante, por su parte, no atraviesa un buen momento de la mano de Frank Lampard ya que se ubica décimo séptimo, a solo un punto de Wolverhampton y Nottingham Forest, ambos en zona de descenso, luego de tres partidos ganados, cinco igualados y ocho perdidos.

En la última jornada, los Ciudadanos derrotaron 3 a 1 a Leeds United con dos goles de Erling Haaland y uno de Rodri y, de esta manera retomaron el camino de la victoria luego de la caída sufrida ante Brentford por 2 a 1 en la previa del Mundial Qatar 2022. Los Toffees, por su parte, vienen de caer 2 a 1 ante Wolverhampton con un gol de Yerry Mina, quien se lesionó y saldría del equipo titular en el enfrentamiento de este fin de semana.

Erling Haaland celebra con su compañero Kevin De Bruyne tras anotar el segundo gol ante Leeds

Manchester City vs. Everton: todo lo que hay que saber

Premier League - Fecha 18

Día : Sábado 31 de diciembre.

: Sábado 31 de diciembre. Hora : 12 (hora argentina).

: 12 (hora argentina). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En los últimos días, el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, elogió a Julián Álvarez, reciente campeón del mundo con la Argentina y se tomó un tiempo para compararlo nada menos que con Lionel Messi: “Julián es como Messi, ¿no? Tuvo que ganar el Mundial para recibir, quizás, el crédito o la posición que merece. Argentina pudo haber perdido en los penales ante Países Bajos o ante Francia, no hubiera sido el campeón y, aún así, Julián Álvarez seguirá siendo el gran jugador que es”, destacó el DT español.

Julián Álvarez y Pep Guardiola, una relación que se forjó gracias al respeto y la admiración NO USAR

Quien también se encargó de hablar maravillas del ex River fue nada menos que Kevin De Bruyne, posiblemente el mejor jugador del City: “No se sabe lo que pasará cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero desde un principio Julián parecía un futbolista adulto. Me alegro por él, es un chico muy simpático, aunque algo tímido”. Sin conocerlo tanto, ratificó los antecedentes que le habían llegado de Álvarez: “Se hablaba de que era uno de los talentos surgidos en la Argentina, y no tardó en demostrarlo con nosotros”, comentó.

Del otro lado, el equipo rival también apostó por un sudamericano en los últimos años, pero no todo salió como esperaban. El colombiano Yerry Mina llegó a Everton en 2018 por poco más de 30 millones de euros proveniente de Barcelona de España, luego de un gran Mundial de Rusia 2018 en el que convirtió tres goles a pesar de ser defensor. Aunque su problema en Inglaterra no se debe al nivel mostrado, sino más bien a sus constantes lesiones (en cuatro temporadas y media, disputó 94 encuentros oficiales con los Toffees, sin embargo, se perdió 63 compromisos, lo que equivale a una y media de Premier League), por lo que podría salir del equipo en el mercado de pases invernal.

Yerry Mina parece haber colmado la paciencia de Everton, que le buscaría una salida en enero Jon Super - AP

¿Qué dicen las apuestas?

Manchester City lleva todas las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo. Su triunfo tiene una cuota máxima de 1.14. Su derrota, en tanto, cotiza hasta 25.00. El empate paga 11.63.

Posibles formaciones

Manchester City : Ederson ; Rico Lewis , John Stones , Rúben Dias , João Cancelo ; Rodri , Kevin De Bruyne , Bernardo Silva ; Phil Foden , Erling Haaland y Riyad Mahrez .

: ; Rico , John , Rúben , João ; , Kevin , Bernardo ; Phil , Erling y Riyad . Everton: Jordan Pickford; Nathan Patterson, Ben Godfrey, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko; Alex Iwobi, Idrissa Gana Gueye, Abdoulaye Doucouré; Anthony Gordon, Neal Maupay y Demarai Gray.

LA NACION