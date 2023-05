Cuándo juega PSG vs. Racing Strasbourg, por la Ligue 1: día, hora y TV

escuchar

París Saint Germain (PSG), con Lionel Messi de titular, visitará este sábado a Racing Strasbourg por la fecha 37 de la Ligue 1 de Francia con el objetivo de dar el paso que le falta para coronarse campeón por segunda vez consecutiva y por quinta vez en seis temporadas. El encuentro está programado para las 16 (hora argentina) y no se transmitirá por televisión, pero se podrá ver en la plataforma digital Star+.

En la previa al duelo que arbitrará Jérôme Brisard y se jugará en el Stade de la Meinau el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.68. Su derrota, es decir una victoria del local, cotiza hasta 5.55. El empate llega a 4.50.

Racing Strasbourg vs. PSG

Ligue 1 - Fecha 37

Día: sábado 27 de mayo.

Hora: 16 (hora argentina).

Estadio: Stade de la Meinau.

Árbitro: Jérôme Brisard.

TV: No hay.

Streaming: Star+.

PSG lidera la tabla de posiciones con 84 puntos gracias a 27 triunfos, tres empates y seis caídas. Teniendo en cuenta que restan solo dos jornadas y el segundo es Lens con 78 unidades, necesita sumar un tanto para asegurarse la corona. Incluso, puede hacerlo aun perdiendo siempre que su escolta no derrote al descendido Ajaccio, al que enfrentará en simultáneo porque todos los cotejos de la jornada se programaron el mismo día a la misma hora. Parece una utopía que el elenco en el que milita Facundo Medina le arrebate la corona al de Messi porque para desempatar se tiene en cuenta en primer lugar la diferencia de goles. Actualmente, los parisinos tienen +50 y Lens +34.

El rosarino acumula dos estrellas con el conjunto francés, la Ligue 1 2021/22 y la Supercopa 2022/23, y puede obtener la tercera, que sería la número 43 en su carrera y quedaría a solo tres de Dani Alves, el futbolista más ganador de la historia. La particularidad es que la conseguirá en un contexto no habitual para él con los hinchas de PSG repudiándolo con silbidos cada vez que pisa el Parque de los Príncipes, donde el último partido será vs. Clermont la próxima semana y puede ser, también, el definitivo en su paso por la institución. El contrato se le vence el 30 de junio y no hay indicios de que lo renovará: continuará su carrera en otro equipo, con Barcelona como principal anhelo.

Messi acumula 15 goles y 16 asistencias en la Ligue 1 actual; puede lograr su tercer título en PSG JULIEN DE ROSA - AFP

El argentino es el máximo asistidor del torneo con 16 pases gol y marcó 15 tantos siendo el segundo con más cantidad después de Kylian Mbappé. El entrenador Christophe Galtier lo respaldó en la previa al choque con Racing Strasbourg: “El compromiso de Leo ha sido y es irreprochable desde el principio. Messi es el fútbol. Lo veo entrenar a diario y ha hecho un gran año. Sólo hay que mirar sus estadísticas de goles y asistencias. Los aficionados esperan muchas cosas, pero ha estado mejor que en su debut”.

El conjunto local, en tanto, necesita también una unidad para salvarse definitivamente del descenso. Actualmente se ubica 15° con 39 puntos, seis más que Nantes que es el último que está perdiendo la categoría. Entre ellos se ubica Auxerre con 34. Lo positivo para el plantel de Frédéric Antonetti es que en caso de caer en sus dos duelos, tiene margen con la diferencia de gol porque está con -7 y Nantes tiene -18.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue el 28 de diciembre pasado por la primera rueda del presente campeonato y ganó PSG 2 a 1. El historial favorece ampliamente a los de la capital francesa que, incluso, en los últimos seis cotejos entre sí cosecharon cuatro victorias y dos pardas.

El historial de la Ligue 1

De las cinco grandes ligas de Europa, la de Francia es la única en la que hay paridad en la tabla de campeones con tres clubes en lo más alto: Olympique de Marsella, PSG y Saint Etienne. Sus escoltas son Mónaco y Nantes mientras que Lyon ocupa el tercer puesto. Si París Saint Germain se consagra, quedará como el máximo ganador de la historia por primera vez.

Olympique de Marsella / PSG / Saint Etienne - 10 títulos cada uno

10 títulos cada uno Mónaco / Nantes - 8

8 Lyon - 7

7 Burdeos / Reims - 6

6 Standard / Roubaix - 5 (ambos clubes lograron los títulos en el amateurismo)

5 (ambos clubes lograron los títulos en el amateurismo) Lille / Niza - 4

