Lionel Messi en PSG: goles, asistencias y por qué es el jugador más valorado de las grandes ligas

35 años. Decenas de títulos obtenidos. Más de un centenar de premios individuales cosechados. Ganador de Champions League, ligas locales y copas nacionales. Siete veces Balón de Oro. Campeón del Mundo. Reciente ganador del FIFA The Best. Lionel Messi marca la historia no solo del fútbol, sino del deporte en general. Se cansó de romper récords -aún lo sigue haciendo- y cuando parecía que ya no tenía más nada por cumplir, sigue sorprendiendo al mundo entero con sus actuaciones semana tras semana. Es la bandera de un París Saint Germain (PSG) algo perdido, que no le encuentra el rumbo a un torneo doméstico en el cual solo sigue en lo más alto gracias a las actuaciones del tridente estelar, conformado por el rosarino, por Kylian Mbappé y Neymar Jr.

El ex Barcelona maneja los hilos del combinado parisino dentro de la cancha. Este fin de semana fue la figura de su equipo en la victoria 3 a 0 ante Olympique de Marsella en un encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Ligue 1. Convirtió un golazo y le brindó dos asistencias a Mbappé para sentenciar el triunfo que le permitió al elenco parisino aumentar su ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones. Está en un momento de forma excepcional y sus compañeros saben que deben aprovecharlo.

El DT de PSG, Christophe Galtier, se encargó de llenarlo de elogios hace algunas semanas: “Le pedí al equipo que juegue y trabaje para Messi -en el triunfo ante Toulouse correspondiente a la jornada 22 del certamen doméstico francés-. Leo sostiene al equipo. Es un líder natural. Es muy importante en nuestro juego, un referente importante, toma muchas iniciativas y hay que darle la pelota aún más”, aseguró.

Con su tanto del domingo, Messi alcanzó los 12 tantos en el torneo y ya acumula 28 en 62 partidos disputados con París Saint Germain. El máximo goleador del equipo en la liga local es Kylian Mbappé, con 17. Neymar Jr., por su parte, tiene 13 goles en el campeonato, pero no estuvo concentrado para el último partido ya que sufrió un esguince de tobillo en la victoria 4 a 3 frente a Lille el pasado 19 de febrero, por lo que continuará con cuidados médicos y se reintegrará a las prácticas colectivas en algunos días.

Hace apenas algunas semanas, la reconocida plataforma de estadísticas deportivas SofaScore, dio a conocer un dato que magnifica lo hecho por Lionel en los últimos meses: es el futbolista con mejor valoración estadística de las cinco grandes ligas europeas en lo que va de la temporada 2022-23, con 8.27 (el segundo es Kieran Trippier, el mejor estadísticamente hablando de la Premier League de Inglaterra, que tiene 7.83, lo que lo ubica muy por debajo de Leo). Este puntaje se determina automáticamente en base a la actuación de los jugadores en cada compromiso. Además, entre todas las competencias con la camiseta del equipo de la capital francesa, lleva 17 tantos y 16 asistencias en 28 partidos (2.467 minutos) en esta temporada.

Leo Messi atraviesa un momento fantástico; según las estadísticas, es el mejor de las grandes ligas FRANCK FIFE - AFP

Las estadísticas de Messi en la vigente Ligue 1

20 partidos.

12 goles.

12 asistencias.

75 minutos para marcar o asistir.

52 pases clave.

21 grandes chances creadas.

64 regates completos.

8.27 Nota SofaScore.

El Mundial de Lionel Messi

En cuanto a su actuación en el certamen ecuménico, el capitán albiceleste recibió el Balón de Oro al igual que en Brasil 2014, aunque en esta ocasión lo tomó con una sonrisa de oreja a oreja debido a la obtención del título. Se convirtió en el primer futbolista en ser elegido dos veces como el más destacado de una Copa del Mundo (el premio se entrega desde España 1982). Además, el ‘10′ fue el goleador del equipo con siete tantos, el máximo asistidor con tres y también el mejor, estadísticamente hablando, con una calificación promedio de 8.27 según SofaScore. Jugó el mejor Mundial de su carrera y lo coronó alcanzando el sueño máximo.

Lionel Messi besa la Copa del Mundo y sostiene el trofeo al Mejor Jugador del torneo

Las marcas individuales que puede alcanzar Messi en 2023

800 goles en su carrera.

700 goles (sin penales).

500 goles en liga.

300 asistencias en clubes.

100 goles internacionales.

140 goles en Champions League.

