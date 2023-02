Dónde ver Liverpool vs. Real Madrid, por la Champions League: TV, streaming y todas las plataformas

escuchar

Liverpool y Real Madrid se enfrentan este martes, desde las 17 (hora argentina), en el marco del encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-23. Según las principales casas de apuestas alrededor del planeta, el combinado inglés corre con una ligera ventaja para quedarse con el primer partido, que se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

El local no pasa por un buen momento en el certamen doméstico inglés, ya que se ubica en la octava posición de la clasificación general con 35 puntos conseguidos en 22 partidos disputados. Sin embargo, busca enderezar el rumbo tras dos victorias consecutivas (2 a 0 ante Everton en el Derbi de Merseyside y 2 a 0 frente a Newcastle). El visitante, por su parte, está segundo con 51 unidades en La Liga de España, a ocho puntos del líder Barcelona, aunque viene de ganarle 2 a 0 a Osasuna en condición de visitante.

Federico Valverde viene pagando la confianza de Carlo Ancelotti con goles y rendimiento FADEL SENNA - AFP

Liverpool vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro está pactado para este martes a las 17 (hora argentina) en el Estadio Anfield de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o Dgo, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

Real Madrid no podrá contar con Toni Kroos y Aurélien Tchouaméni, que se pierden el partido de ida de los octavos de final por un tema estomacal. Sin embargo, quien sí estará luego de perderse el último duelo de liga ante Osasuna es Karim Benzema, goleador de la última Champions, vigente ganador del Balón de Oro y finalista en los Premios The Best al Mejor Jugador de la temporada junto con Lionel Messi y su compatriota Kylian Mbappé. A su vez, luego de su gran debut en Pamplona con asistencia incluida, el uruguayo Álvaro Rodríguez, figura del último Sudamericano Sub 20, recibió la confianza del entrenador italiano y también forma parte de la lista de convocados.

Karim Benzema regresa a la convocatoria de Real Madrid luego de ausentarse ante Osasuna

Por su parte, Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, habló ante los medios luego de la victoria del sábado por 2 a 0 ante Newcastle en la fecha 24 de la Premier League. El alemán se mostró preocupado por el delantero uruguayo Darwin Núñez, autor de uno de los goles de los Reds, que se retiró con una molestia en el hombro y es duda para el enfrentamiento ante los de la Casa Blanca: “Al final, tuvo que ser reemplazado por un problema en el hombro, pero necesitamos más evaluaciones. En el momento es doloroso, aunque esperamos que solo sea eso y nada más”, comentó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Liverpool corre con una ligera ventaja para quedarse con el primer partido. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.32 contra los 3.00 que se repagan por un triunfo español. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.65.

Posibles formaciones

Liverpool: Alisson ; Trent Alexander-Arnold , Joe Gomez , Virgil van Dijk , Andrew Robertson ; Jordan Henderson , Fabinho , Stefan Bajcetic ; Mohamed Salah , Darwin Núñez o Roberto Firmino y Cody Gakpo .

; Trent , Joe , Virgil , Andrew ; Jordan , , Stefan ; Mohamed , Darwin o Roberto y Cody . Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba; Luka Modric, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinícius Jr.

