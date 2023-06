Dónde se pueden seguir en vivo los partidos amistosos de la selección argentina en la gira por Asia

escuchar

En la segunda fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para amistosos, la selección argentina afronta un nuevo partido en Asia, luego de la victoria por 2 a 0 ante Australia. El rival de turno es Indonesia, que este lunes hará de local en el estadio Gelora Bung Karno de la ciudad de Yakarta. El cotejo está programado para las 9.30 (hora argentina) y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar.

El festejo de los jugadores de la selección argentina, tras el tempranero gol de Messi ante Australia PEDRO PARDO - AFP

La previa de Argentina vs. Indonesia

En la conferencia de prensa que brindó este domingo en la antesala del segundo amistoso, Lionel Scaloni reconoció que todavía no definió la formación inicial, pero que habrá nada menos que siete u ocho cambios entre los once titulares: “La rotación no es por el rival, bajo ningún punto de vista. La rotación es porque queremos ver otros jugadores y porque creemos que el nivel de la selección no cambiará haciendo estos cambios, básicamente es esto”, afirmó.

Ante las ausencias de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi habrá, como mínimo, tres modificaciones en el equipo titular. La idea es que sumen minutos algunos de los jugadores que, en mayor o menor medida, están a prueba o, por lo menos, forman parte de la nueva camada: Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Giovanni Simeone, Facundo Buonanotte, Walter Benítez y Alejandro Garnacho. Este último, de gran presente en Manchester United, debutó ante los Socceroos. Sin embargo, no todos partirían desde el arranque.

Lionel Scaloni planea varias modificaciones de cara al enfrentamiento ante Indonesia Instagram

El 2023 de la selección argentina

Tras ganar el Mundial Qatar 2022, la selección argentina disputó dos partidos en el país a fines de marzo para celebrar la gesta. El primero fue contra Panamá en el estadio Monumental y ganó 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Thiago Almada; mientras que pocos días después, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, vapuleó 7 a 0 a Curazao, con anotaciones de Messi en tres oportunidades, Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzalo Montiel.

El calendario 2023 de la FIFA tiene 10 partidos para la albiceleste. Tres de ellos ya los disputó. Luego del duelo ante Indonesia, en septiembre iniciará la competencia oficial por las Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de cara al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Serán otros seis duelos hasta noviembre, tres como local y otros tantos de visitante. El debut será como anfitriona contra Ecuador y, luego, visitará a Bolivia. En la tercera jornada recibirá a Paraguay y un puñado de días después irá a Perú. En la última ventana del 2023, recibirá a Uruguay y visitará a Brasil.

4 al 10 de septiembre vs. Ecuador (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

11 al 17 de septiembre vs. Bolivia (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

9 al 15 de octubre vs. Paraguay (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

16 al 22 de octubre vs. Perú (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

13 al 19 de noviembre vs. Uruguay (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

20 al 26 de noviembre vs. Brasil (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

LA NACION

Temas Selección argentina