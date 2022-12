El pifie de Oscar Ruggeri que todos tomaron como un pronóstico sobre la selección argentina: “¿Cómo el viernes?”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, brindó este martes un vaticinio con respecto al desempeño de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni viene de derrotar 2-1 a Australia en los octavos de final del campeonato. El viernes, frente a Países Bajos, juega por un lugar en la semifinales.

Tras pasar al aire un video protagonizado por Ruggeri e hinchas brasileños en un subte de Doha, Qatar, el exdefensor lanzó, sin pelos en la lengua: “Yo lo que quiero es que el viernes separemos a la gente. Ellos (por los brasileños) para un lado; y nosotros de la mitad para acá. Y vamos a cantar como cantamos nosotros”. Descolocada, la periodista Luciana Rubinska le preguntó: “¿Cómo el viernes?”. Claro: ese día, el conjunto albiceleste juega contra equipo de Louis van Gaal.

Después, Ruggeri se corrigió, y aclaró que se refería al próximo martes, cuando se dispute una de las dos semifinales de Qatar 2022, que por supuesto aún no tienen los lugares asegurados para nadie. Sin embargo, el exjugador dio por descontado que, en esa llave, se enfrentarán Brasil y Argentina.

Más adelante en el programa, Oscar reiteró: “El martes, la semifinal contra Brasil, y ya después, tercer y cuarto puesto el sábado, y el domingo la final”. Impactado, el periodista Daniel Arcucci replicó: “Eso lo decís vos. Oscar está en un lugar intermedio entre los jugadores, que no pueden hablar, y de lo periodistas que analizamos”. A su turno, Morena Beltrán acotó: “Es tremendo. Venís pegándole a los pronósticos”.

La selección argentina festejó contra Australia: ganó 2 a 1 y ya piensa en Países Bajos Aníbal Greco - LA NACIÓN

Acto seguido, Oscar aclaró que su vaticinio lo dio ya el 25 de noviembre pasado, y les reclamó a sus colegas: “¿Por qué no lo dijeron ustedes que son los piolas, y ya está?”. Honesta, Beltrán recurrió a la mesura y subrayó: “Yo no me animo”. Luego, El Cabezón recordó: “Yo lo dije antes de que empiece el Mundial”. Al mismo tiempo, aclaró: “Todavía no acerté, pero voy a acertar el viernes”.

En defensa de su compañero, Morena señaló: “Es lo que él siente que va a pasar. Está muy convencido”. Sin chistarse, Ruggeri reiteró su concepto, y redobló la apuesta respecto del futuro campeón: “Va a pasar, y de ahí, sale el campeón del mundo”.

Más frío, el comentarista deportivo analizó el rendimiento de la selección hasta el momento, y admitió: “A veces, realmente, dependemos de (Lionel) Messi. Hasta ahora, fue el que abrió los partidos”. Mientras tanto, también consideró que “es un equipo que empezó a aparecer de menor a mayor”, y se convirtió en “el equipo que nos trajo acá ilusionados”.

Brasil, un poderoso que avanza: le ganó a a 1 a Corea del Sur y ya está en cuartos de final de Qatar 2022 Manu Fernandez - AP

El día que Ruggeri participó del festejo por los 50 años de Pelé

En otro orden, en el contexto de las desalentadoras noticias sobre el estado de salud del astro del fútbol Pelé, el exzaguero central reveló que participó del festejo por los 50 años de O Rei, que incluyó un compromiso deportivo y una celebración festiva. “Me invitó a jugar a Milán. Jugo el Brasil del ‘90 con Pelé, y nosotros, el resto del mundo. Ahí lo conocí. En un momento, hizo una tremenda fiesta, sacó esa tarjeta que tiene y nos fuimos todos”.

