Cuándo se juega el Reducido de la Primera Nacional, por el otro ascenso a la Liga Profesional

Se cierra la temporada 2022 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varias semanas antes de lo habitual porque el Mundial de Qatar se programó para jugarse entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, y en todas las categorías son jornadas de definiciones. La Primera Nacional no es la excepción y, tras el título de Belgrano y ascenso a la Liga Profesional, este fin de semana arranca el Reducido para dirimir el segundo boleto a la élite con 12 clubes, los ubicados del segundo al 13° puesto en la tabla de posiciones.

Este sábado y domingo habrá cinco duelos de octavos de final: Estudiantes de Buenos Aires-Chaco For Ever, All Boys-Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón, Almagro-Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Riestra. Todos los encuentros se transmitirá en vivo a través de TyC Sports y DirecTV.

Octavos de final

Sábado 15 de octubre

18.10 : Estudiantes de Buenos Aires vs. Chaco For Ever (TyC Sports).

: Estudiantes de Buenos Aires vs. Chaco For Ever (TyC Sports). 20.10: All Boys vs. Defensores de Belgrano (TyC Sports).

Domingo 16 de octubre

13.10 : Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Morón (TyC Sports).

: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Morón (TyC Sports). 18.05 : Almagro vs. Independiente Rivadavia (DirecTV Sports).

: Almagro vs. Independiente Rivadavia (DirecTV Sports). 18.10: Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Riestra (TyC Sports).

Los ganadores de cada uno de los cruces avanzarán a cuartos de final, instancia en la que espera San Martín de Tucumán por haber sido tercero en la tabla de posiciones. Instituto de Córdoba, por su parte, aguarda en semifinales que se defina la instancia previa. La Gloria tiene ese privilegio por haber sido escolta de Belgrano en el torneo.

En el otro extremo de la tabla de posiciones, los dos equipos que descendieron fueron Santamarina de Tandil, penúltimo con 29 puntos, y Sacachispas, colista con 27.

Instituto fue escolta de Belgrano y aguarda en semifinales del Reducido Twitter Instituto

Belgrano, campeón y dueño del primer ascenso

Belgrano de Córdoba se coronó campeón de la Primera Nacional y regresó a primera división después de tres años con una campaña y números arrolladores que lo ubican como uno de los vencedores más dominantes de la historia de la categoría. Aunque ganó la mayoría de los partidos con un tanto de diferencia a su favor y muchos de ellos 1 a 0, festejó a dos fechas de que concluya el fixture.

La última victoria, la del primer título en su historia en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue en el estadio de San Nicolás donde Brown de Adrogué hizo de local y no pudo arruinarle la fiesta a los cordobeses que deliraron tras consumarse el 3 a 2 con doblete de Pablo Vegetti y otro tanto de Joaquín Susvielles. En el cierre del certamen le ganó a Chacarita 3 a 0 y Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 a 0 y llegó a los 79 puntos, 11 más que Instituto, su inmediato perseguidor con 68. De los 36 partidos que disputó, el Pirata ganó 24, empató siete y perdió solo cinco. Logró el 73,1% de las unidades en juego.

La campaña en condición de local en Alberdi fue clave: solo perdió ante Mitre de Santiago del Estero 3 a 1. Las otras derrotas fueron de visitante: 3 a 1 con Chaco For Ever, 1 a 0 con Gimnasia de Jujuy, 2 a 0 con Ferro en Caballito y 1 a 0 con San Martín de Tucumán.

El conjunto dirigido por Guillermo Farré marcó 48 tantos en el torneo, dos menos que San Martín de San Juan y la misma cantidad que Instituto y Chacarita.

dos menos que San Martín de San Juan y la misma cantidad que Instituto y Chacarita. El Celeste tiene al máximo artillero del campeonato, Vegetti con 17 festejos. Detrás quedó, con 15, Octavio Bianchi (All Boys).

Detrás quedó, con 15, (All Boys). En goles recibidos su perseguidor, la Gloria, recibió la misma cantidad: 23. A los siguientes le marcaron menos: a San Martín de Tucumán le hicieron 21 y a Gimnasia de Mendoza, 20.

A los siguientes le marcaron menos: a San Martín de Tucumán le hicieron 21 y a Gimnasia de Mendoza, 20. Que no sea el equipo más contundente en goles se explica en que 19 de sus 36 cotejos los ganó por la mínima diferencia. Incluso, en 13 encuentros sonrió por 1 a 0.

Farré logró su segundo ascenso con el club cordobés , esta vez como entrenador. Anteriormente, conformó el plantel que en 2011 le ganó la Promoción a River y lo hizo caer a la B Nacional. En el empate 1 a 1 en el Monumental, el ex mediocampista marcó el tanto con el que el Celeste consumó su victoria en la serie en una jornada histórica para el fútbol argentino.

, esta vez como entrenador. Anteriormente, y lo hizo caer a la B Nacional. En el empate 1 a 1 en el Monumental, el ex mediocampista en una jornada histórica para el fútbol argentino. Otro dato particular entre los hechos 11 años distantes entre sí es que el delantero Fabián Bordagaray se desempeñaba en el Millonario cuando bajó de categoría frente a Belgrano. El atacante tuvo revancha con la camiseta del Pirata y ahora subió a Primera División.

Belgrano de Córdoba se consagró campeón de la Primera Nacional y ascendió directo Sebastián Granata - télam

El Pirata regresó a la élite, de la que descendió en 2019 de la Liga Profesional a la Primera Nacional. Desde entonces, luchó para volver pero nunca estuvo cerca. En la temporada pasada, la 2021, terminó sexto en la zona A con 52 unidades, a cinco del Reducido y ocho de Tigre, que fue primero y disputó la final por un ascenso ante Barracas Central. Un año antes, en 2020, Belgrano no peleó el ascenso a primera división: fue tercero en su zona y se quedó afuera de las siguientes instancias de eliminación directa.

